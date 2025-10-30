ETV Bharat / bharat

అన్న 'నరేంద్ర మోదీ', చెల్లెలు 'మమత'- ఒకే ఇంటి అడ్రస్‌తో ఓట్లు- ఓటరు జాబితాలో షాకింగ్!

ఒకే ఇంటి అడ్రస్‌తో నరేంద్ర మోదీ, మమతకు ఓట్లు- ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియలో వెలుగులోకి!

Brother Narendra Modi And Sister Mamata Votes
Brother Narendra Modi And Sister Mamata Votes (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 30, 2025 at 8:42 PM IST

3 Min Read
Brother Narendra Modi And Sister Mamata Votes : అన్న నరేంద్రమోదీ, చెల్లెలు మమత ఔను- మీరు చదివింది నిజమే. బంగాల్​లో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో ఈ విషయం వెలుగులోకి రావడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఒకే ఇంటి అడ్రస్‌తో, ఒకే ఓటరు లిస్టులో నరేంద్ర మోదీ, మమత పేర్లు ఉన్నాయని తెలిసి అవాక్కవుతున్నారు. ఇంతకీ ఆ అన్నాచెల్లెలు ఎవరబ్బా అని చర్చించుకుంటూ జనం కడుపుబ్బా నవ్వుకుంటున్నారు. రాజకీయ వర్గాల్లోనూ దీనిపై డిస్కషన్ జరుగుతోంది.

కుమార్ నరేంద్ర మోదీ, మమతా అగర్వాల్ మోదీ!
అసలు విషయంలోకి వెళితే, బంగాల్​ ఓటరు జాబితాలో పేరున్న నరేంద్ర మోదీ మన ప్రధాన మంత్రి కాదు. ఆయన ఇంటి పేరు దామోదర్ దాస్ కాదు. వాళ్ల ఇంటి పేరు కుమార్. ఇక ఈయన చెల్లెలు మమత బంగాల్​ ముఖ్యమంత్రి కాదు. ఆమె పూర్తి పేరు మమతా అగర్వాల్ మోదీ. వీరి పూర్వీకులు చాలా దశాబ్దాల క్రితం రాజస్థాన్ నుంచి బంగాల్​కు వలస వచ్చి స్థిరపడ్డారు. 52 ఏళ్ల కుమార్ నరేంద్ర మోదీ బీర్భుమ్ జిల్లా దుబ్రాజ్‌పుర్‌‌లో కిరాణా దుకాణాన్ని నడుపుతున్నారు. స్థానికులంతా ఆయన్ను మున్నా అని పిలుస్తారు. ఏదైనా పనికోసం ప్రభుత్వ ఆఫీసులకు వెళ్లినప్పుడు, ఈయన పేరు తెలియగానే అధికారులు పేరు బాగుందయ్యా అని కితాబిస్తుంటారు.

Brother Narendra Modi And Sister Mamata Votes
బంగాల్​కు చెందిన నరేంద్ర మోదీ (ETV Bharat)

మమత, మోదీలాగే మా ఇద్దరి సంబంధాలు!
"నా పేరు నరేంద్ర మోదీ అని తెలియగానే అందరూ స్పెషల్‌గా చూస్తుంటారు. నరేంద్రమోదీ ప్రధాన మంత్రి, గుజరాత్ సీఎం కాకముందు నుంచే నాకు నరేంద్ర మోదీ అనే పేరుంది. మా అంకుల్ నాకు ఈ పేరు పెట్టారు. నాకు, నా చెల్లెలు మమతకు మధ్య అచ్చం ప్రధాని మోదీ, సీఎం మమత తరహాలోనే సంబంధాలు ఉంటాయి. మేమిద్దరం వాగ్వాదానికి దిగుతుంటాం. కానీ చాలా విషయాల్లో ఏకాభిప్రాయంతో కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగుతుంటాం. నేను ఎన్నికల టైంలో ఓటు వేయడానికి వెళ్తే, పోలింగ్ సిబ్బంది కనురెప్ప వాల్చకుండా నా వైపు చూస్తారు. నా చెల్లెలి పేరు మమత అని చెప్పగానే, వాళ్లకు ఇక నవ్వు ఆగదు" అని ఈటీవీ భారత్​కు బంగాల్​ నరేంద్రమోదీ చెప్పుకొచ్చారు.

మోదీ, మమత గురించి తెలిసి ఆశ్చర్యపోయాను: స్థానిక ఎమ్మెల్యే
"నా అసెంబ్లీ స్థానం పరిధిలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ పేరు కలిగిన ఓటరు ఒకరు ఉన్నారని తెలిసి ఆశ్చర్యపోయాను. ఆ విషయాన్ని విని చాలా ఆనందించాను. నరేంద్రమోదీ పేరు కలిగిన మా నియోజకవర్గ ఓటరు చాలా మంచివాడని, సింపుల్‌గా జీవిస్తాడని, ముక్కుసూటిగా మాట్లాడుతాడని విన్నాను. ఆయన చెల్లెలికి ‘మమత’ అనే పేరు ఉండటం కూడా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే విషయమే" అని దుబ్రాజ్‌పూర్‌‌ ఎమ్మెల్యే, బీజేపీ నేత అనూప్ సాహా తెలిపారు.

Brother Narendra Modi And Sister Mamata Votes
బంగాల్​కు చెందిన నరేంద్ర మోదీ ఆధార్ కార్డు (ETV Bharat)

12 రాష్ట్రాలు, యూటీల్లో ఎస్‌ఐఆర్ కసరత్తు
రెండో విడత ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐ‌ఆర్) ప్రక్రియ గత మంగళవారం (అక్టోబరు 28) నుంచి 12 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమైంది. ఈ జాబితాలో తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కేరళ, గోవా, లక్షద్వీప్, అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్, ఛత్తీస్‌గఢ్, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఉత్తర్​ప్రదేశ్, బంగాల్ ఉన్నాయి. ఓటరు జాబితాలను ప్రక్షాళన చేసేందుకు ఈ ప్రక్రియను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్వహిస్తోంది. ఈ విడతలో దాదాపు 51 కోట్ల మంది ఓటర్ల వివరాలను ఎన్నికల సంఘం స్క్రీన్ చేయనుంది. ఓటర్ల జాబితాల నుంచి తప్పులను తొలగిస్తుంది. వాటి విషయంలో పారదర్శకత ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే బంగాల్ ఓటరు జాబితాలో పేర్లున్న నరేంద్ర మోదీ, మమత అనే అన్నాచెల్లెల సమాచారం వెలుగులోకి రావడం విశేషం.

TAGGED:

MODI MAMATA BROTHER SISTERS
MODI MAMATA IN BENGAL VOTER LIST
NARENDRA MODI IN BENGAL VOTER LIST
MODI MAMATA SAME HOUSE ADDRESS
MODI MAMATA VOTES

