ETV Bharat / bharat

జమ్ముకశ్మీర్‌ మొత్తాన్ని భారత్‌లో విలీనం చేయాలి: బ్రిటన్‌ ఎంపీ

రాజస్థాన్​లోని జైపుర్​లో జరిగిన హై టీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న బ్రిటన్ ఎంపీ- జమ్ముకశ్మీర్ అంశంపై కీలక వ్యాఖ్యలు- కశ్మీర్‌ను పాక్‌ ఆక్రమించడాన్ని తాను తప్పుపట్టినట్లు వెల్లడి

Bob Blackman on Kashmir
british mp bob blackman (X @DrSatishPoonia)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 5, 2026 at 10:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

British MP On Kashmir Issue : జమ్ముకశ్మీర్ అంశంపై బ్రిటన్ ఎంపీ బాబ్​ బ్లాక్​మాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆర్టికల్ 370ను తొలగించాలన్న డిమాండ్‌ను 1992 సంవత్సరంలోనే తాను లేవనెత్తినట్టు వెల్లడించారు. జమ్ముకశ్మీర్‌ మొత్తాన్ని భారత్‌లో విలీనం చేయాలని అభిప్రాయపడ్డారు. రాజస్థాన్​లోని జైపుర్​లో జరిగిన హై టీ కార్యక్రమంలో ఈ మేరకు మాట్లాడారు.

'ప్రధానమంత్రి మోదీ ఆర్టికల్ 370ను తమ మేనిఫెస్టోలో చేర్చి, దానిని అమలు చేసినప్పుడు నేను రద్దుకు పిలుపు ఇవ్వలేదు. 1992లోనే కశ్మీరీ పండితులను వారి పూర్వీకుల ఇళ్ల నుంచి బలవంతంగా వెలివేసిన సమయంలోనే రద్దుకు పిలుపునిచ్చా. ఈ అంశాన్ని అంతర్జాతీయ వేదికలపై ప్రస్తావించా. ఆ సమయంలో పెద్ద స్థాయిలో సమావేశాలు నిర్వహించా. మతం, గుర్తింపు పేరుతో ప్రజలను వారి ఇళ్ల నుంచి వెళ్లగొట్టడం అన్యాయమని ప్రపంచానికి తెలియజేశా. కశ్మీరీ పండిట్ల వలస కేవలం మానవీయ సంక్షోభం మాత్రమే కాదు. ఉగ్రవాదం, తీవ్రవాద ఆలోచనల ప్రత్యక్ష ఫలితమే. కశ్మీర్‌లో జరిగిన ప్రతి ఉగ్రవాద ఘటనను తాను ఎల్లప్పుడూ ఖండించా. బాధిత సమాజం పక్షాన నిలిచా. కశ్మీర్ సమస్యను మానవ హక్కులు, భద్రత కోణంలోనే చూడాలి' అని బాబ్​ బ్లాక్​మాన్ అన్నారు.

పాక్​ అక్రమ ఆక్రమణ వ్యతిరేకిస్తున్నా : బ్లాక్​మాన్
జమ్ముకశ్మీర్​లోని కొన్ని ప్రాంతాలను పాకిస్థాన్​ అక్రమంగా ఆక్రమించుకున్న విషయాన్ని కూడా బ్లాక్​మాన్ ప్రస్తావించారు. 'పాక్ అక్రమ ఆక్రమణపై మొదటి నుంచే వ్యతిరేకిస్తున్నా. ఇది అంతర్జాతీయ చట్టాలకు విరుద్ధం. జమ్ముకశ్మీర్ పూర్తిగా భారత్‌లో విలీనమవ్వాలి. జమ్ముకశ్మీర్ భారత్‌కు అవిభాజ్య భాగం. అదే కోణంలో ప్రపంచం దానిని చూడాలి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన ఎన్నికల హామీల్లో ఆర్టికల్ 370 రద్దును ప్రకటించడం, తరువాత దాన్ని అమలు చేయడం తనకు ఆశ్చర్యం కలిగించలేదు. ఎందుకంటే, ఈ నిర్ణయానికి నేను దశాబ్దాలుగా మద్దతు ఇస్తూనే ఉన్నా' అని బ్లాక్‌మాన్ పేర్కొన్నారు. కశ్మీర్ అంశంపై భారత్‌కు లభించిన ఒక కీలక అంతర్జాతీయ మద్దతుగా రాజకీయ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.

ప్రపంచ శాంతి, సంక్షేమం కోసం భారత్ ఇచ్చే గొప్ప సందేశాన్నిబ్రిటిష్ పార్లమెంట్‌లో ఎంపీ బ్లాక్‌మాన్ గట్టిగా వినిపించారని బీజేపీ నేత సతీశ్ పూనియా అన్నారు. భారత్- బ్రిటన్ బలమైన సంబంధాలకు బాబ్ బ్లాక్‌మాన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ప్రపంచంలో ప్రజాదరణ పొందిన నాయకుడు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. ఆయన దృఢమైన సంకల్పం, ప్రజా విధానాలు, సాహసోపేత నిర్ణయాలకు బ్రిటిష్ పార్లమెంట్‌లో బ్లాక్‌మాన్ బలమైన గొంతుకగా నిలుస్తున్నాయి. అలాగే, ప్రపంచంలోని వివిధ వేదికలపై కూడా ప్రధాని మోదీ నాయకత్వాన్ని, భారత్ అభిప్రాయాలను ధైర్యంగా ప్రస్తావిస్తున్నారు' అని పూనియా అన్నారు.

TAGGED:

BOB BLACKMAN ON KASHMIR
BRITISH MP ON KASHMIR ISSUE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.