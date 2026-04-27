బ్రిటిష్ కాలం నాటి స్కూల్- 145 ఏళ్లనాటి చరిత్రకు సాక్ష్యం- ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఎవరో తెలుసా?
ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ అధికారులకు అతిథి గృహంగా ప్రసిద్ధి- వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే పిల్లలకు ఉన్న ఏకైక స్కూల్- ఎండాకాలంలోనూ చల్లగా ఉండేలా ప్రత్యేక నిర్మాణం
Published : April 27, 2026 at 2:36 PM IST
British Era School History : కొన్ని పురాతన ప్రదేశాలు, భవనాలు కేవలం ఒక ప్రసిద్ధ కట్టడంలా మిగలి ఉండవు. అవి తమలో ఎంతో గొప్ప చరిత్ర, విశిష్టతను దాచి ఉంచుకుంటాయి. సరిగ్గా అలాంటిదే ఉత్తర్ప్రదేశ్లో ఉన్న ఓ పూర్వ మాధ్యమిక విద్యాలయం కూడా. బ్రిటిష్ పాలన కాలంలో స్థాపించిన ఆ పాఠశాల, ఒకటిన్నర శతాబ్దానికి పైగా చరిత్రను తనలో నిక్షిప్తం చేసుకుని నేటికీ నిలువెత్తు చరిత్ర పుస్తకంలా నిలిచింది. మరి ఆ పాఠశాల వెనుక ఉన్న చరిత్ర ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
1883లో మొదలైన తరగతులు
గాజియాబాద్లోని ఈ పాఠశాలను 1881లో స్థాపించారు. అయితే అంతక ముందు ఇది బ్రిటిష్ అధికారులకు అతిథి గృహంగా ఉండేది. ఈ స్కూల్ తొలుత 'టౌన్ స్కూల్' పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందింది. 1883లో ఇందులో అధికారిక తరగతులు ప్రారంభమయ్యాయి. అప్పటి నుంచి ఈ సంస్థ విద్యా రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును ఏర్పరచుకోవడం ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం దీనిని 'పూర్వ మాధ్యమిక విద్యాలయ్ రైట్గంజ్, నగర్ క్షేత్ర, గాజియాబాద్'గా పిలుస్తున్నారు.
వివిధ ప్రాంతాల విద్యార్థులకు ఏకైక కేంద్రం
పాఠశాల ప్రారంభమైనప్పుడు గాజియాబాద్ మేరఠ్ జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం మాత్రమే. దాదరీ, ధౌలానా, మోదీనగర్లోనీ తదితర ప్రాంతాల నుంచి పిల్లలు ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకునేవారు. ఆ కాలంలో విద్యాసౌకర్యాలు పరిమితంగా ఉండడంతో, వెయ్యికి పైగా విద్యార్థులు ఈ పాఠశాలలో చదువుకోవడం విశేషంగా నిలిచింది. అలాగే ఈ స్కూల్లో చదివిన విద్యార్థులు ప్రస్తుతం వివిధ రంగాలలో స్థిరపడ్డారు.
విద్యార్థులకు వసతి సౌకర్యం
బ్రిటిష్ పాలకులు నిర్మించిన ఈ పాఠశాలలో విద్యార్థుల కోసం వసతి గృహం కూడా ఉండేది. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు అక్కడే నివసిస్తూ చదువుకునేవారు. మొత్తం నాలుగు భవనాలతో ఈ విద్యాసంస్థను నిర్మించారు. వాటిలో రెండు భవనాల్లో తరగతులు నిర్వహించగా, ఒకటి హాస్టల్గా, మరొకటి ప్రధానోపాధ్యాయుడి నివాసంగా ఉపయోగించేవారు. ఈ నిర్మాణంతో ఆ కాలంలో కూడా విద్యను ఒక క్రమపద్ధతి, క్రమశిక్షణతో నిర్వహించేవారని స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది.
ఎండాకాలంలోనూ చల్లగా ఉండేలా
బ్రిటిష్ కాలం నాటి ఈ భవనం నిర్మాణ శైలి ఓ ప్రత్యాక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. ఎందుకంటే ప్రతి తరగతి గదిని వేసవిలో కూడా చల్లగా ఉంచేలా రూపొందించారు. అలా చల్లగా ఉండేందుకు పైభాగం, దిగువ భాగంలో స్కైలైట్ నిర్మాణాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దాని వల్ల సహజ వెంటిలేషన్ ఉంటుంది. దాంతో ఫ్యాన్లు, కూలర్లు లేకున్నా గదుల్లో చల్లదనం నిలుస్తుంది. నేటికీ ఈ పాత తరగతి గదుల్లోకి అడుగుపెడితే వేసవిలోనూ ఆహ్లాదకరమైన చల్లదనం అనుభూతి చెందవచ్చు.
ఉర్దూలో నమోదైన విద్యార్థుల రికార్డులు
ఈ స్కూల్ పాత రిజిస్టర్లలో విద్యార్థుల వివరాలు ఉర్దూ భాషలో నమోదు చేశారు. ఈ రికార్డులు పాఠశాల చరిత్రను సజీవంగా నిలుపుతున్నాయి. 1998 నుంచి 2012 వరకు ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా పనిచేసిన జగదీశ్ శరణ్ శర్మ, ఈ పాత రికార్డ్స్ను పరిరక్షించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన సేవలకు గాను రాష్ట్రపతి పురస్కారం కూడా అందుకున్నారు.
ఇప్పటివరకు 14 మంది ప్రధానోపాధ్యాయులు
ప్రస్తుత ప్రధానోపాధ్యాయుడు లయీక్ అహ్మద్ కూడా ఈ చారిత్రక వారసత్వాన్ని సంరక్షించేందుకు కృషి చేస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. స్వాతంత్య్రం అనంతరం ఈ పాఠశాలలో ఇప్పటివరకు 14 మంది ప్రధానోపాధ్యాయులు సేవలందించారు. వారిలో ప్రతి ఒక్కరూ సంస్థ పురోగతి కోసం కృషి చేశారని చెప్పారు. అలాగే వారి పేర్లన్నీ ప్రధానోపాధ్యాయుడి గదిలో ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించారని అన్నారు.
బహుభాషా, సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రతీకగా
పాఠశాల లోపల హిందీ, ఉర్దూ భాషల్లో సైన్బోర్డులు ఉంటాయి. అలాగే వెలుపల సంస్కృతంలో శ్లోకాలు కనిపిస్తాయి. ఇది ఈ విద్యాసంస్థ బహుభాషా, బహుసాంస్కృతిక సంప్రదాయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. ఈ పాఠశాలలో తొలి ప్రవేశం పొందింది 'గోపాల్' అనే విద్యార్థి అని పాత రికార్డులు తెలియజేస్తున్నాయి.
శిథిలావస్థకు చేరినా మారని వైభవం
బ్రిటిష్ పాలనలో నిర్మించిన ఈ చారిత్రాత్మక భవనం కాలక్రమేణా శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. దాంతో ఈ పాఠశాలను నడపడం ప్రమాదకరంగా మారింది. అలా విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని 2001లో ప్రభుత్వం కొత్త భవనాన్ని నిర్మించింది. అనంతరం పాఠశాల కార్యకలాపాలను కొత్త భవనానికి మార్చారు. అయినప్పటికీ పాత భవనం నేటికీ నిలిచి తన చారిత్రక వైభవాన్ని గుర్తుచేస్తోంది.
జ్ఞాపకాల కోసం వచ్చే పూర్వ విద్యార్థులు
ఈ పాఠశాలలో చదివిన పూర్వ విద్యార్థులు ఇప్పటికీ అప్పుడప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి తమ విద్యార్థి దశను గుర్తుచేసుకుంటారు. వారికి ఇది కేవలం ఒక భవనం కాదు, జీవితంలోని అమూల్య జ్ఞాపకాలను మోసుకెళ్తున్న ఓ చారిత్రక నిలయం. ముఖ్యంగా, బ్రిటిష్ కాలం నుంచి నేటివరకు విద్యార్థుల ప్రవేశ రికార్డులు సురక్షితంగా భద్రపరచబడటం ఈ విద్యాసంస్థ ప్రత్యేకతను మరింత పెంచుతోంది.