500ఏళ్ల క్రితం నాటి శ్రీకృష్ణుడి గుడి- 2రూపాల్లో కన్నయ్య దర్శనం- గోవర్ధన పర్వతం ఎత్తింది అక్కడే!

Published : October 23, 2025 at 1:34 PM IST
Brij Lauta Temple In Bharatpur : రాజస్థాన్ భరత్పుర్లోని 500 ఏళ్ల క్రితం నాటి బ్రజ్లౌతా ఆలయం చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ గుడిలో రెండు శ్రీకృష్ణుడి విగ్రహాలు ఉన్నాయి. ఒక విగ్రహంలో కన్నయ్య వేణువు పట్టుకోగా, మరో ప్రతిమలో కర్రచేత పట్టుకుని కనిపిస్తాడు. ఈ దేవాలయం మత విశ్వాసానికి కేంద్రంగా మాత్రమే కాకుండా బ్రజ్ ప్రాచీన సంస్కృతి, విశ్వాసం, భక్తికి సజీవ ఉదాహరణగా కూడా నిలిచింది. ఈ ఆలయ చరిత్ర శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తిన లీలతో ముడిపడి ఉంది.
ఆలయ పూజారి రమేశ్ చంద్ర తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
ఇంద్రుని గర్వాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి శ్రీకృష్ణుడు తన చిటికెన వేలుతో గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తాడు. అప్పుడు బ్రజ్ ప్రజలు ఏడు రోజులు కన్నయ్య రక్షణలో గోవర్ధన పర్వతం కింద సురక్షితంగా ఉన్నారు. ఇంద్రుడికి కోపం తగ్గిన తర్వాత కృష్ణుడు కర్రను పట్టుకుని ప్రజలకు కనిపించాడు. దీంతో అప్పటి నుంచి బ్రజ్ ప్రజలు కన్నయ్యను రెండు రూపాల్లో పూజించడం ప్రారంభించారు. ఈ గుడిలో ఉన్న ఒక కృష్ణుడి రూపాన్ని రక్షించేదిగా, మరొక రూపాన్ని ఆనందాన్ని ప్రసాదించేదిగా భక్తులు భావిస్తారు.
500ఏళ్ల క్రితం ఆలయం నిర్మాణం
ఈ ఆలయాన్ని సుమారు 500 ఏళ్ల క్రితం నాగ సాదువులు నిర్మించారు. కాలక్రమేణా, అప్పటి భరత్పుర్ రాజకుటుంబం గుడిని విస్తరించి, దీనికి గొప్ప నిర్మాణ రూపాన్ని ఇచ్చింది. ఆలయంలోని విగ్రహాలు నల్ల రాయితో తయారయ్యాయి. గుడిలోని ఒక విగ్రహంలో శ్రీకృష్ణుడు వేణువు వాయిస్తున్నట్లు, మరొ ప్రతిమలో కర్రను పట్టుకున్నట్లు ఉంటాడు. కన్నయ్య వేణువు వాయిస్తున్న రూపం ప్రేమ, సంగీతం, అందాన్ని సూచిస్తుంది. కర్ర పట్టుకున్న రూపం బలం, ధైర్యం, మత రక్షణను సూచిస్తుంది.
'కాస్త దెబ్బతిన్న కృష్ణుడి ఆలయం'
"వాతావరణంలో మార్పులు, విపత్తులు కారణంగా ఇప్పుడు ఈ పురాతన ఆలయం కాస్త దెబ్బతింది. గోడలపై చెక్కిన శిల్పాలు మసకబారాయి. ఆలయ పునరుద్ధరణ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.60 లక్షలు బడ్జెట్ను కేటాయించింది. ఆలయ పునర్నిర్మాణ పనులు త్వరలో ప్రారంభమవుతాయి. ఈ ఆలయం ఒకప్పుడు అద్భుతంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కాస్త దెబ్బతింది. అయినప్పటికీ గుడిపై భక్తులకు విశ్వాసం, పవిత్రత స్థిరంగా ఉంది" అని పూజారి రమేశ్ చంద్ర తెలిపారు.
పండుగ వేళల్లో గుడికి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు రాక
ఈ ఆలయానికి సాధారణ రోజుల్లో భక్తులు తక్కువగానే వస్తారు. అయితే శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి, గోవర్ధన పూజ, దీపావళి వంటి పండగల సమయంలో భక్తులు పోటెత్తుతారు. ఈ పండగల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు, భజనలు, కీర్తనలు, రాత్రి జాగరణలు ఉంటాయి. ఆలయంలో సందడి వాతావరణం ఉంటుంది. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు వచ్చి శ్రీకృష్ణుడి రెండు రూపాలను దర్శించుకుని ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు.
కోరిన కోర్కెలు తీర్చే దేవుడు
గత 40 ఏళ్లుగా తాను బ్రజ్లౌతా ఆలయానికి వస్తున్నానని సావిత్రి దేవీ (70) అనే మహిళ భక్తురాలు చెబుతోంది. బ్రజ్లౌతా గుడికి వచ్చి కోరికలు కోరితే అవి తీరుతాయని అంటోంది. కన్నయ్య భక్తుల కోరిన కోర్కెలను తప్పకుండా తీరుస్తాడని చెబుతోంది. కాగా, కృష్ణుడు కర్రతో రక్షిస్తాడని, వేణువుతో జీవితాన్ని ఆనందమయం చేస్తాడని స్థానికులు నమ్ముతారు. ఇదే ఆలయాన్ని మంచి ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చింది.
బ్రజ్ జీవన సంప్రదాయానికి చిహ్నంగా ఈ గుడి
భరత్పుర్లోని బ్రజ్లౌతా ఆలయం కేవలం మతపరమైన ప్రదేశం మాత్రమే కాదు. బ్రజ్ సంస్కృతి తాలుక సజీవ వారసత్వం. ఇక్కడ, ప్రతి రాయి, ప్రతి గోడ, ప్రతి రాగం కృష్ణుడి లీలలను తెలుపుతోంది. ఈ ఆలయం ప్రేమ, ఆనందం, శక్తి, మాధుర్యం, మతం, సంగీతం, ధైర్యం అన్నీ కలిసి ఉండే అద్భుతమైన ప్రదేశం. అందుకే దీనికి పండుగ వేళల్లో భక్తులు భారీగా తరలివస్తారు.
