వరుడి డిమాండ్లకు వధువు తండ్రికి గుండెపోటు- పెళ్లి మండపంలోనే మృతి!
వధువు తండ్రి మరణంతో ఆగ్రహించిన కుటుంబసభ్యులు వరుడి కుటుంబీకులపై దాడి- ఉత్తరాఖండ్ ఉధమ్ సింగ్ నగర్ జిల్లాలోని ఖఠిమాలో ఘటన
Published : June 9, 2026 at 10:13 AM IST
Bride Father Died Heart Attack : ఆనందంగా జరగాల్సిన ఓ పెళ్లి వేడుక విషాదంగా మారింది. వివాహ కట్నం విషయంలో రెండు కుటుంబాల మధ్య తలెత్తిన వివాదం ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలి తీసుకుంది. ఈ ఘటన ఉత్తరాఖండ్ ఉధమ్ సింగ్ నగర్ జిల్లాలోని ఖఠిమాలో జరిగింది. వరుడి డిమాండ్లు ఉన్న వధువు తండ్రి గుండెపోటుతో మరణించారు. వధువు తండ్రి మరణంతో ఆగ్రహించిన కుటుంబసభ్యులు వరుడి కుటుంబీకులపై దాడి చేశారు. కొందరిని బంధించి దాడికి పాల్పడడంతో భవనాల పైనుంచి దూకి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు భారీగా బలగాలు అక్కడే మోహరించి ఇరు వర్గాల మధ్య రాజీ కుదిర్చే ప్రయత్నాలు చేపట్టారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆదివారం రాత్రి ఖఠిమాలోని ఒక వివాహ వేదిక వద్ద పెళ్లి జరగాల్సి ఉంది. బరేలీలోని బడా ఫరీద్పూర్ నుంచి సాదిక్ థేకేదార్ అనే వ్యక్తి కుమార్తె వివాహం కోసం పెళ్లి బృందం అక్కడికి చేరుకుంది. వీరికి స్వాగతం పలికారు వధువు కుటుంబసభ్యులు. ఇక్కడి వరకు అంతా బాగానే ఉన్నా పెళ్లికి ముందు కట్నం విషయంలో ఇరు కుటుంబాల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం తలెత్తింది. ఈ క్రమంలోనే వరుడి తరఫు వారి డిమాండ్లు విన్న వధువు తండ్రికి గుండెపోటు వచ్చింది. దీంతో వెంటనే ఆయన్ని హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, అప్పటికే ఆయన మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. ఆయన మరణ వార్తతో వివాహ వేదిక వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన జనం, వరుడితో పాటు అతడి తరఫు బంధువులను బంధించి దాడికి పాల్పడ్డారు.
వరుడుతో పాటు బంధువులను బంధించి దాడి
వరుడు (మహ్మద్ ఆరిఫ్), అతడి సోదరుడు (మహ్మద్ ఖలీద్), బావమరిది (అతా హుస్సేన్) సహా వివాహ ఊరేగింపులో పాల్గొన్న మరికొందరిని బంధించి దాడి చేశారు. దీంతో అతిథులు ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి పెళ్లి మండపం సమీపంలోని ఒక ఇంటి పైకప్పు (మేడ) పైనుంచి దూకి పారిపోయారు. ఈ క్రమంలో కొంతమందికి గాయాలు అయ్యాయి. గొడవ నేపథ్యంలో పెళ్లి మండపం లోపల కుర్చీలు ధ్వంసమయ్యాయి.
వరుడి కుటుంబం కట్నం డిమాండ్లను పెంచుతూనే ఉందని ఆరోపణ
వివాహం నిశ్చయమైనప్పటి నుంచి వరుడి కుటుంబం కట్నం డిమాండ్లను పెంచుతూనే ఉందని వధువు కుటుంబం ఆరోపిస్తోంది. మొదట్లో స్కూటీ అడగగా, ఆ తర్వాత ఖరీదైన స్పోర్ట్స్ బైక్, రూ. 1 లక్ష నగదు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారని తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా పెళ్లి సమయంలో వధువుకు వరుడు రూ.5 లక్షలు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించారు. దీనిని వ్యతిరేకించిన వరుడి కటుంబం, కేవలం రూ. 21,000 మాత్రమే ఇస్తామని పట్టుబట్టారు. ఈ విషయమై ఇరు కుటుంబాల సుదీర్ఘ చర్చలు జరిపినప్పటికీ, ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు.
పోలీసుల సమక్షంలో ఇరువర్గాల మధ్య అర్ధరాత్రి వరకు చర్చలు
మరోవైపు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. మహిళలు, పిల్లలు, ఇతర వివాహ అతిథులను సురక్షితంగా బయటకు తరలించారు. పోలీసుల సమక్షంలో ఇరువర్గాల మధ్య అర్ధరాత్రి వరకు చర్చలు చేపట్టారు. "వివాహ వేడుక సమయంలో వివాదం తలెత్తింది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఒకవేళ పరిష్కారం కుదరకపోతే, ఇరువర్గాల ఫిర్యాదుల ఆధారంగా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని SHO విజేంద్ర షా అన్నారు.
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