ETV Bharat / bharat

డ్యాన్స్ చేస్తూ గుండెపోటుతో పెళ్లికూతురు మృతి- పెళ్లింట తీవ్ర విషాదం

వివాహానికి ఒకరోజు ముందు పెళ్లికూతురు మృతి!

Bride Died Before Wedding
Bride Died Before Wedding (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 26, 2025 at 6:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bride Died Before Wedding : వివాహానికి ఒక రోజు ముందు పెళ్లికూతురు మరణించిన ఘటన పంజాబ్​లోని ఫరీద్​కోట్​లో జరిగింది. దీనితో పెళ్లి బాజాలు మోగాల్సిన ఇంట్లో, చావు డబ్బులు మోగాయి. పెళ్లింట విషాధ ఛాయలు అలముకున్నాయి.

ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
పంజాబ్​, ఫరీద్​కోట్​ జిల్లాలోని బర్గారి గ్రామానికి చెందిన పూజ అనే అమ్మాయి, పక్క గ్రామం రౌకేకి చెందిన ఓ యువకుడిని ఇష్టపడింది. అతను దుబాయ్​లో పనిచేస్తూ ఉంటాడు. అయితే తమ బిడ్డ ఇష్టపడిన వ్యక్తితో పెళ్లి చేయడానికి పూజ కుటుంబం సిద్ధమైంది. పెళ్లి కొడుకు తరఫు వారు కూడా వివాహానికి అంగీకారం తెలిపారు. ఇరుకుటుంబాల అంగీకారంతో, వధూవరుల నిశ్చితార్దం వీడియో కాల్​ ద్వారా జరిగింది. తరువాత ఇరుకుటుంబాలు అక్టోబర్​ 24న ధూమ్​ధామ్​గా పెళ్లి చేయాలని నిర్ణయించాయి.

పెళ్లికి కొన్ని రోజుల ముందు దుయాబ్​ నుంచి పెళ్లికుమారుడు వచ్చాడు. దీనితో ఇరుకుటుంబాల వారు సంతోషంగా పెళ్లి ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. వివాహానికి ఒక రోజు ముందు, అంటే అక్టోబర్ 23న అమ్మాయి కుటుంబం జాగరన్​ వేడుక నిర్వహించింది. ఈ వేడుకలో పెళ్లి కూతురు చాలా ఉత్సాహంగా భాంగ్రా డాన్స్ చేసింది. ఎంతో చక్కగా గిద్ద ప్రదర్శించింది. అంతేకాదు తన కుటుంబ సభ్యులతోనూ డాన్స్ చేయించింది. అయితే తెల్లవారుజామున 2 గంటల ప్రాంతంలో ఆ అమ్మాయి ముక్కు నుంచి రక్తం కారడం ప్రారంభమైంది. దీనితో ఆమెను హుఠాహుఠిన వైద్యుడి వద్దకు తీసుకెళ్లారు. కానీ అప్పటికే ఆమె గుండెపోటుతో మరణించిందని సదరు వైద్యుడు చెప్పాడు. దీనితో వధూవరుల కుటుంబాలతోపాటు, గ్రామం మొత్తం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది.

పెళ్లింట తీవ్ర విషాధం
"పెళ్లి విషయంలో మా రెండు (వధూవరుల) కుటుంబాలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాయి. అందుకే వివాహానికి అన్ని సన్నాహాలు చేశాం. కానీ పెళ్లికి ముందు రోజు అమ్మాయి చక్కగా డ్యాన్స్​ చేసింది. మాతో కూడా నృత్యం చేయించింది. కానీ అంతలోనే గుండెపోటుతో మరణించింది. పగవాడికి కూడా ఇలాంటి కష్టం రాకూడదు." అని పెళ్లికూతురు తండ్రి హర్జిందర్ సింగ్​ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ఆర్థికంగా నష్టపోయాం!
"పెళ్లికి బంధువులు అందరూ వచ్చారు. సంతోషంగా వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. అలాంటి సమయంలో ఈ దురదృష్టకరమైన ఘటన జరిగింది. ఆ దేవుడు పట్ల దయచూపలేదు. పెళ్లికూతురు వివాహ వేడుకల కోసం తనకు ఇష్టమైన వస్తువులు తీసుకుంది. కానీ ఆమె వాటిని ఉపయోగించకుండానే మరణించింది. వివాహం కోసం అప్పులు చేయడం వల్ల, ఇప్పుడు మా రెండు (వధూవరుల) కుటుంబాలు అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయాయి" అయిన వరుని సోదరుడు మంటు అన్నారు.

'డీజే'తో గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌!
నేటి సమాజంలో ఏ వేడుకైనా అది పెళ్లి కావచ్చు, పండగ కావచ్చు, మరేదైనా శుభకార్యం కావచ్చు. డీజే పాటలు మాత్రం తప్పనిసరి భాగం అయ్యాయి. ఇలా వినోదాన్ని అందించే శబ్దంతో గుండెకు తీవ్రమైన ముప్పు పొంచి ఉందని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సాధారణంగా 70 నుంచి 85 డెసిబెల్స్​ వరకు ఉన్న ధ్వని తరంగాలు పెద్దగా ఉంటే ఇబ్బందులు ఉండవు. కానీ డీజే పాటలకు మాత్రం 90 నుంచి 120 డెసిబెల్స్ వరకు సౌండ్​ పెడుతున్నారు. దీని వల్ల ధ్వని కాలుష్యం ఏర్పడి గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ వంటి ప్రాణాంతర సమస్యలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంటుందని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి ప్రమాదాలు తగ్గించేందుకు పోలీసులు డీజేలకు రాత్రి 10 గంటల తర్వాత అనుమతి ఇవ్వడం లేదు. కానీ కొంతమంది అనధికారికంగా అర్ధరాత్రి వరకు వాటిని వినియోగిస్తుండడం గమనార్హం.

పాము కాటుతో చనిపోయాడని నదిలో పడేసిన కుటుంబం- 13ఏళ్ల తర్వాత ఇంటికొచ్చిన యువకుడు- ఏం జరిగింది?

150 ఏళ్ల తరువాత ఇండియాకు వచ్చిన 'రామ్​'- పూర్వీకుల మూలాలు కనుగొనడమే లక్ష్యం!

TAGGED:

BRIDE DIED BEFORE WEDDING FARIDKOT
BRIDE DIED BEFORE WEDDING PUNJAB
BRIDE DIED BEFORE WEDDING NEWS
BRIDE DIED WITH HEART ATTACK
BRIDE DIED BEFORE WEDDING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.