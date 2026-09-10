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25 ఏళ్ల BRICS ప్రస్థానం- అసలు బ్రిక్స్ ఎలా పుట్టింది? ఇందులో ఏయే దేశాలు ఉన్నాయి?

సెప్టెంబర్ 12,13 తేదీల్లో దిల్లీ వేదికగా బ్రిక్స్ సదస్సు- 2001లో తొలిసారి BRIC పదాన్ని సూచించిన గోల్డ్‌మన్ సాక్స్ ఆర్థికవేత్త జిమ్ ఓ నీల్- నేడు అదే బ్రిక్స్ కూటమిలో 11 సభ్య దేశాలు

BRICS History And Growth
బ్రిక్స్ (Special arrangement)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2026 at 8:46 PM IST

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BRICS History And Growth : దాదాపుగా 25 ఏళ్ల కిందట మొదలైన ఒక చిన్న ఆలోచన, నేడు ప్రపంచ రాజకీయ, ఆర్థిక ముఖచిత్రాన్నే శాసించే స్థాయికి ఎదిగింది. అదే బ్రిక్స్ (BRICS). అసలు ఈ పదం ఎలా పుట్టింది, బ్రిక్స్ ప్రస్థానం ఎలా మొదలైందో తెలుసా? ఒకప్పుడు ఇది కేవలం పెట్టుబడుల రంగంలో ఉపయోగించిన ఒక పదం మాత్రమే. సరిగ్గా 25 సంవత్సరాల కిందట 2001లో ప్రముఖ మల్టీనేషనల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంక్, ఆర్థిక సేవల సంస్థ గోల్డ్‌మన్ సాక్స్ ఆర్థికవేత్త జిమ్ ఓ నీల్ రూపొందించిన BRIC అనే నాలుగు అక్షరాల పదమే క్రమంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రముఖ ఆర్థిక, దౌత్య వేదికగా ఎదిగింది. గోల్డ్‌మన్ సాక్స్ సంస్థలో ఎకానమిస్ట్‌గా ఉన్న సమయంలో జిమ్ ఓ నీల్ ఒక గ్లోబల్ ఎకనామిక్ రీసెర్చ్‌కు నేతృత్వం వహించారు. అప్పుడే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నాలుగు ఆర్థిక వ్యవస్థలను గుర్తించారు. అవే బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనా. ఈ దేశాల మొదటి అక్షరాలతోనే BRIC అనే పదాన్ని ఆయన తొలిసారిగా సృష్టించారు.

జిమ్ ఓ నీల్ తన రీసెర్చ్ పేపర్‌కు (పరిశోధనా పత్రం) 'బిల్డింగ్ బెటర్ గ్లోబల్ ఎకనామిక్ BRICs' అనే పేరు పెట్టారు. ఇక్కడ BRIC అనే పదాన్ని ఇళ్ల నిర్మాణంలో వాడే బలమైన ఇటుకను సూచించేలా, దానితో పోలుస్తూ, ఈ 4 దేశాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధికి భవిష్యత్తులో గట్టి పునాదులుగా స్థిరపడతాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. రానున్న కాలంలో ఈ దేశాలే ప్రపంచ వృద్ధిని కూడా నడిపిస్తాయని, G7 కూటమిలోనూ వీటికి స్థానం కల్పించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇక 2003లో గోల్డ్‌మన్ సాక్స్ 'డ్రీమింగ్ విత్ బ్రిక్స్: ది పాత్ టు 2050' పేరిట మరో రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ విడుదల చేసింది. ఇందులో బ్రిక్ దేశాలు 2039 నాటికి పాశ్చాత్య దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలనే అధిగమిస్తాయని అంచనా వేసింది. ఈ అంచనాల నేపథ్యంలో అప్పట్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా BRIC పేర్లతో ప్రపంచ మార్కెట్లలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఈటీఎఫ్‌లు, స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు కూడా ఏర్పడ్డాయి.

పెట్టుబడుల పదం నుంచి అంతర్జాతీయ కూటమిగా!
క్రమంగా బ్రిక్ కేవలం పెట్టుబడుల పదంగానే కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయి వేదికగా మారింది. 2006లో న్యూయార్క్‌లో ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశం (UNGA) సందర్భంగా బ్రిక్ దేశాల విదేశాంగ మంత్రులు తొలిసారి భేటీ అయ్యారు. కీలక అంశాల గురించి చర్చించారు. ఆ సమయంలో ఇరాన్, పశ్చిమాసియా పరిస్థితులు ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చాయి. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, సరిగ్గా రెండు దశాబ్దాల తర్వాత ఇప్పుడు మళ్లీ బ్రిక్స్ సదస్సు వేదికగా అవే చర్చనీయాంశంగా ఉన్నాయి. ఇంకా ఇప్పుడు ఇరాన్ బ్రిక్స్‌లో పూర్తి స్థాయి సభ్యదేశంగా కూడా ఉంది. ఆ దేశ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ ఈ సదస్సుకు హాజరయ్యేందుకు భారత్‌కు వస్తున్నారు.

ఆయా దేశాల అధినేతల స్థాయిలో 2009లో రష్యాలోని యెకాటెరిన్‌బర్గ్‌లో బ్రిక్ కూటమి తొలి సదస్సు జరిగింది. ఈ సమిట్‌కు అప్పటి భారత ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్, రష్యా అధ్యక్షుడు దిమిత్రి మెద్వెదెవ్, చైనా అధ్యక్షుడు హు జింటావో, బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు లూయిస్ ఇనాసియో లూలా డా సిల్వా హాజరయ్యారు. ఈ నలుగురు నేతల్లో ప్రస్తుతం పదవిలో ఉన్నది ఒక్క లూలానే. అయితే దిల్లీలో జరిగే ఈసారి బ్రిక్స్ సదస్సుకు ఆయన బదులుగా బ్రెజిల్ విదేశాంగ మంత్రి హాజరయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

BRIC నుంచి BRICS గా
2010లో దక్షిణాఫ్రికా చేరడంతో BRIC కూటమి కాస్తా BRICS మారింది. దక్షిణాఫ్రికాలోని (South Africa) తొలి అక్షరాన్ని చేర్చారు. 2024లో ఈజిప్ట్, ఇరాన్, ఇథియోపియా, సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) కూడా పూర్తి స్థాయి సభ్యదేశాలుగా చేరాయి. చివరిగా 2025లో ఇండోనేసియా కూడా సభ్యదేశమైంది. దీంతో మొత్తం ఇప్పుడు BRICS కూటమిలో 11 సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి. బ్రిక్స్ ద్వారా ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఒకే వేదికపైకి వస్తున్నాయి. బొలీవియా, బెలారస్, మలేసియా, క్యూబా, కజకిస్థాన్, థాయ్‌లాండ్, నైజీరియా, ఉగాండా, వియత్నాం, ఉజ్బెకిస్థాన్ వంటివి కూటమి భాగస్వామ్య దేశాలుగా ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూటమి పేరు BRICS గానే కొనసాగుతోంది. బ్రిక్స్ కూటమి దేశాలు ప్రపంచ జనాభాలో 49.5 శాతం, జీడీపీలో సుమారు 40 శాతం వరకు వాటా కలిగి ఉన్నాయి. 2014లో సభ్యదేశాల్లో అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు నిధులు అందించేందుకు బ్రిక్స్ డెవలప్‌మెంట్ బ్యాంకును ఏర్పాటు చేయగా, తర్వాత ఇదే న్యూ డెవలప్‌మెంట్ బ్యాంకుగా (NDB) కొనసాగుతోంది.

దిల్లీ సదస్సుపై ప్రపంచం దృష్టి!
ఇప్పుడు బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సుకు భారత్ అధ్యక్షత వహిస్తుండగా 'స్థిరత్వం, ఆవిష్కరణ, సహకారం, సుస్థిరత' అనే థీమ్‌తో దిల్లీలో సెప్టెంబర్ 12-13 తేదీల్లో నిర్వహించనున్నారు. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, అమెరికా టారిఫ్స్ వంటివి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతున్న నేపథ్యంలో ఇవి ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ఇక ఈ బ్రిక్స్ సదస్సుకు చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, ఇరాన్ ప్రెసిడెంట్ మసూద్ పెజెష్కియాన్, దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రమాఫోసా, ఇండోనేసియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంటో సహా పలువురు కీలక నేతలు హాజరవుతున్నారు. ఇక జిన్‌పింగ్ దాదాపు ఏడేళ్ల తర్వాత భారత్‌కు వస్తుండటంతో మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

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