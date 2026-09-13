ETV Bharat / bharat

బ్రిక్స్‌లో కొత్త బీమా వ్యవస్థ- పుతిన్ కీలక ప్రతిపాదన

ధాన్యం మార్కెట్ కోసం సంయుక్త వ్యవస్థ పైనా రష్యా ప్రతిపాదన- పాశ్చాత్య దేశాల ఆంక్షలతో రష్యా చమురు ఎగుమతులపై బీమా సమస్యలు- మోదీ–పుతిన్ భేటీలో వాణిజ్యం, ఇంధనం, రక్షణ, సాంకేతికతపై చర్చ

BRICS Summit Putin Speech
బ్రిక్స్ సదస్సులో పుతిన్ (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2026 at 4:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BRICS Summit Putin Speech : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ బ్రిక్స్ వేదికగా కీలక ప్రతిపాదనలు చేశారు. బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య ఆర్థిక సహకారాన్ని మరింత పెంచే దిశగా కొత్త బీమా వ్యవస్థ, ధాన్యం మార్కెట్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ఆర్థిక, భద్రతా సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలంటే బ్రిక్స్ దేశాలు కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని పుతిన్ అన్నారు.

దిల్లీలో జరిగిన 18వ బ్రిక్స్ సదస్సు ముగింపు సమావేశంలో పుతిన్ ఈ ప్రతిపాదనలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థపై బాహ్య ఒత్తిళ్లు ఉన్నప్పటికీ, బ్రిక్స్ దేశాలు తమకంటూ స్వతంత్ర మార్గాలను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. పెట్టుబడులు, కార్మికులు, సాంకేతికతకు సంబంధించి స్వతంత్ర మార్గాలు తమకు ఉన్నాయని, ఇతరుల ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కొంటూనే ముందుకు సాగగలమని చెప్పారు.

బీమా వ్యవస్థ ఎందుకు?
రష్యాపై అమెరికా సహా పాశ్చాత్య దేశాలు విధించిన ఆంక్షల ప్రభావం ఆ దేశ చమురు ఎగుమతులపై పడింది. ముఖ్యంగా రష్యా నుంచి ముడి చమురును తీసుకెళ్లే నౌకలకు బీమా విషయంలో ఆంక్షలు సమస్యగా మారాయి. నిర్ణయించిన ధర పరిమితికి లోబడి కొనుగోలు చేసిన రష్యా చమురును మాత్రమే తీసుకెళ్లే నౌకలకు పాశ్చాత్య బీమా సంస్థలు సేవలు అందించే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య కొత్త బీమా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలన్న రష్యా ప్రతిపాదన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అయితే ఈ వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుంది? ఏ దేశాలు ఇందులో భాగస్వామ్యం అవుతాయి? అనే విషయాలపై పుతిన్ పూర్తి వివరాలు వెల్లడించలేదు. రష్యా ప్రతిపాదనను ఇతర సభ్య దేశాలు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చని ఆయన చెప్పారు.

ధాన్యం మార్కెట్‌పైనా ప్రతిపాదన
బీమా వ్యవస్థతో పాటు బ్రిక్స్ దేశాల కోసం ప్రత్యేకంగా ధాన్యం మార్కెట్ ఏర్పాటు చేయాలని కూడా రష్యా ప్రతిపాదించింది. ఆహార భద్రత విషయంలో బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య సహకారాన్ని పెంచే అవకాశం దీనివల్ల ఉంటుంది. ప్రపంచ ఆహార సరఫరా వ్యవస్థలో మార్పులు వస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రతిపాదన కూడా ప్రాధాన్యం పొందింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎదురవుతున్న సమస్యలను కేవలం వాటి లక్షణాలను పరిష్కరించడం ద్వారా కాకుండా, అసలు కారణాలను గుర్తించి సమగ్రంగా ఎదుర్కోవాలని పుతిన్ అన్నారు. సంప్రదాయ, కొత్త తరహా భద్రతా సవాళ్లను కూడా కలిసి ఎదుర్కోవాలని గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలకు పిలుపునిచ్చారు.

బ్రిక్స్‌పై పెరుగుతున్న ఆసక్తి
బ్రిక్స్‌పై ప్రపంచ దేశాల ఆసక్తి రోజురోజుకూ పెరుగుతోందని పుతిన్ చెప్పారు. స్వతంత్రంగా ముందుకు సాగడం, సమస్యలను కలిసి పరిష్కరించుకోవడం, అంతర్జాతీయ చట్టాలు, ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్ సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉండటం వంటి అంశాలు అనేక దేశాలకు ఆకర్షణీయంగా మారుతున్నాయని అన్నారు. బ్రిక్స్‌లో పూర్తి సభ్య దేశాలతో పాటు భాగస్వామ్య దేశాలు కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నాయి. ఈ విధానం ద్వారా సభ్య దేశాలు, భాగస్వామ్య దేశాలు, ఇతర దేశాలు, అంతర్జాతీయ సంస్థల మధ్య నేరుగా చర్చలకు అవకాశం ఏర్పడుతుందని పుతిన్ పేర్కొన్నారు.

మోదీ- పుతిన్ భేటీ
బ్రిక్స్ సదస్సు సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, పుతిన్ ద్వైపాక్షిక సమావేశం కూడా నిర్వహించారు. భారత్- రష్యా మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడంపై ఇరువురు నేతలు చర్చించారు. 2030 నాటికి ఆర్థిక సహకార కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడం, మౌలిక వసతులు, ఇంధనం, సాంకేతికత, రక్షణ, సాంస్కృతిక రంగాల్లో సహకారాన్ని పెంచడంపై మాట్లాడారు పశ్చిమాసియా, నల్ల సముద్ర ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న పరిణామాలపైనా ఇరువురు నేతలు చర్చించారు. ఈ పరిణామాల ప్రభావం సముద్ర వాణిజ్యం, భారతీయ నావికుల భద్రతపై పడుతోందని భారత విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది.

వివాదాలకు చర్చలు, దౌత్యమే పరిష్కార మార్గాలని మోదీ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. శాంతి ప్రయత్నాలకు భారత్ తన వంతు సహాయం అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు. ఇక బ్రిక్స్ సదస్సు ముగిసిన అనంతరం పుతిన్ దిల్లీ నుంచి బయలుదేరారు. రెండు రోజుల సదస్సులో ఆయన పలు సమావేశాల్లో పాల్గొన్నారు. బ్రిక్స్ దేశాలు ఆర్థికంగా మరింత బలపడటంతో పాటు ప్రపంచ సమస్యలపై తమదైన విధానంతో ముందుకు వెళ్లాలన్న రష్యా ఆలోచనను ఆయన తాజా ప్రతిపాదనలు స్పష్టం చేశాయి.

'బ్రిక్స్‌ పగ్గాలు చైనాకు- ఇకపై ఫలితాలు చూపించాల్సిందే'- బ్రిక్స్‌ ముగింపు సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ

రూల్స్​ అందరికీ సమానంగా ఉండాలి- నియమాలు లేని ప్రపంచం ట్రాఫిక్ లైట్స్​ లేని కూడలి లాంటిది: జిన్​పింగ్​

TAGGED:

BRICS SUMMIT PUTIN SPEECH
VLADIMIR PUTIN BRICS INSURANCE
INDIA RUSSIA RELATIONS
NARENDRA MODI PUTIN MEETING
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.