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'బ్రిక్స్'పై నిఘా: 15వేల మందితో భద్రత- 200కుపైగా CAPF కంపెనీల మోహరింపు- రంగంలోకి డాగ్ స్క్వాడ్స్

భారత్ మండపంలో బ్రిక్స్​ సదస్సు- కీలక మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు- ఉదయం 6 గంటల నుంచే మెట్రో సేవలు- గ్లోబల్ సౌత్ ప్రయోజనాలపై దృష్టి- అభివృద్ధి, టెక్నాలజీ, వాణిజ్యంపై చర్చలు

BRICS Security Arrangements
బ్రిక్స్ సదస్సు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2026 at 10:28 AM IST

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BRICS Security Arrangements : దిల్లీ వేదికగా 18వ బ్రిక్స్​ సదస్సు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. భారత్ మండపం చుట్టూ భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. డాగ్ స్క్వాడ్స్‌తో తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావు లేకుండా దిల్లీ పోలీసులు, కేంద్ర బలగాలు కలిసి భారీ భద్రతా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశాయి. సెప్టెంబర్ 12, 13 తేదీల్లో బ్రిక్స్​ సదస్సు జరగనుండగా, దిల్లీ పోలీసులు దాదాపు 15 వేల మంది సిబ్బందిని రంగంలోకి దించారు.

మరోవైపు కేంద్ర హోంశాఖ నుంచి సుమారు 200 సీఏపీఎఫ్​ కంపెనీలను భద్రతా విధుల కోసం కేటాయించారు. శాంతిభద్రతల నిర్వహణతో పాటు ఇతర కీలక భద్రతా బాధ్యతలను ఆ బలగాలు చేపట్టనున్నాయి. భారత్ మండపం వద్ద భద్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. అనుమానాస్పద వస్తువులు, వ్యక్తుల కదలికలను గుర్తించేందుకు డాగ్ స్క్వాడ్స్‌ను కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. సదస్సుకు వచ్చే ప్రతినిధులు, ప్రముఖుల భద్రతకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా పలు దశల్లో తనిఖీలు చేస్తున్నారు.

ట్రాఫిక్‌పై ఆంక్షలు
బ్రిక్స్​ సదస్సు కారణంగా దిల్లీలో ట్రాఫిక్‌ విషయంలో కూడా మార్పులు చేశారు. సెప్టెంబర్ 12,13 తేదీల్లో ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు కీలక మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, నియంత్రణలు ఉంటాయని దిల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీసులు తెలిపారు. ప్రజలు తమ ప్రయాణాలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచించారు. సాధ్యమైనంత వరకు వ్యక్తిగత వాహనాలకు బదులుగా ప్రజా రవాణాను, ముఖ్యంగా మెట్రోను ఉపయోగించాలని కోరారు. ట్రాఫిక్ సిబ్బంది సూచించే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అనుసరించాలని చెప్పారు. అత్యవసర సేవల వాహనాలకు మాత్రం ప్రాధాన్యం ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. అంబులెన్స్‌లు, ఇతర అత్యవసర వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

ఆదివారం ఉదయమే మెట్రో
సదస్సుతో పాటు ఆదివారం జరిగే పరీక్షలను దృష్టిలో పెట్టుకుని దిల్లీ మెట్రో కూడా ప్రత్యేక నిర్ణయం తీసుకుంది. సాధారణంగా ఉండే సమయానికి ముందుగానే ఉదయం 6 గంటలకే అన్ని మెట్రో మార్గాల్లో సేవలు ప్రారంభం కానున్నాయి. పరీక్షలకు వెళ్లే విద్యార్థులతో పాటు సాధారణ ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు దిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ తెలిపింది. ప్రయాణికులు ముందుగానే తమ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచించింది.

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