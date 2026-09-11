'బ్రిక్స్' సదస్సు వేళ దిల్లీలో హై అలర్ట్: IB హెచ్చరికతో భద్రత కట్టుదిట్టం- డ్రోన్లు, గ్రాఫిటీపై ఫోకస్
బ్రిక్స్ సదస్సు నేపథ్యంలో భద్రత కట్టుదిట్టం- ఐబీ హెచ్చరికలతో వీవీఐపీ మార్గాలు, హోటళ్లపై ప్రత్యేక నిఘా- చైనా, రష్యా అంశాలతో పాటు ఖలిస్థాన్ సంబంధిత ఆందోళనలపై కూడా దృష్టి
Published : September 11, 2026 at 10:11 AM IST
Security Tightened in Delhi : దిల్లీ వేదికగా జరగనున్న బ్రిక్స్ సదస్సుకు ఎలాంటి ఆటంకం రాకుండా పోలీసులు, కేంద్ర భద్రతా, నిఘా సంస్థలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (IB) నుంచి వచ్చిన హెచ్చరికలతో దేశ రాజధానిలో నిఘాను మరింత పెంచారు. వీవీఐపీల రాకపోకలకు సంబంధించిన మార్గాల్లో భద్రతా ఏర్పాట్లను దాటుకుని లోపలికి చొరబడటం, నిరసనలు, గ్రాఫిటీ, డ్రోన్లతో ఇబ్బందులు సృష్టించే ప్రయత్నాలు జరిగే అవకాశం ఉందని నిఘా వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
బ్రిక్స్ సదస్సుకు వివిధ దేశాల ముఖ్య నేతలు, ప్రతినిధులు హాజరుకానున్నారు. దీంతో వారి రాకపోకలకు సంబంధించిన మార్గాలు అత్యంత కీలకంగా మారాయి. ఆ మార్గాల్లో ఎక్కడైనా చిన్నపాటి భద్రతా లోపం కనిపించినా దాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని నిరసనకారులు లేదా ఇతర వ్యక్తులు అంతరాయం కలిగించే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అందుకే వీవీఐపీ మార్గాల్లో నిఘాను పెంచడంతో పాటు అనుమానాస్పద కదలికలపై వెంటనే సమాచారం అందేలా సమన్వయం చేస్తున్నారు.
భద్రతా వ్యవస్థ సిద్ధం
సదస్సు జరిగే ప్రాంతాలతో పాటు విదేశీ ప్రతినిధులు బస చేసే అవకాశం ఉన్న హోటళ్లు, కీలక ప్రభుత్వ భవనాలు, రవాణా కేంద్రాలు, ఇతర ముఖ్యమైన ప్రాంతాలపైనా ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు. ఎక్కడైనా అనుమానాస్పద కదలిక కనిపిస్తే వెంటనే స్పందించేలా భద్రతా వ్యవస్థను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈసారి భద్రతా సంస్థలకు మరో ప్రధాన ఆందోళన డ్రోన్ల ముప్పు. సదస్సు ప్రాంతాల సమీపంలో అనధికారికంగా డ్రోన్లు ఎగురవేసే ప్రయత్నాలు జరిగే అవకాశాన్ని కూడా అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
అందుకే డ్రోన్ కార్యకలాపాలపై నిఘాను పెంచారు. భద్రతా పరిమితుల్లోకి ఎలాంటి అనుమతి లేని పరికరాలు ప్రవేశించకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అదే సమయంలో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో గ్రాఫిటీ ద్వారా నిరసన సందేశాలు రాసే ప్రయత్నాలపైనా నిఘా పెట్టారు. సదస్సుకు సంబంధించిన కీలక ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి చర్యలు జరిగితే అంతర్జాతీయంగా కూడా దృష్టి పడే అవకాశం ఉండటంతో ముందుగానే వాటిని అడ్డుకోవాలని భద్రతా సంస్థలు భావిస్తున్నాయి.
చైనా, రష్యా అంశాలపైనా ఫోకస్
బ్రిక్స్లో పాల్గొనే దేశాలకు సంబంధించిన సున్నితమైన అంశాలను కూడా భద్రతా సంస్థలు పరిశీలిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చైనాకు సంబంధించిన టిబెట్ సమస్య, రష్యాకు సంబంధించిన కొన్ని సున్నితమైన అంశాలను నిరసనలకు ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. సంబంధిత అంశాలపై గతంలో నిరసనలు చేసిన వర్గాల కదలికలను కూడా అధికారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే నిర్దిష్టంగా ఏదైనా పెద్ద నిరసన జరగబోతోందనే విషయం కంటే సదస్సు సమయంలో సున్నితమైన అంశాలను ఆసరాగా చేసుకుని ఆకస్మికంగా ఆందోళనలు మొదలయ్యే అవకాశాన్ని భద్రతా సంస్థలు పరిగణనలోకి తీసుకున్నాయి. ఖలిస్థాన్కు సంబంధించిన ముప్పును కూడా భద్రతా అంచనాల్లో భాగంగా చేర్చారు. ఈ అంశానికి సంబంధించి అప్పుడప్పుడు ఈమెయిల్స్, ఇతర సమాచార రూపంలో హెచ్చరికలు వస్తుండటంతో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. బ్రిక్స్ వంటి అత్యంత కీలక అంతర్జాతీయ సమావేశం సమయంలో ఎలాంటి ప్రయత్నం జరిగినా అది పెద్ద సమస్యగా మారే అవకాశం ఉండటంతో ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
సోషల్ మీడియాలోనూ
ఇప్పటి రోజుల్లో నిరసనలకు సోషల్ మీడియా ప్రధాన వేదికగా మారడంతో డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్పైనా నిఘా పెంచారు. సదస్సుకు వ్యతిరేకంగా నిరసనలకు పిలుపులు వస్తున్నాయా? ఎవరైనా ఒకచోట గుమికూడేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారా? రెచ్చగొట్టే పోస్టులు లేదా వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయా? అనే అంశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా పోస్టులు, ఇతర డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ మార్గాల్లో వచ్చే సమాచారాన్ని విశ్లేషిస్తూ ముందుగానే ముప్పును గుర్తించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దిల్లీ పోలీసులు, కేంద్ర భద్రతా, నిఘా సంస్థలు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని పంచుకుంటూ పనిచేస్తున్నాయి. ఇక, 18వ బ్రిక్స్ సదస్సు సెప్టెంబర్ 12, 13 తేదీల్లో దిల్లీలో జరగనుంది.
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