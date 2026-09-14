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బ్రిక్స్ దిల్లీ డిక్లరేషన్‌లో అమెరికా, ఈయూపై ఘాటు విమర్శలు- టారిఫ్స్, ఆంక్షలపై పరోక్షంగా ఫైర్!

అమెరికా, ఈయూ దేశాల ఏకపక్ష వాణిజ్య ఆంక్షలపై గళమెత్తిన దిల్లీ డిక్లరేషన్- పేర్లు చెప్పకుండానే యూఎస్ టారిఫ్స్, ఈయూ కార్బన్ టాక్స్‌ను ఖండించిన బ్రిక్స్- స్థానిక కరెన్సీ వాణిజ్యానికి పిలుపు

BRICS Declaration US EU Trade Policies
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 8:26 PM IST

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BRICS Declaration US EU Trade Policies : భారత్ వేదికగా సెప్టెంబర్ 12- 13 తేదీల్లో బ్రిక్స్ 18వ శిఖరాగ్ర సదస్సు విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఇక్కడ చివరగా బ్రిక్స్ సమావేశంలో ఆమోదించిన దిల్లీ డిక్లరేషన్‌లో వాణిజ్యానికి సంబంధించిన పలు అంశాలు కీలకంగా నిలిచాయి. ప్రధానంగా అమెరికా, యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) టార్గెట్‌గా వాటి పేర్లను నేరుగా ప్రస్తావించకుండానే- ఆయా దేశాల కఠిన వాణిజ్య విధానాలపై పరోక్షంగా ఘాటు విమర్శలు చేసినట్లు న్యూదిల్లీకి చెందిన గ్లోబల్ ట్రేడ్ రీసెర్చ్ ఇనిషియేటివ్ (జీటీఆర్​ఐ) రిపోర్ట్ వెల్లడించింది. టారిఫ్స్ నుంచి మొదలుకొని ఆంక్షలు, డబ్ల్యూటీఓ (వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్) సంస్కరణలు, సప్లై చెయిన్, బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య వాణిజ్యం వంటి అంశాలపై బ్రిక్స్ డిక్లరేషన్‌లో స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చినట్లు జీటీఆర్ఐ పేర్కొంది. ఈ జీటీఆర్ఐ వ్యవస్థాపకుడు అజయ్ శ్రీవాత్సవ విశ్లేషణ ప్రకారం ఈ డిక్లరేషన్‌లోని 17 పేరాలు వాణిజ్య సంబంధిత సమస్యలకే కేటాయించారు.

డిక్లరేషన్‌లో రూల్స్ బేస్డ్ మల్టీలాటరల్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్‌కు (బహుపాక్షిక వాణిజ్య వ్యవస్థ) మద్దతు ప్రకటించారు. అలానే డబ్ల్యూటీఓ రెండంచెల వివాద పరిష్కార వ్యవస్థను పునరుద్ధరించాలని కోరారు. డిక్లరేషన్‌లోని 20వ పేరాలో ఈ అంశం గురించి ప్రస్తావించారు. జీటీఆర్ఐ ప్రకారం- ఇది ప్రధానంగా అమెరికా లక్ష్యంగా చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా విధించిన ఏకపక్ష టారిఫ్స్ డబ్ల్యూటీఓ నిబంధనలకు విరుద్ధంగానే ఉన్నాయని, కొత్త అప్పీలేట్ బాడీ సభ్యుల నియామకానికి కూడా అమెరికా అంగీకరించకపోవడంతో 2019 డిసెంబర్ నుంచి డబ్ల్యూటీఓ అప్పీళ్ల వ్యవస్థ దాదాపుగా నిలిచిపోయిందని నివేదిక పేర్కొంది.

పర్యావరణం పేరిట ఆంక్షలు- ఈయూనే టార్గెట్!
డబ్ల్యూటీఓ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్న వాణిజ్య ఆంక్షలపైనా న్యూదిల్లీ డిక్లరేషన్‌లో ఆందోళన వ్యక్తమైంది. ఇందులో విచక్షణారహితంగా సుంకాలు పెంచడం, పర్యావరణ లక్ష్యాల ముసుగులో రక్షణాత్మక వాణిజ్య విధానాలను అమలు చేయడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. GTRI నివేదిక ప్రకారం యూరోపియన్ యూనియన్ తెచ్చిన కార్బన్ బోర్డర్ అడ్జస్ట్‌మెంట్ మెకానిజంపై (CBAM) నేరుగా చేసిన విమర్శ అని తెలుస్తోంది. స్టీల్, అల్యూమినియం, సిమెంట్ వంటి ఉత్పత్తులను యూరప్‌కు ఎగుమతి చేసే దేశాలపై అదనపు కార్బన్ పన్నులు (కార్బన్ టాక్స్) విధించడం వల్ల అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల ఎగుమతులకు ఆటంకం కలుగుతుందని ఈ డిక్లరేషన్‌లో ప్రస్తావించారు.

ఇదే సమయంలో అంతర్జాతీయ చట్టాల్ని ఉల్లంఘిస్తూ విధిస్తున్న ఆర్థికపర ఆంక్షల్ని కూడా బ్రిక్స్ తప్పుపట్టింది. రష్యా, ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఈయూ విధించిన ఆంక్షలతో పాటు, ఆయా దేశాలతో వ్యాపారం చేసే ఇతర దేశాలు/సంస్థలపై హెచ్చరించే సెకండరీ ఆంక్షల విధానాన్ని కూడా విమర్శించింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసే సంస్థలు, ఆంక్షలు ఎదుర్కొంటున్న ఇరాన్ సంస్థలతో లావాదేవీలు జరిపే సంస్థలపై చర్యలు తీసుకునే విధానాల్ని దీనికి ఉదాహరణగా పేర్కొంది. ఇంకా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు తమ రైతులకు భారీగా సబ్సిడీలు ఇస్తున్నా, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో ఆ స్థాయిలో రైతులకు మద్తతు ఇవ్వడం సాధ్యం కాదని అభిప్రాయం ఉంది. అందుకే ఇక్కడ డిక్లరేషన్‌లో ఈసారి వ్యవసాయ వాణిజ్యంపైనా ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. న్యాయంగా ఉండేలా, అభివృద్ధి ఆధారిత వ్యవసాయ వాణిజ్య వ్యవస్థ అవసరమని, ఇంకా డబ్ల్యూటీఓ వ్యవసాయ చర్చలను కూడా పునరుద్ధరించాలని కోరింది. బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య డాలర్‌పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించి, స్థానిక కరెన్సీలలో వాణిజ్యం, చౌకైన చెల్లింపుల వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలని పిలుపునిచ్చింది.

చివరగా జీటీఆర్ఐ ఫౌండర్ అజయ్ శ్రీవాత్సవ మాట్లాడుతూ- న్యూదిల్లీ డిక్లరేషన్ ఏ దేశాల పేర్లను నేరుగా ప్రస్తావించకుండా విధానాల్ని మాత్రమే లక్ష్యంగా చేసుకున్నప్పటికీ, వాటి వెనుక ఉన్న దేశాల్ని గుర్తించడం కష్టమేమీ కాదని అన్నారు. ఇక్కడ ఏకపక్ష టారిఫ్స్ విధానం, డబ్ల్యూటీఓ అప్పిలేట్ బాడీ అంశాలు అమెరికాను సూచిస్తుండగా, కార్బన్ బోర్డర్ చర్యలపై విమర్శలు యూరోపియన్ యూనియన్, ఇంకా రష్యా- ఇరాన్‌పై ఆర్థిక ఆంక్షలు, వాటితో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై సెకండరీ ఆంక్షలు అమెరికా, ఈయూను సూచిస్తున్నాయని ఆయన వివరించారు.

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