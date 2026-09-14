బ్రిక్స్ గాలా డిన్నర్పై రాజకీయ దుమారం- ఆహార మెనూపైనా రాజకీయాలా అంటూ కాంగ్రెస్పై బీజేపీ ఫైర్
బ్రిక్స్ నేతలకు ప్రధాని మోదీ ఇచ్చిన గాలా డిన్నర్లో పూర్తిగా శాకాహార వంటకాలు- విదేశీ అతిథులపై ఆహార అభిరుచులను రుద్దుతున్నారంటూ కాంగ్రెస్ విమర్శ- భారతీయ శాకాహార వంటకాల వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటామన్న కేంద్రం
Published : September 14, 2026 at 3:52 PM IST
Congress VS BJP BRICS Gala Dinner : 18వ బ్రిక్స్ సదస్సు సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన గాలా డిన్నర్ మెనూ రాజకీయ దుమారం రేపింది. భారత్ మండపంలో బ్రిక్స్ దేశాల నేతలు, ప్రతినిధులకు ఇచ్చిన విందులో పూర్తిగా శాకాహార వంటకాలను వడ్డించడంపై అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం జరుగుతోంది. విదేశాల నుంచి వచ్చిన అతిథులకు వారి ఆహార అభిరుచులకు అనుగుణంగా వెజ్, నాన్వెజ్ వంటకాల్లో ఎంపికలు ఇవ్వాల్సిందని కాంగ్రెస్ నేతలు పేర్కొన్నారు. మరోవైపు భారతీయ శాకాహార వంటకాల వైవిధ్యాన్ని ప్రపంచ నేతలకు పరిచయం చేయడం తప్ప ఇందులో రాజకీయమేమీ లేదని స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఈ అంశంపై సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. భారత్లో 80 శాతం మంది ప్రజలు నాన్వెజిటేరియన్లని పేర్కొన్నారు భారతీయ నాన్వెజ్ వంటకాలు రుచికరంగా ఉంటాయని వ్యాఖ్యానించారు. తన సోదరి తయారుచేసే ఛోలే భటూరేను కూడా ప్రస్తావిస్తూ ఓ ఫొటోను పంచుకున్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో ప్రారంభమైన వివాదం, ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్, బీజేపీ నేతల మధ్య మాటల యుద్ధంగా మారింది. కాంగ్రెస్ నేత పవన్ ఖేడాకూడా ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. దేశీయ రాజకీయాల్లో కనిపించే అన్నింటినీ ఒకే విధంగా రుద్దే ధోరణి ఇప్పుడు విదేశాంగ విధానంలోనూ కనిపిస్తోందని ఆరోపించారు. వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చిన ప్రతినిధులకు భారత్లోని విస్తృతమైన ఆహార సంస్కృతిని పరిచయం చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, కేవలం శాకాహార మెనూనే పెట్టడం సరికాదని అన్నారు. దేశంలోని ప్రతి ప్రాంతంలోనూ వెజిటేరియన్, నాన్వెజిటేరియన్ వంటకాలకు అనేక ఎంపికలు ఉన్నాయని, కనీసం అతిథులకు ఎంపికను ఇవ్వాల్సిందని వ్యాఖ్యానించారు. కాంగ్రెస్ మరో నేత రషీద్ అల్వీ మరింత తీవ్రంగా స్పందించారు. అతిథులు సాధారణంగా తీసుకునే ఆహారాన్ని అందించాల్సిన బాధ్యత ఆతిథ్య దేశంపై ఉంటుందని, ఇలా చేయడం సందర్శకులను అగౌరవపరిచినట్లేనని వ్యాఖ్యానించారు.
For the record: 80% of Indians are non-vegetarian.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 13, 2026
Indian non-vegetarian food is delicious. As are my sister's chole bhature. pic.twitter.com/8f6ziKjLan
'భారతీయ శాకాహార వంటకాల వైభవాన్ని చూపించాం'
కాంగ్రెస్ విమర్శలకు కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. బ్రిక్స్ దేశాల నేతలకు అందించిన ఆహారంపైనా కాంగ్రెస్ రాజకీయాలు చేస్తోందని విమర్శించారు. భారతీయ శాకాహార వంటకాల్లో విస్తృతమైన రుచులు, పోషక విలువలు, ప్రాంతీయ వైవిధ్యం ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. బ్రిక్స్ నేతలు భారతీయ వెజిటేరియన్ వంటకాలను ఆస్వాదించారని తెలిపారు. భారత ఆహార సంప్రదాయాల్లోని శాకాహార వైవిధ్యాన్ని అంతర్జాతీయ అతిథులకు పరిచయం చేయడంలో తప్పేమీ లేదని స్పష్టం చేశారు.
I can't believe that Congress party is making politics even on the food menu served to the leaders of BRICS nations. Our guests relished Indian vegetarian cuisine which are rich in flavor and nutritional variety with diverse regional traditions. https://t.co/oq1MJwXX9l— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 13, 2026
'ప్రపంచమే వెజిటేరియన్ వైపు'
కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్ రంజన్ అలియాస్ లాలన్ సింగ్ కూడా కాంగ్రెస్పై మండిపడ్డారు. బ్రిక్స్ సదస్సుకు హాజరైన నేతలు, ప్రతినిధులు భారత్ ఆతిథ్యం, ఏర్పాట్లను ప్రశంసించారని తెలిపారు. పశ్చిమాసియా దేశాలతో పాటు ప్రపంచంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రజలు క్రమంగా శాకాహారం వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారని అన్నారు. గాలా డిన్నర్లో వడ్డించిన ఆహారం పోషక విలువలతో కూడినదని, అతిథులు దాన్ని ఆస్వాదించారని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ మీడియా భారత్ నిర్వహించిన బ్రిక్స్ సదస్సును ప్రశంసిస్తున్న సమయంలో కాంగ్రెస్ మాత్రం విందు మెనూలోనూ తప్పులు వెతుకుతోందని విమర్శించారు. ఇది ఆ పార్టీ ప్రతికూల దృక్పథాన్ని, అసూయను చూపిస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు.
'అతిథులకు ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేదు'
కేంద్ర మంత్రి రాందాస్ అథవాలే కూడా వివాదాన్ని కొట్టిపారేశారు. బ్రిక్స్ సదస్సుకు హాజరైన ఏ ప్రతినిధి కూడా నాన్వెజ్ అందించలేదని ఫిర్యాదు చేయలేదని తెలిపారు. తాను కూడా విందులో పాల్గొన్నానని, అన్ని దేశాల ప్రతినిధులు అక్కడ ఉన్నారని చెప్పారు. నాన్వెజిటేరియన్ ఆహారం అందించలేదన్న అంశాన్ని పెద్ద సమస్యగా చూపించడం అనవసరమని స్పష్టం చేశారు.
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