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బ్రిక్స్​: అమెరికాకు పరోక్ష చురకలు, ఇరాన్‌కు మద్దతు- భారత వైఖరి మారిందా?

న్యూదిల్లీ డిక్లరేషన్‌లో అమెరికా, ఇరాన్ పేర్లను ఎక్కడా నేరుగా ప్రస్తావించని బ్రిక్స్ దేశాలు- బ్రిక్స్ తీర్మానాలు కాస్త ఘాటుగా ఉన్నప్పటికీ భారత విదేశీ విధానం మారిందని అనుకోవడానికి వీల్లేదన్న దౌత్య నిపుణులు

BRICS Declaration 2026
బ్రిక్స్ సదస్సు 2026 (PTI))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2026 at 7:38 AM IST

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BRICS Declaration 2026 : అమెరికాకు పరోక్ష చురకలు, ఇరాన్‌కు మద్దతు. ఇజ్రాయెల్‌పై ప్రత్యక్ష విమర్శలు! దిల్లీ వేదికగా ఆమోదం పొందిన బ్రిక్స్ న్యూదిల్లీ డిక్లరేషన్ సారాంశం ఇది. ఈ పరిణామాలతో అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత్ తన విదేశీ విధానాన్ని మార్చుకుందా? పాశ్చాత్య దేశాలతో సన్నిహిత సంబంధాలు నెరపుతున్న భారత్ బ్రిక్స్ వేదికగా ఈ తీర్మానాలకు ఎందుకు ఆమోదం తెలిపింది? తాడుమీద నడక లాంటి ఈ దౌత్య వ్యూహం వెనుక ఉన్న అసలు కథేంటి? ఇప్పుడు చూద్దాం.

న్యూదిల్లీ డిక్లరేషన్‌లో బ్రిక్స్ దేశాలు అమెరికా, ఇరాన్ పేర్లను ఎక్కడా నేరుగా ప్రస్తావించలేదు. కానీ అందులోని ఆంతర్యం మాత్రం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఐక్యరాజ్యసమితి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఏకపక్షంగా విధిస్తున్న ఆర్థిక ఆంక్షలు, టారిఫ్‌ల పెంపును తీవ్రంగా ఖండించడం ద్వారా పరోక్షంగా అమెరికాను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. అలాగే అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ పరిధిలో ఉన్న శాంతియుత అణు కేంద్రాలపై జరుగుతున్న దాడులపై డిక్లరేషన్‌ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. తద్వారా దాడులకు గురైన ఇరాన్ పేరు చెప్పకుండానే ఆ దేశ వాదనకు బ్రిక్స్ పరోక్షంగా మద్దతు పలికింది.

అమెరికా, ఇరాన్ విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించిన బ్రిక్స్, ఇజ్రాయెల్ విషయంలో మాత్రం నేరుగా విమర్శలు గుప్పించింది. న్యూదిల్లీ డిక్లరేషన్‌లో నేరుగా పేరు ప్రస్తావించిన ఏకైక దేశం ఇజ్రాయెల్ మాత్రమే. గాజాలో పాలస్తీనియన్ల బలవంతపు వలసలను న్యూదిల్లీ డిక్లరేషన్‌ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. అలాగే లెబనాన్ భూభాగం నుంచి ఇజ్రాయెల్ తన ఆక్రమిత బలగాలను తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని గట్టిగా డిమాండ్ చేసింది. అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం సూచనల మేరకు గాజాకు మానవతా సాయం అందేలా చూడాల్సిన చట్టపరమైన బాధ్యతను ఇజ్రాయెల్‌కు బ్రిక్స్ నేతలు గుర్తుచేశారు.

బ్రిక్స్ తీర్మానాలు కాస్త ఘాటుగా ఉన్నప్పటికీ భారత విదేశీ విధానం మారిందని అనుకోవడానికి వీల్లేదని దౌత్య నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లతో భారత్‌కు వ్యూహాత్మక సంబంధాలు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో రష్యా, ఇరాన్‌లతోనూ సత్సంబంధాలు కొనసాగిస్తోంది. వాస్తవానికి బ్రిక్స్ డిక్లరేషన్ అనేది భారత్ సొంత ప్రకటన కాదు అది 11 దేశాల ఏకాభిప్రాయ పత్రం. అందరి ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముసాయిదాను రూపొందించడంలో భారత్ సక్సెస్ అయింది. ముఖ్యంగా అమెరికా, ఇరాన్ పేర్లు రాకుండా జాగ్రత్తపడి తన తటస్థ, బహుళపక్ష దౌత్య విధానాన్ని భారత్ అత్యంత సమర్థవంతంగా బ్యాలెన్స్ చేసిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అంతకుముందు ప్రపంచాన్ని నడిపించడానికి బ్రిక్స్‌ సదస్సు వేదికగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 10 సూత్రాల మార్గసూచీని ప్రతిపాదించారు. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో నావికులను కాపాడటానికి అత్యవసర సహాయ నెట్‌వర్క్‌ను ఏర్పాటు చేద్దామని పిలుపునిచ్చారు. ప్రస్తుత ప్రపంచం పిరమిడ్‌ రూపంలో ఉండి అత్యున్నత అధికారాలు పైన ఉండేవారి చేతిలోనే ఉన్నాయని అన్నారు. దిగువనున్న దేశాలు పైదేశాల నిర్ణయాల కారణంగా ప్రభావితమవుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ పిరమిడ్‌ వ్యవస్థను మార్చి భాగస్వామ్య వేదికను నిర్మించాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు. ప్రతి దేశ గళం విని సమాన భాగస్వామ్యం ఇవ్వాలని అన్నారు. ఇందుకోసం 10 సూత్రాల రోడ్డు మ్యాప్‌ను వచ్చే సమావేశాల నాటికి ఉమ్మడిగా రూపొందించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇందులో ప్రాతినిధ్యం, ప్రతిస్పందన, నియమాల రూపకల్పనలకు చోటుండాలని సూచించారు. ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి విస్తరణను ఇక వాయిదా వేయలేమని స్పష్టంచేశారు.

"ముందుగా నేను ప్రాతినిధ్యం గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నా, ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో సంస్కరణలను ఇకపై వాయిదా వేయలేం. ఈ విషయంపై టెక్స్ట్‌ ఆధారిత చర్చలను నిర్దిష్ట కాలపరిమితి, స్పష్టమైన ఫలితాలతో అనుసంధానించాలి. అదేవిధంగా ఆర్థిక సంస్థల్లో ఓటింగ్ అధికారం, నాయకత్వ స్థానాలు, విధాన ప్రాధాన్యతలు నేటి ఆర్థిక వాస్తవాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవంతం చేసే దేశాలకు, ప్రపంచ ఆర్థిక పాలనను నిర్దేశించడంలో కూడా తగిన పాత్ర లభించాలి." అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.

ఆసియాలోనే అతిపెద్ద హాల్- బ్రిక్స్ సదస్సుకు 'భారత్ మండపం' ఎందుకు వేదికైంది? దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటి?

దిల్లీ డిక్లరేషన్‌ను ఆమోదించిన బ్రిక్స్ సదస్సు

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