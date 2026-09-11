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BRICSలో కొత్త బిజినెస్ లెక్క- స్వయం సమృద్ధి కోసం భారత్ కీలక ప్రతిపాదనలు

బ్రిక్స్ దేశాల్లో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, భద్రత పెరిగితేనే స్వయం సమృద్ధి సాధ్యమన్న జైశంకర్- UPI సహా చెల్లింపు వ్యవస్థలను అనుసంధానం చేయాలని పీయూశ్ గోయల్ ప్రతిపాదన

BRICS Business Forum
కేంద్ర మంత్రులు జై శంకర్, పీయూశ్ గోయల్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2026 at 1:41 PM IST

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BRICS Business Forum : బ్రిక్స్ వేదికగా భారత్ తన ఆర్థిక వ్యూహాన్ని మరింత స్పష్టంగా బయటపెట్టింది. ప్రపంచ మార్కెట్లలో అనిశ్చితులు పెరుగుతున్న వేళ, సభ్య దేశాల మధ్య వాణిజ్యం పెంచుకోవడం, సరఫరా వ్యవస్థలను బలోపేతం చేసుకోవడం, ఒకరిపై ఒకరు ఎక్కువగా ఆధారపడేలా కొత్త భాగస్వామ్యాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా భారత్ కీలక ప్రతిపాదనలు చేసింది. ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, ఆర్థిక భద్రత పెరిగితేనే బ్రిక్స్ దేశాలు మరింత స్వయం సమృద్ధి సాధించగలవని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ స్పష్టం చేశారు.

బ్రిక్స్ బిజినెస్ ఫోరమ్‌లో మాట్లాడిన జైశంకర్, సభ్య దేశాల వ్యాపార సంస్థలకు కొత్త మార్కెట్లు అందుబాటులోకి రావాలని అన్నారు. ఒక దేశంలోని కంపెనీ మరో బ్రిక్స్ దేశంలో సులభంగా భాగస్వామిని వెతుక్కోవడం, మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించడం, సరఫరా వ్యవస్థతో అనుసంధానం కావడం సాధ్యమయ్యే వాతావరణం ఉండాలని చెప్పారు. అధిక ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, అధిక ఆర్థిక భద్రత అంటే బ్రిక్స్​కు మరింత స్వయం సమృద్ధని జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయంగా ఎదురయ్యే ఆర్థిక షాక్‌లను తట్టుకునే సామర్థ్యం పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అయితే ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెంచుకోవడం కాదని, అనుసంధానంగా ఉంటూనే పోటీతత్వాన్ని కాపాడుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.

లాజిస్టిక్స్ కీలకం
ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే కేవలం ఒప్పందాలు చేసుకుంటే సరిపోదని జైశంకర్ చెప్పారు. వ్యాపారానికి అనుకూలమైన మార్కెట్ విధానాలు, నమ్మకమైన రవాణా వ్యవస్థ, ఊహించగలిగే వ్యాపార వాతావరణం అవసరమన్నారు. వాణిజ్య సంబంధాలను కొన్ని దేశాలకే పరిమితం చేయకుండా విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. అదే సమయంలో వాణిజ్యం, పెట్టుబడుల్లో పారదర్శకత ఉండాలని సూచించారు. ఇంధన వ్యవస్థలు కూడా అంతర్జాతీయ అంతరాయాలను తట్టుకునేలా ఉండాలని అన్నారు. మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రతి దేశం పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇంధన మార్పు విధానాలను రూపొందించుకోవాలని చెప్పారు.

UPIపై పీయూశ్ గోయల్ ఫోకస్
ఇదే ఫోరమ్‌లో కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ కూడా కీలక ప్రతిపాదనలు చేశారు. బ్రిక్స్ సభ్య, భాగస్వామ్య దేశాలు తమ చెల్లింపు వ్యవస్థలను అనుసంధానం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. స్థానిక కరెన్సీల్లోనే పరస్పర వాణిజ్యం పెంచుకోవాలని సూచించారు. భారత్‌కు చెందిన యూపీఐ వంటి డిజిటల్ చెల్లింపు వ్యవస్థలు దీనికి ఉపయోగపడతాయని గోయల్ చెప్పారు. యూపీఐ ఇప్పటికే 11 దేశాల్లో అందుబాటులో ఉందని పేర్కొంటూ, బ్రిక్స్ దేశాలు తమ పేమెంట్ సిస్టమ్స్‌ను అనుసంధానం చేసుకుంటే సరిహద్దులు దాటి చెల్లింపులు మరింత సులభమవుతాయని అన్నారు. అంటే రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం జరిగిన ప్రతిసారీ పెద్ద అంతర్జాతీయ చెల్లింపు వ్యవస్థలపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం తగ్గించడమే ఈ ప్రతిపాదనలో కీలక అంశం. స్థానిక కరెన్సీల వినియోగం పెరిగితే, వాణిజ్యానికి వచ్చే కొన్ని అడ్డంకులను తగ్గించుకోవచ్చన్నది భారత్ ఆలోచన.

క్రిటికల్ మినరల్స్‌పై ప్రత్యేక దృష్టి
క్రిటికల్ మినరల్స్, ముడి పదార్థాల విషయంలో కూడా బ్రిక్స్ దేశాలు తమ మార్కెట్లను పరస్పరం మరింతగా తెరవాలని గోయల్ సూచించారు. ముఖ్యంగా పరిశ్రమలు, ఎలక్ట్రానిక్స్, కొత్త టెక్నాలజీలకు అవసరమైన కీలక ఖనిజాల సరఫరా నిరంతరంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యమన్నారు. వాణిజ్యానికి అడ్డుగా ఉన్న నాన్-టారిఫ్ చర్యలను కూడా తగ్గించాలని పిలుపునిచ్చారు. టారిఫ్‌ల కంటే ఇలాంటి నిబంధనల వల్లే చాలా దేశాలకు ఎగుమతి ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయని చెప్పారు. కాబట్టి నియంత్రణలను సులభతరం చేయడంతో పాటు సరుకుల క్లియరెన్స్ వేగంగా జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. సరఫరా వ్యవస్థ ఒక వైపు మాత్రమే కాకుండా రెండు వైపులా పనిచేసినప్పుడే అది నిజమైన అర్థంలో బలంగా ఉంటుందని గోయల్ చెప్పారు.

భారత్‌కు పెద్ద మార్కెట్‌గా బ్రిక్స్
బ్రిక్స్ దేశాలను భారత్ తయారీ రంగానికి ముఖ్యమైన మార్కెట్‌గా చూస్తోందని గోయల్ తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఇంజినీరింగ్ ఉత్పత్తులు, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫార్మాస్యూటికల్స్ వంటి రంగాల్లో ఎగుమతులను పెంచుకునే అవకాశాలున్నాయని చెప్పారు. సేవల రంగంలో కూడా సహకారం పెంచాలని ప్రతిపాదించారు. నిపుణుల రాకపోకలను సులభతరం చేయడం, వృత్తిపరమైన అర్హతలను పరస్పరం గుర్తించడం వంటి చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

స్టార్టప్‌లకు కొత్త అవకాశాలు
బ్రిక్స్ ఆర్థిక సహకారంలో స్టార్టప్‌లు, మహిళా వ్యాపారవేత్తలకు కూడా ఎక్కువ అవకాశాలు ఇవ్వాలని గోయల్ చెప్పారు. భారతదేశంలోని గుర్తింపు పొందిన స్టార్టప్‌లలో 45 శాతానికి పైగా సంస్థల్లో కనీసం ఒక మహిళ భాగస్వామి లేదా డైరెక్టర్‌గా ఉన్నారని తెలిపారు. మహిళల ఆధ్వర్యంలోని సంస్థలకు వాణిజ్య ప్రదర్శనలు, ఎగ్జిబిషన్లు, బిజినెస్ అవకాశాల్లో ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని బ్రిక్స్ దేశాలను కోరారు. అలాగే అగ్రి-టెక్ స్టార్టప్‌ల మధ్య సహకారం పెంచాలని, సభ్య దేశాల స్టార్టప్ వ్యవస్థలను పరస్పరం అనుసంధానం చేయాలని సూచించారు.

సెప్టెంబర్ 12 నుంచి అసలు సమ్మిట్
BRICS బిజినెస్ ఫోరమ్ ప్రైవేట్ రంగం, ప్రభుత్వాల మధ్య చర్చలకు ప్రధాన వేదికగా నిలుస్తోంది. వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, ఫైనాన్స్, టెక్నాలజీ, స్థిరమైన ఆర్థిక అభివృద్ధి వంటి అంశాలపై ఇక్కడ చర్చలు జరుగుతున్నాయి. బిజినెస్ కౌన్సిల్ చేసిన సూచనలు కూడా విధాన రూపకల్పనలో కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇక సెప్టెంబర్ 12 నుంచి బ్రిక్స్ ప్రధాన సదస్సు ప్రారంభం కానుంది. భారత్ అధ్యక్షతన జరుగుతున్న ఈ సదస్సులో సరఫరా వ్యవస్థల భద్రత, స్థానిక కరెన్సీల్లో వాణిజ్యం, సరిహద్దు చెల్లింపులు, MSMEలు, డిజిటల్ వాణిజ్యం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇంధన భద్రత వంటి అంశాలు చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

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