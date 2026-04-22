రక్త పరీక్షలు లేకుండానే కిడ్నీ వ్యాధుల గుర్తింపు- AIతో వినూత్న ఆవిష్కరణ!
రోగి శ్వాసతోనే వ్యాధి నిర్ధరణ- ప్రారంభ దశలోనే సమస్య గుర్తింపు- ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సదస్సులో కోల్కతా మెడికల్ కాలేజ్కు ప్రశంసలు
Published : April 22, 2026 at 1:20 PM IST
AI initiative at Kolkata Medical College : నేటి ఆధునిక యుగంలో కృత్రిమ మేధ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్- ఏఐ) చేస్తున్న పనులు అన్నీ ఇన్నీ కావు. ప్రతిరంగాల్లోనూ ఏఐ వినియోగం భారీగా పెరుగుతోంది. వైద్యరంగంలో కృత్రిమ మేధ క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. సాధారణంగా రోగికి ఉన్న సమస్యను గుర్తించేందుకు రక్త, మూత్ర పరీక్షలు నిర్వహించి సంబంధిత సమస్యపై ఓ నిర్ధరణకు వస్తారు వైద్యులు. అయితే, ఇకపై అలాంటి అవసరం లేకుండానే కోల్కతా మెడికల్ కాలేజీ ఓ వినూత్న పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేసింది. దాని ద్వారా ఎలాంటి వైద్య పరీక్షలు లేకుండానే, కేవలం రోగి శ్వాస ద్వారా కిడ్నీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని నిర్ధరించే అవకాశం కలిగింది.
ఈ పరికరం ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ అత్యాధునిక పరికరాన్ని కృత్రిమ మేధస్సు సహాయంతో తయారు చేశారు. రోగి ఊపిరిలోని 'వోలటైల్ ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ (VOCs)' అనే రసాయనాలను గుర్తించడం ద్వారా కిడ్నీ పనితీరును అంచనా వేస్తుంది. ముఖ్యంగా అమోనియా, డైమెథిలమైన్, ట్రైమెథిలమైన్ వంటి నైట్రోజన్ వ్యర్థ పదార్థాలు శ్వాస ద్వారా బయటకు వస్తాయి. వీటి స్థాయిలను విశ్లేషించి కిడ్నీ పరిస్థితిని అంచనా వేసేందుకు సాయపడుతుంది.
సమస్యను సులభంగా గుర్తించే పరికరం!
వైద్య నిపుణుల ప్రకారం, కిడ్నీలు సరిగా పనిచేయకపోతే శరీరంలో యూరియా వంటి వ్యర్థాలు పేరుకుపోతాయి. ఇవి నోటి బాక్టీరియాతో కలిసినప్పుడు అమోనియాగా మారి ఊపిరిలో ప్రత్యేకమైన దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఇది మూత్ర వాసనను తలపించే విధంగా ఉంటుంది. అలాగే డైమిథిలమైన్, ట్రైమిథిలమైన్ వంటి సమ్మేళనాలు అధికంగా ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఈ మార్పులను ఈ పరికరం కచ్చితంగా గుర్తిస్తుంది. అంతేకాదు, ఈ విధానం ద్వారా కిడ్నీ వ్యాధులను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించవచ్చునని, చికిత్సను ముందుగానే ప్రారంభించవచ్చునని నెఫ్రాలజీ విభాగాధిపతి సౌగత దాస్గుప్తా తెలిపారు. ఫలితంగా రోగులకు వచ్చే సమస్యలు తగ్గడమే కాకుండా వైద్య ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఐఐటీ ఖరగపుర్ సహకారంతో అభివృద్ధి!
ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఐఐటీ ఖరగపుర్ సహకారంతో అభివృద్ధి చేశారు. ఆ సంస్థకు చెందిన ఇద్దరు ప్రొఫెసర్లు తరుణ్కాంతి భట్టాచార్య, శ్యామల్ దాస్ మండల్ ఈ పరిశోధనకు ముఖ్య పాత్ర పోషించారు. వైద్య శాస్త్రం, ఆధునిక సాంకేతికతల సమ్మేళనంగా ఈ పరికరం రూపొందింది. ఇప్పటివరకు సుమారు 50 మంది రోగుల ఊపిరి నమూనాలను ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షించారు. ఈ పరీక్షల ఫలితాలు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయని నిపుణలు వెల్లడించారు. దీంతో వైద్య రంగంలో ఈ సాంకేతికతపై ఆసక్తి పెరిగింది.
అంతేకాదు, ఈ విజయం జాతీయ స్థాయిలో మంచి గుర్తింపు పొందింది. ఇటీవలే దిల్లీలో జరిగిన కృత్రిమ మేధస్సు సదస్సులో కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్కు ప్రత్యేక ప్రశంసలు లభించాయి. ఈ సరికొత్త సాంకేతికత బంగాల్ ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో విప్లవాత్మక చర్యగా నిలించింది. దీని ద్వారా మూత్రపిండాల వ్యాధుల నిర్ధారణలో సమూల మార్పులు తీసుకురాగలదని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
