బ్రహ్మోస్ క్షిపణికి పెరుగుతున్న డిమాండ్- ఫిలిప్పీన్స్, వియత్నాం బాటలో మరికొన్ని దేశాలు!
BrahMos Export Push : ఆగ్నేయాసియా దేశాల్లో భారత్ సూపర్సోనిక్ క్రూయిజ్ మిస్సైల్ బ్రహ్మోస్కు డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం పలు దేశాలతో చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
Published : November 13, 2026 at 7:52 PM IST
భారతదేశ అమ్ములపొదిలోని అత్యంత శక్తిమంతమైన బ్రహ్మోస్ సూపర్సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణికి అంతర్జాతీయంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఆగ్నేయాసియా దేశాలు ఈ క్షిపణి వ్యవస్థపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఫిలిప్పీన్స్ ఈ బ్రహ్మోస్ క్షిపణి వ్యవస్థను అందుకోగా, తాజాగా వియత్నాంతో కూడా భారత్ ఒప్పందం చేసుకుంది. వీటితో పాటు మరికొన్ని ఆగ్నేయాసియా దేశాలు కూడా క్షిపణుల కొనుగోలు కోసం చర్చలు జరుపుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ చర్చలు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. దీంతో ఆగ్నేయాసియా దేశాల్లో కూడా తన పట్టును వేగంగా విస్తరించుకుంటోంది. ఈ విషయంపై బ్రహ్మోస్ ఏరోస్పేస్ సీఈఓ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జైతీర్థ్ ఆర్. జోషి శుక్రవారం రోజు హైదరాబాద్లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం బ్రహ్మోస్ మిసైల్ సిస్టమ్పై ఆసక్తి ఉన్న పలు దేశాలతో చర్చలు సానుకూలంగా సాగుతున్నాయని జోషి చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక అనుమతులు లభించిన వెంటనే కొత్త ఎగుమతి ఒప్పందాలు ఖరారవుతాయని ఆయన తెలిపారు.
ఆపరేషన్ సిందూర్తో పెరిగిన డిమాండ్
భారత రక్షణ రంగానికే గర్వకారణమైన బ్రహ్మోస్కు ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. అప్పుడే శత్రు స్థావరాలను నేలమట్టం చేసిన ఈ మిస్సైల్ శక్తి గురించి ప్రపంచానికి తెలిసింది. ఇక ఈ ఆపరేషన్ సమయంలో జరిగిన ఆసక్తికర విషయాన్ని జైతీర్థ్ జోషి పంచుకున్నారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ కోసం వినియోగించిన కొన్ని క్షిపణులు 10, 15 ఏళ్లు, కొన్ని 20 ఏళ్ల కిందట తయారైనవని, అసలు ఇలాంటి ఆపరేషన్ ఒకటి వస్తుందని అప్పట్లో ఊహించలేదని చెప్పారు. అయినప్పటికీ నిల్వ ఉంచిన పాత క్షిపణుల్ని బయటికి తీసి ప్రయోగించిన వెంటనే అవి ఏమాత్రం తడబడకుండా, లక్ష్యాలను అత్యంత కచ్చితత్వంతో ఛేదించాయని జోషి వెల్లడించారు. ఇన్నేళ్ల తర్వాత కూడా అవి అంత సమర్థవంతంగా పనిచేయడానికి ప్రధాన కారణం 'నాన్- డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్' (NDT) విధానమే అని ప్రశంసించారు.
అసలు నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి?
నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఒక వస్తువు, పరికరం లేదా దాని భాగాలకు ఎలాంటి నష్టం కలిగించకుండా వాటి నాణ్యత, పనితీరును పరిశీలించే ఒక పరీక్షా విధానం. ఇక్కడ క్షిపణి భాగాల్ని విడదీయకుండా లోపల ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేస్తుంది. ఈ పరీక్షల ద్వారా నష్టాలను ముందే గుర్తించొచ్చు. డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్ రంగంలో ఈ విధానం ఎంతో కీలకం. ఇక్కడ యుద్ధ విమానాలు, క్షిపణులు, ఇతర సైనిక పరికరాలు తయారైన వెంటనే వినియోగంలోకి రావు. వీటిని ఏళ్ల తరబడి గిడ్డంగుల్లో నిల్వ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి పరికరాలను అవసరమైనప్పుడు వినియోగించడానికి సిద్దంగా ఉంచడం అత్యంత ముఖ్యం. ఇక్కడ ఎన్డీటీ టెస్టింగ్ ద్వారా వాటి నాణ్యత, దృఢత్వాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ ఉండటం వల్ల వాస్తవ స్థితిని అంచనా వేయొచ్చు. ఇంకా వినియోగానికి అనువుగా ఉన్నాయో లేదో నిర్ధరించుకోవచ్చు. ఇలా అత్యవసర సమయాల్లో అవి 100 శాతం కచ్చితత్వంతో పనిచేసేలా చేయొచ్చు.
బ్రహ్మోస్ క్షిపణి ప్రత్యేకతలు
భారత రక్షణ, పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ (DRDO- డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్), రష్యాకు చెందిన NPO మషినోస్ట్రోయెనియా సంయుక్తంగా ఈ బ్రహ్మోస్ క్షిపణిని అభివృద్ధి చేశాయి. ఇది రెండు దశల్లో పనిచేసే సూపర్సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణి. మొదటి దశలో సాలిడ్ ప్రొపెల్లెంట్ బూస్టర్ క్షిపణిని వేగంగా సూపర్సోనిక్ స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది. ఆ తర్వాత లిక్విడ్ ఫ్యూయెల్ రామ్జెట్ ఇంజిన్ పనిచేస్తూ ప్రయాణ వేగాన్ని కొనసాగిస్తుంది. ఇది సుమారు మాక్ 2.8 వేగంతో, అంటే గంటకు దాదాపు 3400 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలదు. ఇలా అత్యంత వేగంగా దూసుకెళ్లి లక్ష్యాన్ని ధ్వంసం చేస్తుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన క్రూయిజ్ క్షిపణులలో ఇదొకటిగా గుర్తింపు పొందింది. ప్రస్తుతం బ్రహ్మోత్ ఎగుమతులపై చర్చలు ఆశాజనకంగా సాగుతున్న నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వ క్లియరెన్స్ లభిస్తే మరిన్ని దేశాలతో ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. దీంతో భారత రక్షణ ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మరింత గుర్తింపు లభించొచ్చు.
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