ముఖం చూడకుండానే 100 మంది పేర్లు చెబుతున్న భువన్- మొత్తం కాళ్ల వేళ్లను చూసే- భలే టాలెంట్ గురూ!
స్నేహితులు, ఉపాధ్యాయుల పేర్లు ముఖం చూడకుండానే- టాలెంట్తో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్న భువన్ - ఇతరుల కంటే 120 శాతం ఐక్యూ ఎక్కువ అంటున్న డాక్టర్!
Published : February 5, 2026 at 6:32 PM IST
Boy Saying Names Looking At Toes : మనం నిత్యం కలిసే వాళ్ల ముఖం చూసి వారి పేరు చెప్ప సర్వసాధారణ విషయం. అయితే కొందరు అయితే వారి ముఖం ఎన్నిసార్లు చూసి పేరు గుర్తుకు రాదు. సమాజంలో ఇలా రెండు రకాల వ్యక్తులు ఉంటారు. కానీ, ఓ అబ్బాయి ఆశ్చర్యకరంగా ముఖం చూడకుండా కాలి వేల్లను చూసి పేర్లను చెప్పేస్తున్నాడు. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా! అవునండీ బాబు కర్ణాటకలోని శివమొగ్గకు చెందిన అబ్బాయిలో దాగి ఉన్న అరుదైన టాలెంట్ ఇది. అందులోనూ ఒకరిద్దరి పేర్లు కాదు, ఆ అబ్బాయి 100కి పైగా పేర్లు అవలీలగా చెప్పగలుగుతాడు. మరి ఆ స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకుందాం!
ఎలా చెబుతాడంటే?
మంగర్సికొప్పకు చెందిన భువన్ ఎదుటి వారి కాలి వేళ్లను చూసి పేర్లను చెప్పగలుగుతాడు. హెుసనగరలోని గెరుపురలో ఉన్న ఇందిరా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో పదో తరగతి చదువుతున్నాడు. అతడు తన స్నేహితులు, ఉపాధ్యాయుల పేర్లను సులభంగా చెబుతాడు. భువన్ ఒక దిశలో నిలబడుతాడు. అతడి స్నేహితులు వెనుక నుంచి వచ్చి, భువన్ కాళ్ల మధ్యలో వాళ్ల కాళ్లు చాచిన వెంటనే క్షణాల్లో వారి పేర్లను చెబుతాడు. ఇలా 100 మందికి పైగా తన మిత్రులు, టీచర్ల పేర్లు ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా చెప్పగలడు.
'నేను మా స్కూల్ టీచర్లతో మాట్లాడేటప్పుడు తల దించుకుని మాట్లాడతాను. చాలాసార్లు నేను వారి కాళ్ల వైపు చూస్తాను. నేను ఏదైనా చూస్తే, అది నాకు గుర్తుండిపోతుంది. ఏ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకేలా ఉండరు. అలాగే, ఏ రెండు పాదాలు ఒకేలా ఉండవు. ప్రతి ఒక్కరి కాలి వేళ్లు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. నేను వారి కాలి వేళ్లలోని ప్రత్యేకతను గమనించి వారిని గుర్తిస్తాను. నాలో ఉన్న టాలెంట్ను మా ఉపాధ్యాయులు, స్నేహితులు గుర్తించినందుకు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. నేను ఇంజనీర్ కావాలనుకుంటున్నాను'.
- భువన్
జ్ఞాపకశక్తితో ఆశ్చర్యపరిచాడు
భువన్ తన జ్ఞాపక శక్తితో మమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరిచాడని, మూఖాలు చూడకుండా కాలి వేళ్లు చూసి స్నేహితులు, టీచర్ల పేర్లు చెప్పగలుగుతాడని ప్రధానోపాధ్యాయుడు యోగేశ్ పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, గతంలో మా విద్యాశాఖ అధికారులు చెప్పినట్టుగా అతడికి గొంతును విని పేరును చెప్పే పనిని అప్పగించారని చెప్పారు. దీంతో భువన్ 200 మంది పిల్లల గొంతును విని,పేర్లను సరిగ్గా చెప్పాడనన్నారు. తనలో కూడా ప్రతిభ దాగి ఉందని గ్రహించాడని కొనియాడారు. ఓసారి తను ఎలా పేర్లను పట్టేస్తాడో చూడడానికి పరీక్ష పెట్టామని, విద్యార్థులందర్ని కలిపి నిల్చోపెట్టామని అన్నారు. ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా అందరి పేర్లను సరిగ్గా చెప్పడంతో ఆశ్చర్యపోయామని ప్రశంసించారు.
భువన్ ప్రతిభావంతుడు
భువన్లో దాగి ఉన్న ప్రత్యేకమైన జ్ఞానాన్ని చూసినపుడు చాలా సంతోషంగా ఉంటుందని స్నేహితుడు తరుణ్ చెప్పాడు. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రతిభను దాచి ఉంచుతాడని, అలాగే భువన్లో కూడా ఉందని అన్నాడు. అతడు ఎవరితో గొడవపడడని, తమ పాఠశాల టీచర్లు పిల్లల్లో దాగి ఉన్న కళను వెలికి తీస్తారని తరుణ్ చెప్పాడు. భువన్ బాగా చదువుతాడని, అందరితోనూ స్నేహపూర్వకంగా ఉంటాడని మరో స్నేహితుడు గణేష్ అన్నాడు. కాలి వేళ్లను చూసి పేరు చెబుతాడని, దేవుడు భువన్కు మంచి ఐక్యూ శక్తిని ఇచ్చాడని స్నేహితుడిని ప్రశంసలతో ముంచెత్తాడు. అంతేకాకుండా, కొందరు పాదాలను చూసి 10 నుంచి 15 మంది పేర్లను చెప్పగలరని, కానీ 100 నుంచి 200 మందిని గుర్తించి పేర్లు చెప్పడం అద్భుతమని స్కూల్ పేరెంట్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు కృష్ణమూర్తి అభివర్ణించారు. అతడు స్కూల్లో ఉత్తమ విద్యార్థి అని, భవిష్యత్తు ఉన్నతంగా ఉండాలని కోరుకున్నారు.
"అతను తన తెలివితేటలతో పేర్లు చెబుతున్నాడు. అతను చదువులో కూడా ముందున్నాడు, ఐక్యూ ఇతరుల ఎక్కువ" అని సిమ్స్ మెడికల్ కాలేజీ సైకాలజీ విభాగం హెచ్ఓడీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ అన్నారు. మొదటి నుంచి తెలివైన అబ్బాయని, ఊరిలోని పాఠశాలలో ఎప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేవాడని భువన్ అమ్మ అన్నారు. చదువులోనే కాకుండా, ఇతర కార్యకలాపాలలో కూడా ముందుండేవాడని ఆమె చెప్పారు. టీచర్లు అతడిని ప్రోత్సహించేవారని, కాలి వేళ్లను చూసి, ఎవరినైనా పేరుతో పిలవగలిగే ఐక్యూ తనలో ఉందంటూ చెప్పుకొచ్చారు.
