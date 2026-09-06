చనిపోయాడనుకుని అంత్యక్రియలు- 15 తర్వాత ఫోన్ కాల్- జైలులో సజీవంగా కుమారుడు!
అదృశ్యమైన కుమారుడికి దహన సంస్కారాలు, భోగ్ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసిన కుటుంబం- కాలిపోయిన మృతదేహాన్ని ఫొటో ఆధారంగా రవి కుమార్గా గుర్తించిన కుటుంబ సభ్యులు- జైలు నుంచి ఫోన్ కుమారుడు సజీవంగానే ఉన్నట్లు సమాచారం
Published : September 6, 2026 at 2:51 PM IST
Boy Found Alive After Cremation : అదృశ్యమైన తమ కుమారుడు ఇక లేడనుకుని ఓ కుటుంబం, గుర్తుతెలియని మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు కూడా పూర్తి చేసింది. అయితే కొద్ది రోజులకే అతడు సజీవంగా ఉన్నాడని జైలు నుంచి ఫోన్ రావడంతో ఆ కుటుంబం ఒక్కసారిగా షాక్కు గురైంది. పంజాబ్లోని కపురథలా సెంట్రల్ జైలుకు వెళ్లిన కుటుంబ సభ్యులకు అక్కడ తమ కుమారుడు సజీవంగా కనిపించాడు. దీంతో విషాదంలో మునిగిపోయిన ఆ కుటుంబంలో ఒక్కసారిగా ఆనందం వెల్లివిరిసింది. అయితే వారికి లభించిన కాలిపోయిన మృతదేహం ఎవరిదన్న ప్రశ్న పోలీసులకు సవాల్గా మారింది.
కపురథలా ప్రాంతానికి చెందిన రవి కుమార్ ఆగస్టు 5న ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లాడు. ఆ తర్వాత తిరిగి ఇంటికి రాలేదు. కుటుంబ సభ్యులు ఎంత వెతికినా రవి ఆచూకీ లభించలేదు. దీంతో చివరకు ఆగస్టు 11న కపురథలా సిటీ పోలీస్ స్టేషన్లో 'మిస్సింగ్ పర్సన్' ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కూడా రవి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో కాంజ్లీ రోడ్డులోని ఓ శిక్షణా కేంద్రం సమీపంలో గుర్తుతెలియని యువకుడి కాలిపోయిన మృతదేహం లభ్యమైనట్లు కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. ఆ మృతదేహానికి సంబంధించిన ఫొటోను కూడా వారికి చూపించారు.
ఫొటో చూసి కుమారుడేనని భావించారు
కాలిపోయిన మృతదేహం పూర్తిగా గుర్తుపట్టలేని స్థితిలో ఉండటంతో కుటుంబ సభ్యులు ఫొటో ఆధారంగా దాన్ని పరిశీలించారు. అది కనిపించకుండా పోయిన తమ కుమారుడు రవి కుమార్దేనని వారు భావించారు. దీంతో కుటుంబమంతా తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. అనంతరం ఆగస్టు 13న మృతదేహానికి దహన సంస్కారాలు నిర్వహించారు. ఆగస్టు 15న భోగ్ సహా అంత్యక్రియలకు సంబంధించిన ఇతర కార్యక్రమాలను కూడా పూర్తి చేశారు. అయితే ఆ విషాదం ఎంతోకాలం కొనసాగలేదు.
సెప్టెంబర్ 2న జైలు నుంచి ఫోన్
సెప్టెంబర్ 2న కపురథలా సెంట్రల్ జైలు నుంచి కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ వచ్చింది. రవి కుమార్ అనే యువకుడు తమ జైలులో ఉన్నాడని ఓ జైలు ఉద్యోగి సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ విషయం విన్న కుటుంబ సభ్యులు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు. తాము అంత్యక్రియలు పూర్తి చేసిన వ్యక్తి తమ కుమారుడు కాదా? లేక తమ కుమారుడు జైలులో ఎలా ఉన్నాడు? అనే ప్రశ్నలతో అయోమయానికి గురయ్యారు. మొదట ఈ సమాచారాన్ని నమ్మలేకపోయిన కుటుంబ సభ్యులు, మరుసటి రోజే కపురథలా సెంట్రల్ జైలుకు వెళ్లారు. అక్కడ రవి కుమార్ను తమ కళ్లతో చూసిన తర్వాతే వారికి నిజం అర్థమైంది. చనిపోయాడని భావించిన కుమారుడు తమ ముందే సజీవంగా ఉండటంతో వారి ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి.
"మా కుటుంబ సభ్యుడు కనిపించకుండా పోవడంతో పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాం. పోలీసులు మాకు ఒక గుర్తు తెలియని మృతదేహాన్ని చూపించారు. అది మా రవి కుమార్దేనని మేము భావించాం. అందుకే మేము అతడికి దహన సంస్కారాలు జరిపి అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేశాం. అయితే అంత్యక్రియలు జరిగిన కొన్ని రోజుల తర్వాత రవి కుమార్ జైలులో ఉన్నాడని జైలు నుంచి మాకు ఫోన్ వచ్చింది. వారు రవి కుమార్ తమ జైలులో ఉన్నాడని చెప్పారు"
- రవి కుమార్ కుటుంబ సభ్యుడు
అసలు జైలుకు ఎలా వెళ్లాడు?
రవి కుమార్ సుమారు నెల రోజుల క్రితం జలంధర్ పోలీసుల చేతికి చిక్కినట్లు సమాచారం. సంచార జీవనం గడుపుతున్నారన్న ఆరోపణలతో పోలీసులు అతడిని అరెస్టు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం అతడిని కపుర్తలా సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు. అయితే రవి కుమార్ జైలులో ఉన్న విషయం అతడి కుటుంబానికి ఎలా తెలియకుండా పోయింది? అతడి వివరాలు, గుర్తింపును పోలీసులు ఎందుకు కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేయలేకపోయారు? అన్న అంశాలపై ఇప్పుడు ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.
మరి కాంజ్లీ రోడ్డులో మృతదేహం ఎవరిది?
అయితే రవి కుమార్ సజీవంగా జైలులో ఉన్నాడని తేలడంతో, ఆగస్టు 5 తర్వాత కాంజ్లీ రోడ్డులో లభించిన కాలిపోయిన మృతదేహం ఎవరిదన్న ప్రశ్న కీలకంగా మారింది. మృతదేహాన్ని రవి కుమార్గా గుర్తించడంలో పొరపాటు ఎలా జరిగింది? కేవలం ఫొటో ఆధారంగానే గుర్తింపు చేపట్టారా? మృతదేహానికి శాస్త్రీయంగా గుర్తింపు నిర్ధారించారా? వంటి అంశాలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ వ్యవహారంలో పోలీసుల దర్యాప్తు, మృతదేహం గుర్తింపు ప్రక్రియపై కూడా అనేక సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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