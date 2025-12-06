ETV Bharat / bharat

175 ఏళ్ల క్రితం మొక్కను మళ్లీ కనుగొన్న శాస్త్రవేతలు- ఏంటది? ఎలా ఉంటుంది? దాని సంగతేంటి?

అరుదైన మొక్కను గుర్తించిన పరిశోధకులు

Lost Parasitic Plant Rediscovered
Lost Parasitic Plant Rediscovered (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 6, 2025 at 10:05 AM IST

Lost Parasitic Plant Rediscovered : కేరళలో ఒక అద్భుతమైన వృక్షశాస్త్ర సంచలనాన్ని కనుగొన్నారు పరిశోధకులు. 175 సంవత్సరాల క్రితం కనిపించకుండా పోయిందని అనుకున్న అరుదైన పుష్పించే పరాన్నజీవి మొక్కను తిరిగి కనిపెట్టారు. కేరళలోని వయనాడ్‌లో తోల్లయిరం ప్రాంతంలో ఒరోబాన్‌చాసే కుటుంబానికి చెందిన కాంప్‌బెల్లియా ఔరాంటియాకాగా గుర్తించిన ఆ మొక్కను మళ్లీ కనుగొన్నారు. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ జాతిని మొదట 1849కి ముందు తమిళనాడులోని నడువట్టం సమీపంలో ఒక వృక్షశాస్త్రజ్ఞుడు రాబర్ట్ వైట్ నమోదు చేశారు. కానీ, అప్పటి నుంచి దాని ఉనికికి సంబంధించిన విశ్వసనీయ రికార్డులు ఏవి కనపడలేదు. ఈ జాతి దీర్ఘకాలంగా లేకపోవడం వల్ల ఒకటిన్నర శతాబ్దాలకు పైగా సంక్లిష్టమైన శాస్త్రీయ వివరణకు తప్పు దారిపట్టింది. చాలా మంది నిపుణులు దీనిని పశ్చిమ కనుమలు, శ్రీలంకలో కనిపించే మరొక మొక్క క్రిస్టిసోనియా బైకలర్ అని తప్పుగా భావించారు. కాంప్‌బెల్లియా గురించి వైట్ అసలు జాతి వివరణ ఒక పొరపాటా లేదా ప్రత్యేకమైన అస్తిత్వమా అనే అస్పష్టతతో శాస్త్రవేత్తలు ఈ మొక్కను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకుండా వదిలేశారు.

ఈ అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ వెనుక ఉన్న బృందం కల్పేటలోని ఎంఎస్ స్వామినాథన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్‌కు చెందినది. ఇందులో సలీం పిచాన్, అలప్పుజలోని సనాతన ధర్మ కళాశాలకు చెందిన వృక్షశాస్త్ర పరిశోధకులు డాక్టర్ జోస్ మాథ్యూ, అరుణ్‌రాజ్, డాక్టర్ వి.ఎన్. సంజయ్, శ్రీలంకలోని పెరదేనియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బి. గోపాలన్ ఉన్నారు.

2022-23 పరిశోధన సమయంలో పరిశోధకులకు ప్రధాన సవాలు ఏమిటంటే, వయనాడ్, తోల్లయిరామ్ ప్రాంతంలో కనుగొన్న నమూనా వాస్తవానికి రాబర్ట్ వైట్ వర్ణించిన కాంప్‌బెల్లియా ఆరాంటియాకా అని కచ్చితంగా నిర్ధరించడం. పశ్చిమ కనుమలలో ఒరోబాన్‌చాసి కుటుంబాన్ని అధ్యయనం చేసే అరుణ్‌రాజ్ నిర్వహించిన పరిశోధన, చివరికి దీర్ఘకాలంగా ఉన్న వర్గీకరణ అస్పష్టతలను పరిష్కరించింది, మొక్క నిజమైన గుర్తింపును నిశ్చయంగా నిర్ధరించింది. ఈ ముఖ్యమైన అన్వేషణ ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్‌లోని రాయల్ బొటానిక్ గార్డెన్స్ అధికారిక జర్నల్ అయిన క్యూ బులెటిన్​ తాజా సంచికలో ప్రచురించారు.

పరాన్నజీవులు
కాంప్‌బెల్లియా ఔరాంటియాకా అనేది ఒక హోలోపరాసైట్ (పూర్తి పరాన్నజీవి), ఇది దాని పోషక అవసరాలన్నింటికీ నిర్దిష్ట కురింజి (స్ట్రోబిలాంథెస్) మొక్కల వేర్ల మీద పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ మొక్క భూమి పైన ఉండటం స్వల్పకాలికం. ఎందుకంటే ఇది కొన్ని వారాల పాటు మాత్రమే బయట ఉంటుంది. ఇటీవల కొండచరియలు విరిగిపడిన చూరలమల, ముందక్కై ప్రాంతాలకు కేవలం ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో మళ్లీ పరిశోధకులు గుర్తించారు. ఈ పరాన్నజీవి మొక్కలు మరొక మొక్కపై పెరిగే జీవులు. ఇతర మొక్కల నుంచి ఆహారం, నీటిని తీసుకుంటాయి. ఇవి పాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా తమ స్వంత ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండవు. కాంప్‌బెల్లియా ఔరాంటియాకా వంటి పూర్తి పరాన్నజీవులు నీరు, ఖనిజాలు, రెడీమేడ్ ఆహారాన్ని నేరుగా సంగ్రహించినప్పటికీ, మిస్టెల్టో వంటి హెమిపరాసైట్‌లు క్లోరోఫిల్‌ను కలిగి ఉంటాయి, కిరణజన్య సంయోగక్రియ చేయగలవు కానీ మరో మొక్క నుంచి నీరు, ఖనిజాలను తీసుకుంటాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

