పుట్టింది మొజాంబిక్- పెరిగింది ఇండియా- పెళ్లాడింది కెనడా వ్యక్తిని- ఇప్పటికీ భారత పాస్‌పోర్టు లేక ఇబ్బందులు

Published : May 14, 2026 at 9:45 PM IST

Rajkot Woman Passport Issue : ఆమె పుట్టిందేమో మొజాంబిక్ దేశంలో. పెరిగిందంతా ఇండియాలోని గుజరాత్‌లో. పెళ్లి చేసుకుంది కెనడియన్‌ని. అయితే గుర్తింపు, పౌరసత్వానికి సంబంధించిన సంక్లిష్టమైన న్యాయ పోరాటంలో చిక్కుకుంది మహిళ. దీంతో భారత పాస్‌పోర్ట్ లభించకపోవడంతో తన భర్తతో కలిసి కెనడా వెళ్లలేకపోతోంది. భారత పాస్‌పోర్టు కోసం కోర్టులో పోరాడుతోంది. ఇంతకీ ఆ మహిళ ఎవరు? ఇన్నేళ్లు దేశంలో ఉన్న భారత పౌరసత్వం, పాస్‌పోర్టు లభించకపోవడానికి గల కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

వరదల సమయంలో ఇండియాకు
2000వ సంవత్సరంలో మొజాంబిక్‌లో జన్మించిన మహిళను, కేవలం 18 రోజుల వయసులోనే ఆమె తల్లిదండ్రులు భారతదేశానికి తీసుకువచ్చారు. తీవ్ర వరదల కారణంగా ఆ కుటుంబం అత్యవసర ధ్రువీకరణ పత్రం (ఎమర్జెన్సీ సర్టిఫికేట్) ఉపయోగించి భారత్‌కు వచ్చి ఆశ్రయం పొందింది. అప్పటి నుంచి ఆ మహిళ గుజరాత్‌లోని రాజ్‌కోట్‌లోనే ఉంటోంది. ఆమె వద్ద ఆధార్, పాన్ కార్డ్, ఓటర్ ఐడీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వంటి ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇతర భారత పౌరుల మాదిరిగానే ఆమె ఆదాయపు పన్ను కూడా చెల్లిస్తోంది.

భర్త వద్దకు వెళ్లేందుకు ఇబ్బందులు
అయితే మహిళ 2023లో కెనడాలోని కాల్గరీలో నివసిస్తున్న ఒక ఎన్‌ఆర్ఐని వివాహం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత విదేశాల్లో ఉన్న తన భర్త వద్దకు వెళ్లడానికి భారత పాస్‌పోర్ట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంది. దీంతో అసలు సమస్య మొదలైంది. మహిళ భారతదేశం వెలుపల జన్మించిందని, పౌరసత్వ చట్టంలోని నిబంధనల ప్రకారం మొజాంబిక్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయంలో ఆమె జననం ఎప్పుడూ నమోదు కాలేదని పాస్‌పోర్టు కార్యాలయం పేర్కొంది. ఫలితంగా ఆమెను భారత పౌరురాలిగా పరిగణించలేమని స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో మహిళ పాస్‌పోర్టు దరఖాస్తును తిరిస్కరించింది.

తన పాస్‌పోర్ట్ దరఖాస్తు తిరస్కణ తర్వాత వివరణ కోసం మహిళ మొజాంబిక్ హైకమిషన్, అలాగే అక్కడి భారత రాయబార కార్యాలయాన్ని ఆశ్రయించింది. అక్కడ తన జనన ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని తీసుకుంది. కానీ ఆ తర్వాత మరిన్ని పత్రాలు కావాలని పాస్‌పోర్టు అధికారులు కోరారు. భారత పౌరసత్వ నమోదు ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పించమని అడిగారు. ఈ క్రమంలో మహిళ రాజ్‌కోట్ కలెక్టర్ కార్యాలయాన్ని ఆశ్రయించింది. అక్కడ ఆమెకు చుక్కెదురైంది. కలెక్టర్ కార్యాలయం అధికారులు పౌరసత్వ ప్రక్రియలో భాగంగా మహిళను తన విదేశీ పాస్‌పోర్ట్‌ను సమర్పించమని కోరారు. అయితే, ఆ మహిళ వద్ద విదేశీ పాస్‌పోర్ట్‌ లేదు. దీంతో ఆమె భారత పౌరసత్వం పొందలేకపోయింది.

కోర్టును ఆశ్రయించిన మహిళ
మరో మార్గం లేక ఆ మహిళ న్యాయం కోసం గుజరాత్ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ క్రమంలో హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. పౌరసత్వ చట్టంలోని సెక్షన్ 3, 4 కింద అవసరమైన ప్రక్రియలను పూర్తి చేయకుండా దరఖాస్తుదారుని భారత పౌరురాలిగా పరిగణించలేమని స్పష్టం చేసింది. మహిళ తల్లిదండ్రులు అవసరమైన చట్టపరమైన లాంఛనాలను పూర్తి చేయడంలో విఫలమయ్యారని పేర్కొంది.

హైకోర్టు ఇప్పటివరకు సదరు మహిళకు భారత పాస్‌పోర్ట్‌ను మంజూరు చేయలేదని ఆమె తరఫున న్యాయవాది ఎస్.పి. మజుందార్ తెలిపారు. అయితే కొత్తగా పాస్‌పోర్ట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కోర్టు అనుమతి ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు. చట్టానికి అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని పాస్‌పోర్టు అధికారులను ఆదేశించిందని అన్నారు.

కాగా, దశాబ్దాలుగా భారతదేశంలో నివసిస్తున్నప్పటికీ చట్టపరమైన, అధికారిక గందరగోళ పరిస్థితులలో చిక్కుకున్న వ్యక్తులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు, సమస్యలను ఈ కేసు లేవనెత్తింది. అయితే పుట్టిన కొన్ని రోజుల నుంచి ఇక్కడే జీవిస్తున్నప్పటికీ ఆమెకు భారత పాస్‌పోర్టు మంజూరు కాకపోవడం తీవ్రమైన చర్చకు దారితీసింది. ఆధార్ కార్డు, ఓటర్ కార్డు, పాన్ కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్నా పౌరసత్వం, పాస్‌పోర్టు లభించకపోవడం గమనార్హం. ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషమేమిటంటే సదరు మహిళ ఒక ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ పేయర్ కూడా.

