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గత ప్రభుత్వాలు సరిహద్దులను నిర్లక్ష్యం చేశాయి- ఇప్పుడు వాటికే అత్యంత ప్రాధాన్యం: కిరణ్ రిజిజు

అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌లో పర్యటించిన కిరణ్ రిజిజు- కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను పరిశీలించిన కేంద్ర మంత్రి- మోదీ సర్కార్ సరిహద్దు అభివృద్ధికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని వెల్లడి

Kiren Rijiju on Arunachal Border Claims
కిరణ్ రిజిజు ((ETV Bharat| File Photo), X@kiren rijiju)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 11:03 AM IST

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Kiren Rijiju on Arunachal Border Claims : సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి కేంద్రం కట్టుబడి ఉందని కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వాల హయాంలో సరిహద్దులను నిర్లక్ష్యం చేశారని ఆరోపించారు. నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం సరిహద్దు అభివృద్ధిని అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని తెలిపారు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లో సరిహద్దులో సమస్య కొత్తది కాదని పేర్కొన్నారు. సరిహద్దుల విషయంలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లోని గ్రామస్థుల ఆందోళనలను తాను అంగీకరిస్తున్నానని అన్నారు. అరుణాచల్‌లో పర్యటించిన కిరణ్ రిజిజు కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను వ్యక్తిగతంగా పర్యవేక్షించి, పనులను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను కోరారు. ఈ నేపథ్యంలో అరుణాచల్ సరిహద్దుల గురించి సోషల్ మీడియా మాధ్యమం ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు.

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KIREN RIJIJU ON ARUNACHAL BORDER

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