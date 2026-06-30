ETV Bharat / bharat

అరుణాచల్ ప్రదేశ్​ బార్డర్‌లో చైనా నిర్మాణాలు- డ్రాగన్ దూకుడుతో ఆందోళనలో సరిహద్దు గ్రామాలు

మౌలిక సదుపాయాల కోసం అరుణాచల్ సరిహద్దు గ్రామాలు డిమాండ్- బార్డర్‌లో చైనా కార్యకలాపాలపై ఆందోళన

India China Border Dispute
India China Border Dispute ((Nah Welfare Society))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 30, 2026 at 12:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

India China Border Dispute : భారత్-చైనా సరిహద్దులోని అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లో ఉన్న మారుమూల తక్చింగ్-మాజా ప్రాంతం మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. తక్చింగ్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న 'నాహ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ' అనే సామాజిక సంస్థ సరిహద్దు ప్రాంతంలో చైనా కార్యకలాపాలపై విచారణ జరపాలని కోరుతూ దాపోరిజో డిప్యూటీ కమిషనర్‌కు వినతిపత్రాన్ని సమర్పించడమే అందుకు ప్రధాన కారణం. భారత భూభాగంగా పరిగణించే ప్రాంతాల్లో చైనాకు చెందిన 'పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ' వివిధ నిర్మాణ పనులు చేపడుతోందని ఆ సంస్థ వినతిపత్రంలో పేర్కొంది. సరిహద్దు ప్రాంతాలను పరిరక్షించడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, అరుణాచల్ సర్కార్‌ను సైతం విజ్ఞప్తి చేసింది. మరోవైపు, తమ గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజల డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

'నాహ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ' వినతి పత్రం ప్రకారం
తమ ప్రాంతంలో గత దశాబ్ద కాలంగా పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ నిర్మాణ కార్యకలాపాలు చేపడుతోందని నాహ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ వినతిపత్రంలో తెలిపింది. ఈ కార్యకలాపాలు వల్ల స్థానిక గిరిజనుల సంప్రదాయ పచ్చిక బయళ్లు, వేట స్థలాలు, పూర్వీకుల భూములపై ​​ప్రభావం పడిందని పేర్కొంది. ఓయింగ్ (అసాఫిలా ప్రాంతం), పానియార్ (సుజార్తా), మార్పాన్ (మార్నాఫే), పట్రాంగ్ సరస్సు, టిండింగ్‌టాంగ్ ప్రాంతాల్లో చైనా సైనిక మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేస్తోందని ఆరోపించింది. ఈ క్రమంలో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజల ప్రయోజనాలను, వారి సంప్రదాయ భూములను రక్షించేందుకు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రం, అరుణాచల్‌ప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి తాము సమర్పించిన వినతిపత్రాన్ని పంపాలని సుబన్‌సిరి జిల్లా యంత్రాంగాన్ని కోరింది. అలాగే సరిహద్దు గ్రామాల్లో రోడ్లు, టెలికాం, ఆరోగ్య సేవలు, ఇతర ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.

మౌలిక సదుపాయాల కోసం డిమాండ్
మరోవైపు, సరిహద్దు గ్రామాల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలు ఇటీవల తమ దైనందిన సమస్యలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైన సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ కనీస మౌలిక సదుపాయాల కొరత ఉందని ఆవేదన తెలిపారు. అనేక ప్రాంతాల్లో మొబైల్ నెట్‌వర్క్ లేదన్నారు. రోడ్డు సౌకర్యం పరిమితంగా ఉందని, ఆరోగ్య సంరక్షణ, కమ్యూనికేషన్లు, ఇతర ప్రాథమిక ప్రజా సేవలను పొందడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉందని అన్నారు.

స్థానికుల ప్రకారం
1962 నాటి భారత్-చైనా యుద్ధ సమయంలో డ్రాగన్ సైన్యం తూర్పు ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించడానికి ఉపయోగించిన మార్గాల్లో మాజా ప్రాంతం ఒకటని బిడక్ గ్రామస్థులు తెలిపారు. 1972లో భారత సైన్యం ఇక్కడ శాశ్వత మోహరింపును ప్రారంభించిందన్నారు. అప్పటి నుంచి ఈ ప్రాంతం కీలకమైన సరిహద్దు భద్రతా ప్రాంతంగా మారిందని పేర్కొన్నారు. మాజా ప్రాంతం సమీపంలో చైనా సైనికులు అప్పుడప్పుడు కనిపించేవారని, భారత సైనిక శిబిరం సమీపంలోని పౌరులను ఆ ప్రాంతం విడిచి వెళ్లాలంటూ తమను బెదిరించారని ఆరోపించారు. ఇలాంటి ఘటనలు అప్పుడప్పుడు జరుగుతూనే ఉన్నాయని చెప్పారు. సరిచు, తక్చింగ్ లోయలు సమాంతరంగా విస్తరించి ఉన్నాయని, వాటి మధ్య దూరం సుమారు 30 కిలోమీటర్లు ఉంటుందని అన్నారు. మాజాను తక్చింగ్‌తో కలిపే రహదారిని నిర్మించాలనే ప్రతిపాదన ఉన్నప్పటికీ, క్లిష్టమైన భౌగోళిక పరిస్థితుల కారణంగా అటువంటి అనుసంధానాన్ని అమలు చేయడం కష్టమని వివరించారు.

'ఫొటోగ్రఫీ, వీడియోగ్రఫీకి ఇక్కడ అనుమతి లేదు'
"భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఫొటోగ్రఫీ, వీడియోగ్రఫీపై కఠినమైన నిబంధనలు ఉండటంతో అనేక ఘటనలకు సంబంధించిన ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలను సేకరించడం కష్టంగా ఉంది. కొన్ని అభివృద్ధి చెందిన సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో భారత సైనికుల మోహరింపు చాలా తక్కువగా ఉంది. గత ఒకటి- రెండు సంవత్సరాల్లో సైనికుల మోహరింపు కొద్దిగా పెరిగినప్పటికీ కఠినమైన భౌగోళిక పరిస్థితులు, పరిమిత కమ్యూనికేషన్ల కారణంగా వస్తువుల రవాణా ఒక సవాలుగా మిగిలిపోయింది." అని బిడక్ గ్రామస్థులు తెలిపారు.

ఈ విషయాన్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లాను : బీజేపీ ఎమ్మెల్యే నకాప్ నాలో
మరోవైపు, ఇదే విషయంపై ఈటీవీ భారత్ ఫోన్ ద్వారా అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని ఎగువ సుబన్‌సిరి జిల్లాకు చెందిన 22 నాచో అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం బీజేపీ ఎమ్మెల్యే నకాప్ నాలోను సంప్రదించింది. తనకు పీఎల్‌ఏ దురాక్రమణ గురించి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందుతోందని నకాప్ నాలో తెలిపారు. అయితే దానిని తాను అధికారికంగా ధ్రువీకరించలేనని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లినట్లు స్పష్టం చేశారు.

బార్డర్ గ్రామాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం
సరిహద్దు గ్రామాల సమగ్ర అభివృద్ధి లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2023 ఏప్రిల్ 10న కిబిథులో 'వైబ్రెంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రామ్' (VVP)ను ప్రారంభించింది. కేంద్ర బడ్జెట్- 2022లో ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు. రోడ్లు, కమ్యూనికేషన్లు, జీవనోపాధి, పర్యాటకం, నైపుణ్యాభివృద్ధి, ప్రాథమిక సేవలను మెరుగుపరచడం ద్వారా దేశ సరిహద్దు వెంబడి ఉన్న మారుమూల గ్రామాల్లో ప్రజలు అభివృద్ధి చెందేలా చేయడమే ఈ పథకం లక్ష్యం. అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లోని 11 జిల్లాల్లోని 455 సరిహద్దు గ్రామాలు ఈ పథకం పరిధిలోకి వస్తాయి.

పోలీసు వాహనానికి 71 ట్రాఫిక్ చలాన్లు- రూ.36 వేలకుపైగా ఫైన్- డీసీపీ రియాక్షన్ ఇదే!

మిథిలా చరిత్రను కాపాడుతున్న 'విద్యానంద్'- భద్రంగా 500ఏళ్ల నాటి తాళపత్ర గ్రంథాలు- భవిష్యత్ తరాల కోసం డిజిటలైజేషన్​

TAGGED:

TAKSING MAZA SECTOR CHINA BORDER
INDIA CHINA BORDER ISSUE
INDIA CHINA RELATIONS NOW
ARUNACHAL BORDER PEOPLE DEMANDS
INDIA CHINA BORDER DISPUTE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.