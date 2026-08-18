జమ్మూకశ్మీర్ బార్డర్లో బంకర్ల కొరత- సురక్షిత ఆశ్రయాల కోసం వేలాది కుటుంబాలు ఎదురుచూపులు
ఎల్ఓసీ, ఐబీ సమీప ప్రాంతాల్లో బంకర్ల కొరత- సురక్షిత ఆశ్రయాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వేలాది కుటుంబాలు- తమ ప్రాణాల రక్షణ కోసం మరిన్ని బంకర్లను నిర్మించాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి
Published : August 18, 2026 at 8:32 PM IST
Jammu Kashmir Bunkers Shortage : జమ్మూకశ్మీర్లోని నియంత్రణ రేఖ (ఎల్ఓసీ), అంతర్జాతీయ సరిహద్దు సమీపంలో నివసించే కుటుంబాలకు బంకర్ అనేది కేవలం ఒక కాంక్రీట్ నిర్మాణం మాత్రమే కాదు. పాకిస్థాన్ సైన్యం నుంచి షెల్లింగ్ ప్రారంభమైనప్పుడు అది ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి, మనుగడ సాగించడానికి ఒక కీలకమైన ఆశ్రయంగా ఉపయోగపడుతుంది. సరిహద్దు నివాసితుల కోసం భారీ స్థాయిలో బంకర్లను నిర్మించే ప్రణాళికను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించి ఎనిమిదేళ్లు గడిచినా ఆచరణలో అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. బార్డర్లోని గ్రామాల్లోని అనేక కుటుంబాలు బంకర్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి.
గతేడాది మేలో పాక్, పీఓకేపై భారత్ చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్' సమయంలో జరిగిన తీవ్రమైన సరిహద్దు షెల్లింగ్ తరువాత బార్డర్ ప్రజల ఆందోళనలు మరింత పెరిగాయి. పాక్ సైన్యం కాల్పుల ఫలితంగా సరిహద్దులోని కొందరు పౌరులు మరణించారు. వారి ఇళ్లు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో పూంచ్, రాజౌరి, బారాముల్లా, ఉరి, కుప్వారాలలో వందలాది మంది ప్రజలు తమ స్వస్థలాన్ని వీడేందుకు సిద్ధమయ్యారు. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో 9,500కు పైగా బంకర్లను నిర్మించామని, పాక్తో యుద్ధం సమయంలో ఈ నిర్మాణాలు పౌరులను రక్షించడంలో సహాయపడ్డాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవలే పేర్కొంది. అయితే సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని నివాసితులు బంకర్ల కొరత ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఉన్న కొన్ని బంకర్లకు మరమ్మతులు అవసరమని పేర్కొంటున్నారు. నియంత్రణ రేఖ సమీపంలో కాల్పులు జరిగినప్పుడు తాము తరచుగా కొన్ని పరిమిత కమ్యూనిటీ బంకర్లపైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోందని చెబుతున్నారు.
హోం మంత్రిత్వ శాఖ వార్షిక నివేదిక ప్రకారం
సరిహద్దుల్లో కాల్పుల నేపథ్యంలో కేంద్ర హోం శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2018-19 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 14,460 బంకర్ల నిర్మాణానికి అనుమతి ఇచ్చింది. అందుకోసం రూ.415.73 కోట్లను కేటాయించింది. జమ్మూ, సాంబా, కతువా, పూంచ్, రాజౌరి జిల్లాల్లో 13,029 వ్యక్తిగత బంకర్లు, 1,431 సామూహిక బంకర్లు నిర్మించాలని నిర్ణయించింది. వ్యక్తిగత బంకర్లను కుటుంబాలను రక్షించడానికి రూపొందించగా, సామూహిక బంకర్లు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో భారీ సంఖ్యలో ప్రజలకు ఆశ్రయం కల్పించడానికి నిర్మించాలని నిర్ణయించింది. 2018 ఏప్రిల్లో ఒక వ్యక్తిగత బంకర్లో ఎనిమిది మందికి, ఒక సామూహిక బంకర్లో సుమారు 40 మందికి వసతి కల్పించవచ్చని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అయితే ఇప్పటికీ కేంద్రం కేటాయించిన పూర్తి స్థాయి బంకర్ల నిర్మాణం పూర్తి కాలేదు. సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలను షెల్లింగ్ నుంచి కాపాడేందుకు 9500 బంకర్లనే నిర్మించింది. ఈ విషయాన్ని ఏడాది మే 13న జమ్మూకశ్మీర్ ప్రధాన కార్యదర్శి అటల్ డుల్లూ స్పష్టం చేశారు.
ఆందోళనలో బార్డర్ గ్రామ వాసులు
బంకర్ల కొరతపై జమ్మూకశ్మీర్లో ఎల్ఓసీ వెంబడి ఉన్న ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కుప్వారా జిల్లాలోని కెరాన్ సెక్టార్కు చెందిన మహమ్మద్ యూసుఫ్ ఇదే విషయంపై తమ ఆవేదనను తెలియజేశారు. షెల్లింగ్ మొదలైనప్పుడు అందరం ఒకేచోట గుమిగూడుతామని చెప్పారు. గ్రామంలో వృద్ధులు, పిల్లలు, అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఉన్నారని వెల్లడించారు. అందరికీ సరిపడా బంకర్లు లేవని, కొన్ని కుటుంబాలు ఇప్పటికీ పొరుగువారి బంకర్లలో ఆశ్రయం పొందాల్సి వస్తోందని అన్నారు.
బంకర్ల నిర్మాణానికి సంబంధించి ప్రాథమిక సర్వే జరిగిన తర్వాత కూడా కొన్ని కుటుంబాలు ఏళ్ల తరబడి నిరీక్షించాల్సి వస్తోందని ఉరి ప్రాంత నివాసితులు చెబుతున్నారు. ఏటా కొత్త బంకర్ల నిర్మాణం గురించి ప్రభుత్వం చేసే ప్రకటనలు వింటుంటామని, కానీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు చూస్తే మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయని అంటున్నారు. ఎల్ఓసీ, ఐబీ వద్ద కాల్పులు జరిగినప్పుడు భయంతో నిద్రపోతున్నామని, రాత్రంతా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి వస్తోందని వాపోయారు.
తరచుగా సరిహద్దు అవతలి నుంచి భారీ కాల్పులు జరిగే పూంచ్, రాజౌరి జిల్లాల్లో కూడా బంకర్ల కొరత సమస్య కనిపిస్తోంది. అక్కడి నివాసితులకు కమ్యూనిటీ బంకర్లు రక్షణ కల్పిస్తున్నాయి. అయితే ఆ ప్రాంతంలోని ప్రజలందరూ ఒకే కమ్యూనిటీ బంకర్లోని వెళ్లడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు రద్దీ సమస్యగా మారుతోంది. "కమ్యూనిటీ బంకర్లు ఉపయోగకరమే. కానీ వందలాది మంది ఒకేసారి అక్కడికి వెళ్తే స్థలం సరిపోదు. ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి వారి ఇంటి దగ్గరే ఒక ప్రత్యేక బంకర్ ఉండాలి" అని పూంచ్లోని హవేలీ ప్రాంతానికి చెందిన సర్దార్ గుర్విందర్ సింగ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
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