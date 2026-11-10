125 ఏళ్ల క్రితం నాటి కాళీ మందిర్- విగ్రహ సమర్పణకు 2056 వరకు స్లాట్స్ ఫుల్!
Budhi Kali Mandir history : కిషన్గంజ్లో ఉన్న బూఢీ కాళీ దేవాలయం స్థాపించి 125 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా భక్తులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొని పూజలు చేశారు.
Published : November 10, 2026 at 10:25 PM IST
బిహార్లోని కిషన్గంజ్ జిల్లాలోని బూఢీ కాళీ మందిరానికి ఉన్న ఘనమైన చరిత్ర అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. 125 ఏళ్ల నాటి ఈ గుడిలో అమ్మవారి విగ్రహం సమర్పించడానికి స్లాట్లు 2056 వరకు అడ్వాన్స్గా బుక్ అయిపోయాయి. సీమాంచల్ ప్రాంత ప్రజల అపారమైన భక్తికి, అచంచలమైన మత విశ్వాసాలకు ప్రధాన కేంద్రంగా ఈ దేవాలయం నిలుస్తోంది. అందుకే ఈ స్టోరీలో 125 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న 'బూఢీ కాళీ మందిరం' గురించి తెలుసుకుందాం పదండి.
విస్తరించిన ఆలయ సముదాయం
స్థానిక చరిత్ర ప్రకారం, ఈ ఆలయాన్ని 1902లో నిర్మించారు. కాలక్రమేణా గుడి సముదాయాన్ని విస్తరించారు. ఈ క్రమంలో ఇక్కడ ఒక భారీ శివాలయాన్ని కూడా నిర్మించారు. బూఢీ కాళీ మందిరానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఆలయం స్థాపించినప్పటి నుంచి నేటివరకు తరతరాలుగా ఒకే పూజారి కుటుంబానికి చెందిన వంశస్థులే ఇక్కడ పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఆలయంలో శతాబ్దాల నాటి జంతు బలి సంప్రదాయం నేటికీ కొనసాగుతోంది. కాళీ పూజ రోజున భక్తుల కోరికలు నెరవేరడం కోసం పూజారులు సుమారు 50- 60 మంది భక్తుల తరఫున ఒక మేకను బలి ఇస్తారు.
అందంగా ముస్తాబైన కాళీ మాత టెంపుల్
ప్రస్తుతం ఈ గుడికి ప్రధాన పూజారిగా మలయ్ ముఖర్జీ ఉన్నారు. లైన్ మొహల్లా ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ దేవాలయాన్ని దీపావళి సందర్భంగా అత్యంత సుందరంగా అలంకరించారు. అక్కడి సంప్రదాయం ప్రకారం దీపావళి రోజు అర్ధరాత్రి వేళ భక్తుల సమక్షంలో అమ్మవారి విగ్రహాన్ని గుడిలో ప్రతిష్ఠించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు హాజరయ్యారు.
అమ్మవారిని దర్శించుకున్న అమిత్ షా
125 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ గుడిని సీమాంచల్ వాసులు అత్యంత పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రంగా భావిస్తారు. అక్కడ కొలువైన కాళీ మాతను అపారమైన భక్తితో కొలుస్తారు. ఈ ఏడాదికి బూఢీ కాళీ మందిరాన్ని నిర్మించి 125 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. దీంతో ఈ ఏడాది దీపావళి వేడుకలు, అమ్మవారికి పూజలు మరింత ఘనంగా చేశారు నిర్వాహకులు. కాగా, ఈ కాళీ ఆలయానికి ఉన్న విశేష ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యం గురించి తెలుసుకున్న కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా 2022 సెప్టెంబర్ 24న ఈ గుడిని సందర్శించారు. కాళీ మాతను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేసి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా పట్నా హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్, బిహార్ గవర్నర్తో సహా పలువురు ప్రముఖులు వేర్వేరు సమయాల్లో ఈ కాళీ క్షేత్రానికి చేరుకుని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు.
పొరుగు దేశాల నుంచి భక్తులు రాక
తమ మొక్కులు (కోరికలు) తీరిన భక్తులు ఈ గుడికి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని బహూకరిస్తుంటారని ఆలయ పూజారి మలయ్ ముఖర్జీ తెలిపారు. భక్తుల రద్దీ, అపారమైన నమ్మకం కారణంగా ఈ ఆలయంలో విగ్రహాలను సమర్పించడానికి కేటాయించిన స్లాట్లు 2056వ సంవత్సరం వరకు పూర్తిగా బుక్ అయిపోయాయని పేర్కొన్నారు. ఈ ఆలయానికి ఎంతోమంది ప్రముఖులు వచ్చి పూజలు చేస్తుంటారని వివరించారు. అలాగే భారత్ పొరుగు దేశమైన నేపాల్, బంగాల్ వంటి రాష్ట్రాల నుంచి కాళీ పూజ రోజున అమ్మవారిని ఆశీస్సులను పొందడానికి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తారని చెప్పారు.
"కాళీ పూజకు సరిగ్గా ఒక రోజు ముందు అంతకుముందు ఏడాది ప్రతిష్ఠించిన కాళీమాత విగ్రహాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిమజ్జనం చేస్తాం. ఈ ప్రక్రియ పూర్తైయిన తర్వాత ప్రతి ఏటా దీపావళి పర్వదినాన గుడిలో కాళీ మాత కొత్త విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తాం. అప్పటి నుంచే వేడుకలు మొదలవుతాయి. ఈ గుడి చాలా ఆధ్యాత్మిక శోభతో నిండి ఉంటుంది. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాతో సహా అనేకమంది ప్రముఖులు ఇక్కడికి వచ్చి పూజలు చేశారు. తమ కోరికలను అమ్మవారు నెరవేరుస్తుందని భక్తులు నమ్ముతారు. తమ కోరికలు తీరినప్పుడు భక్తులు ఆలయానికి ఒక విగ్రహాన్ని సమర్పిస్తారు. ఇలాంటి విగ్రహ సమర్పణ స్లాట్లు 2056వ సంవత్సరం వరకు బుక్ అయిపోయాయి. ఆ తర్వాతే మళ్లీ కొత్త బుకింగ్లు సాధ్యమవుతాయి" అని పూజారి మలయ్ ముఖర్జీ పేర్కొన్నారు.
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