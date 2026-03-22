పేద విద్యార్థుల కోసం వినూత్న ఆలోచన- ఉచితంగా పాఠ్యపుస్తకాల పంపిణీ- ఎక్కడో తెలుసా?
ఏప్రిల్లో కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం- ఈ క్రమంలో పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా అకడమిక్ పాఠ్య పుస్తకాలు పంపిణీ చేస్తున్న సంస్థ
Published : March 22, 2026 at 9:41 PM IST
Free Books Distribution In Ghaziabad : దేశంలోని స్కూళ్లకు కొత్త విద్యా సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెలలో ప్రారంభం కానుంది. అయితే కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందే తమ పిల్లల కోసం కొత్త పాఠ్యపుస్తకాలను కొనుగోలు చేయడం తల్లిదండ్రులకు ఒక పెద్ద సవాల్గా మారుతోంది. ముఖ్యంగా మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు ఈ విషయంలో తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తమ పిల్లలకు కొత్త విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు కొనేందుకు అయ్యే ఖర్చు మిడిల్ క్లాస్ పేరెంట్స్కు ఆర్థిక భారంగా మారుతుంది.
ఎందుకంటే ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో ఎనిమిదో తరగతి లోపు చదివే విద్యార్థుల పాఠ్యపుస్తకాలు కొనడానికి రూ.6,000-రూ.10,000 వరకు ఖర్చవుతోంది. ఈ ఖరీదైన పుస్తకాల ఆర్థిక భారం నుంచి తల్లిదండ్రులకు ఉపశమనం కల్పించడం, పర్యావరణ పరిరక్షణను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో 'ఇండియన్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్' ముందుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఉత్తర్ప్రదేశ్ గాజియాబాద్లోని రాజ్నగర్ ఎక్స్టెన్షన్లో మార్చి 28, 29వ తేదీలలో ఉచిత పుస్తకాల మార్పిడి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. ఇక్కడికి వచ్చి పేద విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు బుక్స్ను తీసుకెళ్లాలని 'ఇండియన్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్' తెలిపింది.
బుక్స్ ఎక్స్ఛేంజ్ కార్యక్రమం
ఈ పుస్తకాల మార్పిడి కార్యక్రమాన్ని'ఇండియన్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్' గత ఏడేళ్లుగా నిర్వహిస్తోంది. కొత్త విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన పుస్తకాలను స్టూటెంట్స్ తల్లిదండ్రులకు ఉచితంగా అందించడమే ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యం. గత సంవత్సరాల్లో ఈ సంస్థ నిర్వహించిన పుస్తకాల మార్పిడి కార్యక్రమాలకు విశేష స్పందన లభించింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ 10,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు ఉచితంగా పుస్తకాలను అందించాలని 'ఇండియన్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్' లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ పుస్తకాల మార్పిడి కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి, భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు దీని ప్రయోజనాలను పొందేలా సంస్థ నిరంతరం ప్రచారం చేస్తోంది.
'మధ్యతరగతిపై ఆర్థిక భారం తగ్గించేందుకు'
కొత్త విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు కొనడం మధ్యతరగతి తల్లిదండ్రులకు అంత సులభమైన విషయం కాదని ఇండియన్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ (IPA) అధ్యక్షురాలు సీమా త్యాగి తెలిపారు. ఒక కుటుంబంలో ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే, కేవలం పుస్తకాలు కొనడానికి ఆ ఫ్యామిలీకి రూ.15,000-రూ.20,000 వరకు ఖర్చవుతోందన్నారు. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో పిల్లల బుక్స్పై ఖర్చు చేయడం మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబ బడ్జెట్పై తీవ్రమైన ఆర్థిక ఒత్తిడిని కలిగిస్తుందని పేర్కొన్నారు. కొన్నేళ్ల క్రితం ఒకే పుస్తకాన్ని తరచుగా పలువురు విద్యార్థులు ఉపయోగించుకునేవారని గుర్తు చేశారు. ఆ సంప్రదాయాన్ని తిరిగి తీసుకురావడానికి తాము కృషి చేస్తున్నామని చెప్పారు.
ఉచితంగా పాఠ్యపుస్తకాలు
తాము కొత్త విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన పుస్తకాలను ఉచితంగా అందిస్తున్నామని సీమా త్యాగి స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ తల్లిదండ్రుల వద్ద మార్పిడి చేయడానికి గత విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన పాత పుస్తకాలు లేకపోయినా సరే వారు కొత్త విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన పుస్తకాలను ఉచితంగా పొందవచ్చని తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ఎలాంటి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు వసూలు చేయమని వెల్లడించారు.
గత ఏడేళ్లుగా పుస్తకాల మార్పిడి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని ఇండియన్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ మీడియా ఇన్ఛార్జ్ వివేక్ త్యాగి చెప్పారు. బుక్స్ ఎక్స్ఛేంజ్ కార్యక్రమం మొదటి దశను ప్రస్తుతం గాజియాబాద్లో రాజ్నగర్ ఎక్స్టెన్షన్లో నిర్వహిస్తున్నామని వెల్లడించారు. రాజ్నగర్ ఎక్స్టెన్షన్లో 50కి పైగా బహుళ అంతస్తుల నివాస సొసైటీలు ఉన్నాయని అన్నారు. అక్కడ లక్షన్నరకు పైగా జనాభా నివసిస్తున్నారని తెలిపారు. ముందుగా నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇండియన్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు ప్రతి సొసైటీని సందర్శించి పుస్తకాల మార్పిడి కార్యక్రమం గురించి సమాచారం ఇస్తున్నారని చెప్పారు. గత ఐదేళ్లుగా ఈ పుస్తకాల మార్పిడి కార్యక్రమం ద్వారా సంస్థ సుమారు లక్ష మంది తల్లిదండ్రులకు కొత్త విద్యా సంవత్సరానికి పాఠ్యపుస్తకాలను విజయవంతంగా అందించామని స్పష్టం చేశారు.