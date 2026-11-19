దావూద్ అడ్డాపైకి దూసుకెళ్లిన బుల్డోజర్లు- చివరి నిమిషంలో హైకోర్టు బ్రేక్!
ముంబయి పేలుళ్ల సూత్రధారి దావూద్ ఇబ్రహీం ఒకప్పుడు నివసించిన పాత భవనం కూల్చివేతకు అధికారులు శ్రీకారం చుట్టారు. భారీ పోలీసు బందోబస్తు మధ్య పనులు ప్రారంభించిన కొద్ది గంటల్లోనే బాంబే హైకోర్టు అడ్డుకట్ట వేసింది.
Published : November 19, 2026 at 7:49 PM IST
ముంబయి అండర్ వరల్డ్ డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీం పేరు చెబితేనే 1993 వరుస పేలుళ్లు గుర్తుకొస్తాయి. ఒకప్పుడు ముంబయిలో తన కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా చేసుకున్న ప్రాంతం ఇప్పుడు మరోసారి వార్తల్లోకి వచ్చింది. దావూద్ ఇబ్రహీం, అతడి కుటుంబం నివసించిన పాత భవనంపై అధికారులు బుల్డోజర్లు నడిపించారు. భారీ పోలీసు బందోబస్తు మధ్య కూల్చివేత పనులు ప్రారంభించారు. అయితే ఈ చర్య ఎక్కువసేపు కొనసాగలేదు. కొన్ని గంటల్లోనే బాంబే హైకోర్టు జోక్యం చేసుకుంది. కూల్చివేతను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో దావూద్ పాత నివాసం కూల్చివేత వ్యవహారం కొత్త మలుపు తిరిగింది.
ముంబయిలోని భెండి బజార్ ప్రాంతం, పక్మోడియా స్ట్రీట్లో హాజీ ఇస్మాయిల్ హాజీ హబీబ్ ముసాఫిర్ఖానా పేరుతో ఓ పాత భవనం ఉంది. దావూద్ ఇబ్రహీం 1970వ దశకంలో తన కుటుంబంతో కలిసి ఇదే భవనంలో నివసించాడు. భారత్ విడిచి వెళ్లడానికి ముందు వరకు ఈ ప్రాంతంలోనే అతడి కార్యకలాపాలు కొనసాగాయి. అండర్ వరల్డ్లో తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించిన సమయంలో ఈ భవనాన్ని కీలక కేంద్రంగా ఉపయోగించుకున్నట్లు సమాచారం. 1986లో దావూద్ భారత్ విడిచి పారిపోయాడు.
భవనం చుట్టూ నీలిరంగు రేకులు
కాలక్రమంలో ఈ భవనం శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. భవనం పరిస్థితిని పరిశీలించిన బృహన్ ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (బీఎంసీ) అధికారులు దీనిని అత్యంత ప్రమాదకరమైన C-1 కేటగిరీ భవనంగా గుర్తించారు. ఈ కేటగిరీలో ఉన్న భవనాలు ప్రమాదకరంగా ఉండటంతో వాటిని కూల్చివేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం ఉదయం అధికారులు కూల్చివేత పనులు ప్రారంభించారు. భవనం చుట్టూ నీలిరంగు రేకులు ఏర్పాటు చేశారు. పెద్ద సంఖ్యలో మున్సిపల్ సిబ్బంది, పోలీసులను మోహరించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేసి పనులు చేపట్టారు.
అయితే ఈ కూల్చివేత వెనుక ఆస్తి హక్కులకు సంబంధించిన వివాదం ఉంది. హాజీ ఇస్మాయిల్ హాజీ హబీబ్ ముసాఫిర్ఖానా ట్రస్ట్కు చెందిన ఆస్తిని కూల్చివేయడంపై ఇద్దరు వ్యక్తులు బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తాము ఈ ట్రస్ట్కు లబ్ధిదారులమని చెబుతూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ ఆస్తిని 1864లో హాజీ యాత్రికుల కోసం విశ్రాంతి భవనంగా, మసీదు నిర్మాణం కోసం కేటాయించినట్లు పిటిషనర్లు కోర్టుకు వివరించారు. అందువల్ల ఇది వక్ఫ్ ఆస్తి అని వాదించారు.
పిటిషనర్ల అభ్యంతరం
అంతేకాదు, ఈ ఆస్తి విషయంలో బీఎంసీ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కూడా వారు ప్రశ్నించారు. భవనంలోని నివాసితులు ఖాళీ చేయాలని జారీ చేసిన నోటీసులు, కూల్చివేత చర్యలు సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఇచ్చిన ఆదేశాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని ఆరోపించారు. నిబంధనల ప్రకారం అనుసరించాల్సిన ప్రక్రియను అధికారులు పట్టించుకోలేదని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఈ వివాదానికి సైఫీ బుర్హానీ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ (SBUT) చేపట్టిన పునరాభివృద్ధి ప్రాజెక్టుతోనూ సంబంధం ఉంది. భెండి బజార్ ప్రాంత అభివృద్ధిలో భాగంగా ఈ ఆస్తి అంశం కూడా వివాదంలోకి వచ్చింది. ఒకవైపు భవనం ప్రమాదకరంగా ఉందని అధికారులు కూల్చివేతకు సిద్ధమవుతుండగా, మరోవైపు ఆస్తి వక్ఫ్కు చెందిందని, నిబంధనలు పాటించకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారని పిటిషనర్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో ఈ వ్యవహారం న్యాయస్థానం ముందుకు వెళ్లింది.
పిటిషనర్ల వాదనలను పరిశీలించిన బాంబే హైకోర్టు ధర్మాసనం ఈ కేసులో పలు అంశాలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉందని అభిప్రాయపడింది. ఇందులో అత్యంత వివాదాస్పద అంశాలు ఉన్నాయని, పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరపాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొంది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మహేశ్ చంద్ర త్రిపాఠి, జస్టిస్ అద్వైత్ సేథ్నాతో కూడిన ధర్మాసనం గురువారం విచారణ చేపట్టింది. అప్పటికే బీఎంసీ అధికారులు భవనాన్ని కూల్చే పనులు ప్రారంభించినట్లు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. దీంతో తదుపరి ఉత్తర్వులు ఇచ్చే వరకు కూల్చివేత పనులు కొనసాగించకూడదని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. నవంబర్ 25న మరోసారి ఈ పిటిషన్పై విచారణ జరగనుంది. అప్పటివరకు భవనం విషయంలో యథాతథ స్థితి కొనసాగించాలని అన్ని పక్షాలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.