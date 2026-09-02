CBIకి సుశాంత్ మేనేజర్ డెత్ కేసు- ఆరేళ్లుగా న్యాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నానంటూ దిశా తండ్రి భావోద్వేగం
దిశా సాలియాన్ మృతి కేసులో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని సీబీఐకి ఆదేశం- పోలీసుల వద్ద ఉన్న రికార్డులన్నీ సీబీఐకి అప్పగించాలని సూచన- ఆరేళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్నానన్న దిశా తండ్రి సతీశ్ సాలియాన్
Published : September 2, 2026 at 12:22 PM IST
Disha Salian Death Case : దివంగత నటుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ మాజీ మేనేజర్ దిశా సాలియాన్ మృతి కేసుకు సంబంధించి బాంబే హైకోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. ఈ ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరపాలని, వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలని ఆదేశించింది. దిశా సాలియాన్ తండ్రి సతీశ్ సాలియాన్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా న్యాయస్థానం బుధవారం ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కేసుకు సంబంధించిన అన్ని రికార్డులను పోలీసులు, సీబీఐకి అప్పగించాలని సూచించింది. దర్యాప్తును సీనియర్ అధికారి పర్యవేక్షించాలని స్పష్టం చేసింది.
2020 జూన్ 8న దిశా సాలియాన్ ముంబయిలో మృతి చెందారు. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ బాంద్రాలోని తన నివాసంలో మృతి చెందడం అప్పట్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. ఈ రెండు ఘటనలకు సంబంధం ఉందంటూ అప్పట్లో పలు వాదనలు, ఆరోపణలు వినిపించాయి. అయితే దిశా సాలియాన్ కుటుంబం మాత్రం ఆమె మృతిపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ దర్యాప్తు కోరుతూ న్యాయపోరాటం చేసింది.
సతీశ్ సాలియాన్ వాంగ్మూలం నమోదు చేయాలి
బాంబే హైకోర్టు ఆదేశాలను దిశా సాలియాన్ తండ్రి తరఫు న్యాయవాది నీలేశ్ ఓజా వెల్లడించారు. 'కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం ముందుగా సతీశ్ సాలియాన్ వాంగ్మూలాన్ని సీబీఐ నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి, సీనియర్ అధికారిని దర్యాప్తు బాధ్యతలకు నియమించాలి. కేసుకు సంబంధించిన అన్ని రికార్డులను సీబీఐకి అప్పగించాలని ఆదేశించింది. దర్యాప్తులో ఎవరి మీదైనా ఆధారాలు లభిస్తే వారి విషయంలో చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటారు. అదే సమయంలో ఆధారాలు లేకుండా ఎవరినీ నిందితులుగా పేర్కొనేది లేదు. ఒకవేళ సీబీఐ దర్యాప్తు అనంతరం నెగెటివ్ రిపోర్ట్ సమర్పించినా, దానిపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసే హక్కు మాకు ఉంటుంది. అవసరమైతే ప్రొటెస్ట్ పిటిషన్ దాఖలు చేయవచ్చని, ఈ అంశాన్ని కూడా కోర్టు తన ఆదేశాల్లో స్పష్టంగా పేర్కొంది' అని నీలేశ్ ఓజా తెలిపారు.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On Bombay HC directs CBI to register FIR in Disha Salian death case, Advocate Nilesh Ojha says, "The court issued a clear order directing the CBI to register an FIR in this matter and record Satish Salian's statement. It ordered the appointment of a… pic.twitter.com/p69zStHHdQ— ANI (@ANI) September 2, 2026
పోస్టుమార్టం నివేదికపై అభ్యంతరాలు
గతంలో ఇచ్చిన పోస్టుమార్టం నివేదికపైనా పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు నిలేశ్ ఓజా. 'నివేదికలో ఉన్న వివరాలు ఘటనకు సరిపోవడం లేదు. 14వ అంతస్తు నుంచి కిందపడిన ఘటనలో ముఖానికి తీవ్ర గాయాలు ఉండాల్సి ఉన్నప్పటికీ, పోస్టుమార్టం నివేదికలో అలాంటి వివరాలు స్పష్టంగా లేవు. గతంలో ఈ కేసులో ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల ప్రమేయం ఉంది. కొంతమంది సీనియర్ పోలీసు అధికారులు కూడా ఈ వ్యవహారంలో ఉన్నారు. మా వద్ద ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం తప్పనిసరి అయినప్పటికీ అది జరగలేదు' అని నిలేశ్ ఓజా తెలిపారు.
'ఎఫ్ఐఆర్ ఎందుకు నమోదు చేయలేదు?'
గతంలో ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా జస్టిస్ భారతి డాంగ్రే, జస్టిస్ మంజుషా దేశ్పాండేలతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ పలు అంశాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. దిశా కుటుంబం హత్య జరిగిందంటూ ఆరోపణలు చేస్తున్నప్పటికీ కేవలం యాక్సిడెంటల్ డెత్ రిపోర్ట్ (ఏడీఆర్) మాత్రమే నమోదు చేయడంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. అంతేకాకుండా దిశా మృతి జరిగి ఐదేళ్లు గడిచినా, ఆమె కుటుంబానికి పోస్టుమార్టం నివేదిక, యాక్సిడెంటల్ డెత్ రిపోర్ట్ ప్రతులు అందలేదని కోర్టు గమనించింది. ఈ అంశాలపై కూడా న్యాయస్థానం తీవ్రంగా స్పందించింది.
ఆరేళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్నా : దిశా తండ్రి
హైకోర్టు ఆదేశాల అనంతరం దిశా సాలియాన్ తండ్రి సతీశ్ సాలియాన్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తన కుమార్తెను కోల్పోయిన బాధలో తాను ఈ ఆరు ఏళ్లుగా న్యాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నానని చెప్పారు. ఈ రోజు కొంత ఉపశమనం కలిగిందని పేర్కొన్నారు. తీర్పు అనంతరం న్యాయమూర్తికి చేతులు జోడించి కృతజ్ఞతలు తెలిపినట్లు చెప్పారు.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On Bombay HC directs CBI to register FIR in Disha Salian death case, Disha's father, Satish Salian, says, " i told the judge i was grateful to him. i received justice thanks to all of you. until now, i hadn't shed a single tear—not even when disha… https://t.co/F2uqb7r6po pic.twitter.com/pJlJL6ejDP— ANI (@ANI) September 2, 2026
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