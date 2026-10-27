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ఇమ్రాన్ ఖాన్​కు 'లీవ్ ఇండియా' నోటీసు- స్టే విధించిన బాంబే హైకోర్టు

అమెరికా పౌరసత్వం ఉన్న బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ ఖాన్‌కు బాంబే హైకోర్టు పెద్ద ఉపశమనం కలిగించింది. అక్టోబర్ 28 లోగా భారత్​ విడిచి వెళ్లాలని ఎఫ్​ఆర్​ఓఓ జారీ చేసిన నోటీసుపై స్టే విధించింది.

Actor Imran Khan Case
నటుడు ఇమ్రాన్ ఖాన్‌ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 27, 2026 at 5:39 PM IST

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Actor Imran Khan Case : అమెరికా పౌరసత్వం ఉన్న బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ ఖాన్‌కు బాంబే హైకోర్టు పెద్ద ఉపశమనం కలిగించింది. అక్టోబర్ 28 లోగా భారత్​ విడిచి వెళ్లాలని ఫారెనర్స్ రీజినల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ (ఎఫ్​ఆర్​ఓఓ) జారీ చేసిన నోటీసుపై కోర్టు నవంబర్ 2 వరకు స్టే విధించింది. అంతవరకు ఆయనపై ఎలాంటి బలవంతపు చర్యలు తీసుకోబోమని అడిషనల్ సొలిసిటర్ జనరల్ అనిల్ సింగ్ హామీ ఇచ్చారు. ఎఫ్​ఆర్​ఓఓ నోటీసును సవాలు చేస్తూ ఇమ్రాన్​ ఖాన్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను నవంబర్ 2న విచారిస్తామని ప్రధాన న్యాయమూర్తి మహేష్ చంద్ర త్రిపాఠి, జస్టిస్ అద్వైత్ సేథ్నాలతో కూడిన ధర్మాసనం తెలిపింది.

TAGGED:

BOMBAY HC ON ACTOR IMRAN KHAN CASE
LEAVE INDIA NOTICE TO IMRAN KHAN

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