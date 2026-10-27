ఇమ్రాన్ ఖాన్కు 'లీవ్ ఇండియా' నోటీసు- స్టే విధించిన బాంబే హైకోర్టు
అమెరికా పౌరసత్వం ఉన్న బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ ఖాన్కు బాంబే హైకోర్టు పెద్ద ఉపశమనం కలిగించింది. అక్టోబర్ 28 లోగా భారత్ విడిచి వెళ్లాలని ఎఫ్ఆర్ఓఓ జారీ చేసిన నోటీసుపై స్టే విధించింది.
నటుడు ఇమ్రాన్ ఖాన్ (IANS)
Published : October 27, 2026 at 5:39 PM IST
Actor Imran Khan Case : అమెరికా పౌరసత్వం ఉన్న బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ ఖాన్కు బాంబే హైకోర్టు పెద్ద ఉపశమనం కలిగించింది. అక్టోబర్ 28 లోగా భారత్ విడిచి వెళ్లాలని ఫారెనర్స్ రీజినల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ (ఎఫ్ఆర్ఓఓ) జారీ చేసిన నోటీసుపై కోర్టు నవంబర్ 2 వరకు స్టే విధించింది. అంతవరకు ఆయనపై ఎలాంటి బలవంతపు చర్యలు తీసుకోబోమని అడిషనల్ సొలిసిటర్ జనరల్ అనిల్ సింగ్ హామీ ఇచ్చారు. ఎఫ్ఆర్ఓఓ నోటీసును సవాలు చేస్తూ ఇమ్రాన్ ఖాన్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను నవంబర్ 2న విచారిస్తామని ప్రధాన న్యాయమూర్తి మహేష్ చంద్ర త్రిపాఠి, జస్టిస్ అద్వైత్ సేథ్నాలతో కూడిన ధర్మాసనం తెలిపింది.