సహోద్యోగినిపై అత్యాచారం కేసు- తెహల్కా మాజీ ఎడిటర్ తరుణ్ తేజ్పాల్ను దోషిగా తేల్చిన కోర్టు
అత్యాచారం కేసులో తెహల్కా మాజీ ఎడిటర్ తరుణ్ తేజ్పాల్పై నేరం రుజువు
Published : August 6, 2026 at 11:38 AM IST
Bombay HC on Tarun Tejpal Case : తెహల్కా మ్యాగజైన్ మాజీ ఎడిటర్ తరుణ్ తేజ్పాల్కు బాంబే హైకోర్టు గోవా బెంచ్లో భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. 2013లో తన సహోద్యోగినిపై అత్యాచారం కేసులో ఆయనను న్యాయస్థానం దోషిగా తేల్చింది. 2021లో ట్రయల్ కోర్ట్ తరుణ్ తేజ్పాల్ను నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ ఇచ్చిన తీర్పును గోవా ప్రభుత్వం బాంబే హైకోర్టు గోవా బెంచ్లో సవాలు చేసింది. ఈ అప్పీల్పై సుదీర్ఘ విచారణ జరిపిన జస్టిస్ డాక్టర్ నీలా గోఖలే, జస్టిస్ అమిత్ జంసాండేకర్లతో కూడిన ధర్మాసనం ట్రయల్ కోర్టు తీర్పును రద్దు చేసింది. లైంగిక దాడికి గురైన బాధితురాలి ప్రవర్తనపై దిగువ కోర్టు మూస ధోరణులతో వ్యవహరించిందని సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా వాదించారు. సమాజంలో తండ్రి స్థానంలో ఉండాల్సిన వ్యక్తి చేసిన ఈ నేరానికి కఠిన శిక్ష విధిస్తూ వెంటనే అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు, 62 ఏళ్ల వయసున్న తాను ఈ కేసులో బాధితుడినేనని, పై కోర్టులో అప్పీల్ చేసుకునేందుకు సమయం ఇవ్వాలని తేజ్పాల్ న్యాయమూర్తులను అభ్యర్థించారు. ఈ కేసులో శిక్ష ఖరారుపై మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటలకు కోర్టు నిర్ణయాన్ని వెల్లడించనుంది.