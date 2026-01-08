ETV Bharat / bharat

బిహార్, ఒడిశా, ఛత్తీస్​గఢ్‌లోని కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు- నిలిచిపోయిన న్యాయ సేవలు

దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లోని హైకోర్టులు, జిల్లా కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు- కోర్టులను ఆర్డీఎక్స్​తో పేల్చేస్తామని ఈ-మెయిల్ ద్వారా సందేశాలు-కోర్టు సేవలకు అంతరాయం

Bomb Threat In Bihar And Odisha Courts
Bomb Threat In Bihar And Odisha Courts (Representational Image (ANI))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 8, 2026 at 6:29 PM IST

3 Min Read
Bomb Threat In Bihar And Odisha Courts : బిహార్, ఒడిశా, ఛత్తీస్​గఢ్‌, హిమాచల్​ప్రదేశ్​లోని పలు కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కోర్టు ప్రాంగణంలో బాంబులు పెట్టామని బెదిరించడంతో భయాందోళనలు నెలకున్నాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు కోర్టు ప్రాంగణాల నుంచి జడ్జీలు, న్యాయవాదులు, ఇతర సిబ్బందిని ఖాళీ చేయించారు. అలాగే తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఆయా కోర్టుల్లోని సేవలు గురువారం నిలిచిపోయాయి. గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చిన బెదిరింపులను సీరియస్​గా తీసుకున్న పోలీసులు నిందితులను పట్టుకునే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.

ఎల్​టీఈఈ సభ్యుడి బెదిరింపు!
బిహార్​లోని పట్నా, అరారియా, గయా, కిషన్‌ గంజ్​లోని జిల్లా కోర్టులకు గురువారం బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థ లిబరేషన్ టైగర్స్ ఆఫ్ తమిళ్ ఈలం (ఎల్​టీటీఈ)లో సభ్యుడిగా చెప్పుకుంటున్న ఓ వ్యక్తి గురువారం ఉదయం ఈ మెయిల్ ద్వారా బాంబు బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. మూడు ఆర్డీఎక్స్ ఇంప్రూవైజ్డ్ ఎక్స్‌ ప్లోజివ్ డివైజ్‌ లను (ఐఈడీ) పేల్చుతామని బెదిరించాడు. దీంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు, కక్షిదారులు, ఉద్యోగులను కోర్టు ప్రాంగణాల నుంచి ఖాళీ చేయించి, క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు. దీంతో న్యాయసేవలు నిలిచిపోయాయి.
"బాంబు బెదిరింపు సమాచారం అందుకున్న వెంటనే మేము చర్యలు తీసుకున్నాం. పట్నా జిల్లా కోర్టు ప్రాంగణంలో అందర్ని ఖాళీ చేయించాం. మేము పేలుడు పదార్థాల కోసం వెతికాం. కానీ అక్కడ ఏమీ లభించలేదు. ఈ-మెయిల్ ద్వారా బాంబు బెదిరింపులకు పాల్పడిన వారిని కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం." అని పట్నా సీనియర్ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ (ఎస్ఎస్పీ) కార్తికేయ శర్మ తెలిపారు.

ఈ- మెయిల్​లో ఏముందంటే?
బిహార్ ప్రజలను కూలీలుగా తమిళనాడుకు పంపడం మానేయాలని, లేదంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని బెదిరింపు మెయిల్​లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి బెదిరించినట్లు పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. "బిహార్ నుంచి వస్తున్న వలస కార్మికుల వల్ల తమిళనాడులోని స్థానికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అందుకే న్యాయమూర్తి గది, కోర్టు ఆవరణలో నాలుగు ఆర్డీఎక్స్ ఐఈడీలను అమర్చాం. ఈ ఆపరేషన్ పాకిస్థాన్ సీక్రెట్ సర్వీస్ ఐఎస్ఐ సహాయంతో నిర్వహిస్తున్నాం. బిహార్ కార్మికులను చెన్నైకి పంపడం మానేయాలి. లేదంటే ఆర్డీఎక్స్ పేలుళ్లు తమిళులందరి నుంచి వచ్చిన ఒక ప్రకటన అవుతుంది." అని నిందితుడు ఈ మెయిల్ పేర్కొన్నట్లు పోలీసు వర్గాలు వెల్లడించాయి.

ఒడిశా హైకోర్టుకు బెదిరింపులు
అలాగే ఒడిశా హైకోర్టు సహా ఆ రాష్ట్రంలోని పలు కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. అయా కోర్టుల ప్రాంగణాన్ని పేల్చేస్తామని బెదిరింపుతో కూడిన ఈ-మెయిల్ వచ్చింది. ఈ విషయాన్ని సీరియస్​గా తీసుకున్న పోలీసులు క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు జరిపారు. ప్రస్తుతం హోం శాఖను తన వద్దే ఉంచుకున్న ఒడిశా సీఎం మోహన్ చరణ్ మాఝి ఈ బెదిరింపులపై దర్యాప్తునకు ఆదేశించారు. నిందితులపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర డీజీపీ యోగేశ్ బహదూర్ ఖురానియాను ఆదేశించారు.
అయితే ముందు జాగ్రత్త చర్యగా పోలీసులు కోర్టు ప్రాంగణాల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. అలాగే అక్కడ మెరుగైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు ఒడిశా డీజీపీ ఖురానియా చెప్పారు. ప్రజలు ఎటువంటి భయాందోళనలకు గురికావొద్దని సూచించారు. శాంతి భద్రతలను కాపాడటంలో, దర్యాప్తునకు పోలీసులకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

చత్తీస్​గఢ్ కోర్టులకు తప్పని బెదిరింపులు
ఛత్తీస్​గఢ్​లోని దుర్గ్, రాయ్​పుర్, బిలాస్​పుర్, రాజ్‌నందగావ్, ధమ్‌తరిలోని జిల్లా కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. దీంతో పోలీసులు కోర్టు భవనాల్లో క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. గురువారం ఉదయం 8 గంటలకు కోర్టు ప్రాంగణాన్ని పేల్చివేస్తామని తమిళనాడు నుంచి గుర్తు తెలియని వ్యక్తి బెదిరించాడు. ఈ క్రమంలో అప్రమత్తమైన పోలీసులు డాగ్ స్క్వాడ్​లు, బాంబు నిర్వీర్య బృందాలతో కలిసి తనిఖీలు చేశారు. అయితే కోర్టు ప్రాంగణాల్లో ఎటువంటి పేలుడు సామగ్రి పోలీసులకు దొరకలేదు.

హిమాచల్ హైకోర్టుకు బెదిరింపులు
గురువారం ఉదయం హిమాచల్​ప్రదేశ్ హైకోర్టుకు ఈ-మెయిల్ ద్వారా బాంబు బెదిరింపు వచ్చింది. దీంతో పోలీసులు త్వరితగతిన స్పందించి తనిఖీలు చేపట్టారు. అలాగే బాంబు నిర్వీర్య బృందాలు కోర్టు ప్రాంగణాన్ని తనిఖీ చేశాయి. ఆర్డీఎక్స్​తో హైకోర్టు భవనాన్ని పేల్చివేస్తామని వచ్చిన బెదిరింపులపై పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు చేపట్టాలని రిజస్టార్ జనరల్ భూపేశ్ శర్మ పోలీసులను ఆదేశించారు. అయితే కోర్టు కార్యకలాపాలు యథావిథిగా కొనసాగాయి.

