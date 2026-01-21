పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయానికి బాంబు బెదిరింపులు- రాజ్యసభ ఎంపీని చంపేస్తామని వార్నింగ్!
రాజ్యసభ ఎంపీ సోషల్ మీడియాలో బెదిరింపు సందేశాలు - ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేయడంతో పాటు రూ.10 లక్షల డిమాండ్- అప్రమత్తమైన సిబ్బంది - పటిష్ఠ భద్రత ఏర్పాట్లు
Published : January 21, 2026 at 6:41 PM IST
Bomb Call For Puri Jagannath Temple : ఒడిశాలోని ప్రముఖ పూరీ జగన్నాథ ఆలయానికి బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఆలయంపై బాంబు దాడి చేయడంతో పాటు రాజ్యసభ ఎంపీ సుభాశిష్ ఖుంటియాను హత్య చేస్తామని బెదిరించారు. రూ.10 లక్షలు చెల్లించి, తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని, లేదంటే కాల్చి చంపుతామని ఆయనకు సంబంధించిన సోషల్ మీడియా ఖాతాకు ఓ బెదిరింపు మెసెజ్ వచ్చింది. ఈ మేరకు అప్రమత్తమైన పూరీ పోలీసులు భద్రతా చర్యలను పటిష్ఠం చేశారు. పూరీ డీఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో ఒక ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టారు. బెదిరింపు పోస్ట్ వచ్చిన సోషల్ మీడియా ఖాతాకు సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ లింక్ను పోలీసులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే, బుధవారం సాయంత్రానికి బెదిరింపులపై పూర్తి స్పష్టత వస్తుందని పూరీ ఎస్పీ ప్రతీక్ సింగ్ తెలిపారు.
భద్రత కట్టుదిట్టం
ఇదిలా ఉండగా, ఆలయంపై బాంబులు వేస్తామని సామాజిక మాధ్యమంలో బెదిరింపులు రావడంతో ఆలయ భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు అధికారులు. దేవాలయంతో పాటు బయట కూడా బాంబు స్వ్కాడ్ తనిఖీలు నిర్వహిస్తోంది. పూరీ నగరంలోని వివిధ ముఖ్యమైన ప్రదేశాల్లో కూడా భారీగా భద్రతను మోహరించారు. ప్రస్తుతం ఆలయ ప్రత్యేక భద్రతా దళం, స్పెషల్ కమాండోల ఆధ్వర్యంలో దేవాలయ రక్షణ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తున్నారు.
ఫేస్బుక్లో 'జూలీ రాణి పాండా' పేరుతో
మరోవైపు రాజ్యసభ ఎంపీ సుభాశిష్ ఖుంటియాకు చెందిన సోషల్ మీడియాలో ఆయనను కాల్చి చంపుతామని వచ్చిన బెదిరింపు పోస్ట్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సర్వత్రా కలకలం సృష్టించింది. కాగా, ఎంపీ ఫేస్బుక్లో మంగళవారం 'జూలీ రాణి పాండా' అనే ఖాతా నుంచి సదరు వార్నింగ్ పోస్ట్ వచ్చింది. పూరీ పోలీసులు దీనిపై లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే ఎంపీ సుభాశిష్ ఖుంటియాకు భద్రతను మరింత పటిష్ఠం చేసినట్లు ఎస్పీ ప్రతీక్ సింగ్ వెల్లడించారు.
ముందు నకిలీ సందేశమని భావించా
ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఘటనపై రాజ్యసభ ఎంపీ సుభాశిష్ ఖుంటియా స్పందించారు. "రెండు రోజుల క్రితం ఒక వ్యక్తి నా మొబైల్కు రూ.10 లక్షలు డిమాండ్ చేస్తూ, రాజ్యసభ ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేయమని కోరుతూ ఒక సందేశం వచ్చింది. నేను ముందుగా అది నకిలీ సందేశంగా భావించి, పట్టించుకోలేదు. కానీ, మంగళవారం ఏకంగా నన్ను కాల్చివేస్తామని మళ్లీ బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఇక ఈ విషయాన్ని అంత తేలికగా తీసుకోకూడదని భావించాను. వెంటనే ఈ విషయంపై పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాను. తన కుటుంబానికి భద్రత పెంచాలని పూరీ ఎస్పీని కోరాను."అని ఆయన తెలిపారు.
తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటున్న భద్రతా సిబ్బంది
పూరీ వంటి ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశంతో పాటు రాజ్యసభ ఎంపీకి ఇలా కాల్పులు, బాంబు బెదిరింపు సందేశాలు రావడంతో ఆలయానికి వచ్చే సందర్శకులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే అప్రమత్తమైన పోలీస్ యంత్రాంగం దర్యాప్తు చేపట్టింది. 'జూలీ రాణి పాండా' ఎవరు? ఆమె ఇలా ఎందుకు పోస్ట్ చేసింది? ఈ ఖాతా ఎవరిది? లేదా ఇది నకిలీ ఖాతానో అన్న కోణంలో విచారణ చేపట్టారు. పైగా, ఈ ఆలయం ఉగ్రవాదుల లక్ష్యమని ఇదివరకే ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం హెచ్చరికల నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి బెదిరింపు పోస్ట్ బహిరంగంగా రావడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. పూరీ పోలీసులు ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించి, భద్రతా చర్యలను కట్టుదిట్టం చేసి, బెదిరింపులపైనా విచారణ చేపట్టారు.
