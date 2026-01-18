ETV Bharat / bharat

ఇండిగో విమానానికి బాంబు బెదిరింపు- టాయిలెట్‌లో టిష్యూ పేపర్‌పై ఆ మెసేజ్!

బాంబు బెదిరింపుతో ఇండిగో విమానం ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని లఖ్‌నవూ విమానాశ్రయంలో అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అయ్యింది. దిల్లీ నుంచి పశ్చిమ్‌ బంగాల్‌లోని బాగ్‌డోగ్రాకు వెళుతున్న విమానంలో ఘటన.

Bomb Threat on Indigo Flight
Bomb Threat on Indigo Flight (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 18, 2026 at 2:48 PM IST

Bomb Threat on Indigo Flight : టాయిలెట్‌లో దొరికిన ఒక చిన్న టిష్యూ పేపర్ ముక్క కలకలం సృష్టించింది. ఆకాశ మార్గంలో ఉన్న విమానాన్ని అర్ధాంతరంగా కిందకు దించేలా చేసింది. ఆదివారం ఉదయం దిల్లీ నుంచి బాగ్‌డోగ్రాకు వెళ్తున్న ఇండిగో విమానంలో ఈ హైడ్రామా జరిగింది. విమానం గాల్లో ఉండగా, వాష్‌రూమ్‌లోని ఓ టిష్యూ పేపర్‌పై 'విమానంలో బాంబు ఉంది' అని రాసి ఉండటాన్ని సిబ్బంది గుర్తించారు. దీంతో అప్రమత్తమైన పైలెట్లు, సిబ్బంది క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా పైలట్లు విమానాన్ని ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌ రాజధాని లఖ్​నవూకు మళ్లించి అత్యవసరంగా ల్యాండ్ చేశారు. అదృష్టవశాత్తూ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

విమానం గాల్లో ఉండగా సిబ్బందిలో ఒకరు టాయిలెట్‌కు వెళ్లారు. అక్కడ ఒక టిష్యూ పేపర్‌పై పెన్నుతో రాసిన రాతలు కనిపించాయి. 'విమానంలో బాంబు ఉంది' అని ఇంగ్లీష్‌లో రాసి ఉంది. అది చూడగానే సిబ్బంది గుండెలు అదిరిపోయాయి. వెంటనే ఈ విషయాన్ని పైలట్ల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. విమానంలో మొత్తం 237 మంది ప్రాణాలు ప్రమాదంలో ఉన్నాయని భావించి 'ఎమర్జెన్సీ ప్రోటోకాల్'ను అమలు చేశారు.

లఖ్​నవూలో హైటెన్షన్
ఉదయం 8:46 గంటలకు ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్‌(ఏటీసీ)కు ఇండిగో పైలట్ల నుంచి అత్యవసర సందేశం వెళ్లింది. విమానంలో బాంబు ఉందన్న సమాచారంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. దగ్గర్లోని లఖ్​నవూ విమానాశ్రయంలో ల్యాండింగ్‌కు అనుమతి కోరారు. అధికారులు వెంటనే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఉదయం 9:17 గంటలకు లఖ్​నవూలోని చౌదరి చరణ్ సింగ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమానం (6E 6650) సురక్షితంగా దిగింది. ల్యాండ్ అవ్వగానే విమానాన్ని ప్రధాన రన్-వే నుంచి దూరంగా ఉన్న 'ఐసోలేషన్ బే'కి తరలించారు.

చుట్టుముట్టిన బలగాలు
విమానం ఆగీ ఆగుతూనే భద్రతా బలగాలు దానిని చుట్టుముట్టేశాయి. సీఐఎస్ఎఫ్ బలగాలు, బాంబ్ డిస్పోజల్ స్క్వాడ్, డాగ్ స్క్వాడ్ రంగంలోకి దిగాయి. అంబులెన్సులు, ఫైర్ ఇంజిన్లను సిద్ధంగా ఉంచారు. ప్రయాణికులందరినీ అత్యవసరంగా కిందకు దించారు. వారి లగేజీని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు. విమానంలోని ప్రతి మూలను బాంబ్ స్క్వాడ్ జల్లెడ పట్టింది.

విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న వారి వివరాలను అధికారులు వెల్లడించారు. మొత్తం 237 మంది విమానంలో ఉన్నారు. ఇందులో 222 మంది పెద్దవారు ఉన్నారు. 8 మంది చిన్నారులు ఉన్నారు. వీరితో పాటు ఇద్దరు పైలట్లు, ఐదుగురు క్యాబిన్ సిబ్బంది ఉన్నారు. క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసిన తర్వాత విమానంలో ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు లేవని తేలడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

పోలీసులు ఏమన్నారంటే?
ఈ ఘటనపై కృష్ణానగర్ ఏసీపీ రజనీశ్ వర్మ వివరాలు వెల్లడించారు. "బాంబు బెదిరింపు సమాచారం కేవలం ఒక టిష్యూ పేపర్ ద్వారా వచ్చింది. చేతి రాతతో రాసిన ఆ నోట్ టాయిలెట్‌లో దొరికింది. వెంటనే పైలట్ డీజీసీఏను, ఏటీసీని సంప్రదించారు. ప్రస్తుతం విమానంలో ఎలాంటి అనుమానాస్పద వస్తువులు దొరకలేదు. ఎవరో కావాలనే ఇలా రాసి ఉంటారని అనుమానిస్తున్నాం. దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతోంది" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఇండిగో ప్రకటన
ఈ ఘటనపై ఇండిగో సంస్థ కూడా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. "ప్రయాణికుల భద్రతే మాకు ముఖ్యం. భద్రతా ముప్పు ఉందని తెలియగానే నిబంధనల ప్రకారం విమానాన్ని లఖ్​నవూకు మళ్లించాం. ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలగకుండా రిఫ్రెష్‌మెంట్స్ (అల్పాహారం) అందిస్తున్నాం. వారికి వేరే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. దర్యాప్తు సంస్థలకు పూర్తిగా సహకరిస్తున్నాం" అని ఇండిగో పేర్కొంది.

