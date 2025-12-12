300వీధి కుక్కలకు రోజూ రొట్టెలు, పాలు, బిస్కెట్లు- ప్రతినెలా రూ.2 లక్షల ఖర్చు
Published : December 12, 2025 at 9:30 PM IST
Ani Gyan Lamo Inspirational Story : గౌతమ బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయం అయిన పవిత్ర భూమి బుద్ధగయ. అక్కడున్న మహిమాన్విత బోధి వృక్షం కింద ధ్యానం చేసేందుకు నిత్యం ఎంతోమంది క్యూ కడుతుంటారు. కానీ అదే పట్టణంలో ఉంటున్న ఓ బౌద్ధ సన్యాసిని శునకాల సేవలో తరిస్తోంది. తన ఆస్తులను అమ్ముకోగా వచ్చిన డబ్బులన్నీ బుద్ధగయలోని దాదాపు 300 వీధి కుక్కల బాగు కోసం వెచ్చిస్తోంది.
ఏడుగురు వర్కర్లను నియమించుకొని మరీ కుక్కలకు ప్రతిరోజు రెండు పూటలు పాలు, బిస్కెట్లు, రొట్టెలను పెట్టిస్తోంది. అన్ని కుక్కలకు ఆహారం అందిందా ? వాటి ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది ? అనేది తెలుసుకునేందుకు రోజూ ఆమె పట్టణమంతా తిరుగుతోంది. ఇంతకీ బౌద్ధ సన్యాసిని అనీ జ్ఞాన్ లామో టిబెట్ నుంచి బుద్ధగయకు ఎందుకు వలస వచ్చింది ? ఆమె కుక్కలకు ఎందుకు సేవ చేస్తోంది ? ఇందుకోసం ప్రతినెలా ఆమె ఖర్చు చేస్తున్న రూ.2 లక్షలు ఎక్కడివి ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
అనీ జ్ఞాన్ ఆలోచనను మార్చేసిన ఘటన
బౌద్ధ సన్యాసిని అనీ జ్ఞాన్ లామో టిబెట్లోని ఖంబా చండో వాస్తవ్యురాలు. తల్లిదండ్రులు చనిపోయాక, ఆమె టిబెట్లోని తన ఆస్తులు అన్నింటినీ అమ్మేసింది. ఆవిధంగా వచ్చిన డబ్బులతో చాలా ఏళ్ల క్రితమే బిహార్లోని బుద్ధ గయకు వలస వచ్చింది. ఆ సమయానికి అనీ జ్ఞాన్ లామోకు వీధికుక్కలు అంటే భయం. అయితే 2020 సంవత్సరంలో బుద్ధ గయలో జరిగిన ఒక ఘటన ఆమె ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చేసింది. రోడ్డు మీదుగా వెళ్తున్న కుక్కపిల్లను ఒక కారు వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆ కుక్కపిల్ల తీవ్రమైన నొప్పితో విలవిలలాడింది. కుక్క తల్లి వెంటనే తన పిల్ల దగ్గరికి చేరుకొని నిస్సహాయంగా అక్కడే తిరగసాగింది.
దగ్గరకు రావడానికి యత్నించిన వారిపై అది దాడికి యత్నించింది. ఇదంతా చూసి అనీ జ్ఞాన్ లామో మనసు ద్రవించింది. కుక్క పిల్ల అనుభవిస్తున్న బాధను, దాని తల్లి ఎదుర్కొంటున్న ఆవేదనను ఆమె అర్థం చేసుకుంది. అనీ జ్ఞాన్ లామో ధైర్యం చేసి, రక్తమోడుతున్న ఆ కుక్క పిల్లను తీసుకెళ్లి వెటర్నరీ డాక్టరుకు చూపించింది. కానీ ఆ కుక్కపిల్ల బతకలేదు. ఆరోజునే అనీ జ్ఞాన్ లామో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది. బుద్ధగయలోని అన్ని కుక్కలను కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాలని బుద్ధుడి సాక్షిగా తీర్మానించుకుంది.
62 కేజీల పిండితో రొట్టెలు- 35 లీటర్ల పాలు
2020 - 2021 మధ్యకాలంలో కరోనా మహమ్మారి ప్రబలింది. దీంతో బిహార్లోని బుద్ధగయకు పర్యాటకుల తాకిడి పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. ఈ పరిస్థితుల్లో చారిత్రక పట్టణంలోని దేవాలయాలు, దుకాణాలు మూతపడ్డాయి. వీధి కుక్కలు ఆకలితో అలమటించాయి. ఈ సమయంలోనే పట్టణంలోని వీధి కుక్కలకు ఆహారాన్ని అందించే మహా సేవకు అనీ జ్ఞాన్ లామో శ్రీకారం చుట్టింది. తొలుత ప్రతిరోజు 2 కిలోల గోధుమ పిండితో రొట్టెలను తయారుచేసింది. స్వయంగా వాటిని తీసుకెళ్లి వీధి కుక్కలకు పెట్టింది.
ఈ క్రమంలో కొంతమంది స్థానికులు ఆమెను తిట్టారు. కుక్కలకు ఆహారం పెట్టకుండా అడ్డుకున్నారు. చివరకు ఆమె కరుణతత్వం అందరి హృదయాలను గెల్చుకుంది. ప్రస్తుతం పట్టణంలోని అన్ని వీధుల్లో ఉన్న దాదాపు 300 కుక్కలకు అనీ జ్ఞాన్ లామో ఆహారాన్ని అందిస్తోంది. దీంతో ప్రతిరోజూ రొట్టెల తయారీకి అవసరమయ్యే గోధుమ పిండి మోతాదు 62 కిలోగ్రాములకు పెరిగింది. ప్రస్తుతం కుక్కలకు 35 లీటర్ల పాలతో పాటు బిస్కెట్లను కూడా అనీ జ్ఞాన్ లామో అందిస్తోంది.
ప్రతినెలా రూ.2 లక్షల ఖర్చు : ఏడుగురు కార్మికులతో ఆహార పంపిణీ
తన వ్యక్తిగత పొదుపు డబ్బులు, స్థానికులు, పర్యాటకులు ఇచ్చే విరాళాలతో శునకాలను ఆహారాన్ని అనీ జ్ఞాన్ లామో అందిస్తోంది. శునకాలకు ఆహారం, పాలు, బిస్కెట్లను అందించేందుకు ప్రతినెలా దాదాపు రూ.2 లక్షల దాకా ఆమె వెచ్చిస్తోంది. ఈ పని కోసం ఏడుగురు కార్మికులను కూడా నియమించుకుంది. వారికి ఒక్కొక్కరికి నెలకు రూ.4,500 దాకా శాలరీ ఇస్తోంది. ఆ కార్మికుల సహకారంతో బుద్ధగయలోని కాలచక్ర మైదాన్, లాల్ పత్తర్ ఏరియా, బిర్లా ధర్మశాల, సుధా డైరీ ఏరియాల్లోని వీధి కుక్కలకు రోజూ ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారు. శునకాలకు ఆరోగ్యం బాగా లేకపోయినా వెంటనే వైద్యుడితో చికిత్స చేయిస్తున్నారు.
'ప్రార్థన' కన్నా 'సేవ' మిన్న- నేను అదే చేస్తున్న
"నేను ఒంటరిగా ఉంటున్నానని చాలామంది చెబుతుంటారు. అది అవాస్తవం. ఎందుకంటే నాకు నాలుగు కాళ్లపై నడిచే (శునకాల) కుటుంబం ఉంది. బుద్ధ గయలోని వీధి కుక్కలకు ప్రతిరోజు కడుపు నిండా భోజనం పెడితే నాకు సంతృప్తిగా అనిపిస్తుంది. అవే నా ప్రాణం. శునకాలకు సేవ చేయడమే నా ఆరాధన. 'ప్రార్థన' కన్నా 'సేవ' మిన్న అని దలైలామా ఎల్లప్పుడూ బోధిస్తుంటారు. నేను ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నాను. ఇందుకోసం నాకు కొందరు దాతలు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తున్నారు" అని బౌద్ధ సన్యాసిని అనీ జ్ఞాన్ లామో చెప్పుకొచ్చారు.
ఆమె వీధి కుక్కల పాలిట దైవం లాంటిది
"అనీ జ్ఞాన్ లామో చాలా గొప్ప మనిషి. ఆమె బుద్ధ గయలోని వీధి కుక్కల పాలిట దైవం లాంటిది. ప్రతిరోజు వందలాది కుక్కల ఆకలిని తీర్చి ఎంతో పుణ్యం సంపాదిస్తోంది. కుక్కల కోసం నేను ప్రతిరోజు 25 లీటర్ల పాలను అనీ జ్ఞాన్ లామోకు విక్రయిస్తుంటాను. మరో 10 లీటర్ల పాలను ఇంకొన్ని దుకాణాల వాళ్లు ఆమెకు అమ్ముతారు" అని బుద్ధ గయలోని పాల వ్యాపారి బబ్లు చెప్పారు.
వీధి కుక్కలను సొంత పిల్లల్లా చూసుకుంటారు
"అనీ జ్ఞాన్ లామో చలికాలంలో వీధికుక్కలకు స్వెటర్లను కూడా ధరింపజేస్తారు. కుక్కలు చనిపోతే, ఆమె పూజలు చేయించి గౌరవంగా పాతిపెడతారు. వాటిని తన సొంత పిల్లల్లా చూసుకుంటారు" అని అనీ జ్ఞాన్ లామో సహాయకుల్లో ఒకరైన ఉపేంద్ర కుమార్ తెలిపారు.
బుద్ధగయలో కరుణకు చిహ్నంగా మారింది
"అనీ జ్ఞాన్ లామో బుద్ధగయలో కరుణకు చిహ్నంగా మారింది. ఆమె చొరవ వల్లే ఇక్కడి ప్రజలు వీధి కుక్కలను చూసే విధానం మారిపోయింది" అని స్థానిక యువకుడు రణధీర్ కుమార్ తెలిపారు.
