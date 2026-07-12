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'అకస్మిక తుపాను కారణంగా క్షణాల్లోనే బోటు బోల్తా'- వియత్నాం పడవ ప్రమాద బాధితులకు జైశంకర్ సంతాపం

వియత్నాం బోటు ప్రమాదంలో 15 మంది భారతీయులు మృతి- ఈ ఘటనపై ఇండియాలోని వియత్నాం ఎంబసీ సంతాపం- మృతుల్లో 10 మంది తమిళనాడు వాసులే

Vietnam Boat Accident Indians Dead
Representational image (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 12, 2026 at 5:56 PM IST

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Vietnam Boat Accident Indians Dead : వియత్నాంలో జరిగిన బోటు ప్రమాదంలో ప్రాణాలతో బయటపడిన ఒక భారతీయుడు ఆ భయానక క్షణాలను వివరించారు. అకస్మాత్తుగా వచ్చిన తుపాను కారణంగా పర్యాటక బోటు క్షణాల్లోనే బోల్తా పడిందని చెప్పారు. సహాయక బృందాలు వేగంగా స్పందించాయని, అయితే సమీప ద్వీపంలో సరైన వైద్య సదుపాయాలు ఉండి ఉంటే మరింత మంది ప్రాణాలను కాపాడగలిగేవారని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, వియత్నాం బోటు బోల్తా పడిన ఘటనలో మరణించినవారికి భారత్‌లోని వియత్నాం ఎంబసీ, కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ సంతాపం తెలిపారు. బోటు ప్రమాదంలో మరణించిన 15 మందిలో 10 మంది తమిళనాడుకు చెందినవారని, ముగ్గురు ఏపీ, ఇద్దరు కేరళవాసులని వియత్నాంలోని భారత దౌత్య కార్యాలయం తెలిపింది.

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ప్రమాదానికి గురైన బోటులో 32 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారని యాక్సిడెంట్‌లో ప్రాణాలతో బయటపడిన నిర్మల్ కుమార్ తెలిపారు. ఒక ద్వీపం నుంచి మరొక ద్వీపానికి వెళ్తుండగా తుపాను కారణంగా ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పారు. "మేం ఒక ద్వీపం నుంచి మరొక ద్వీపానికి వెళ్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా తుపాను వచ్చింది. ఒక్క క్షణంలోనే బోటు బోల్తా కొట్టింది. నేను బోటు ముందు భాగంలో ఉండటంతో సముద్రంలోకి దూకి బయటపడ్డాను. లోపల ఉన్నవారు బోటు తలకిందులుగా ఉండటంతో బయటకు రాలేకపోయారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానిక సహాయక బృందం స్పందించింది. వారు మమ్మల్ని రక్షించారు. కానీ ఆ ద్వీపంలో కొన్ని వైద్య పరికరాలు అందుబాటులో లేవు. ఒక డాక్టర్ మాతో బోటులో ప్రయాణిస్తున్నారు. ఇక్కడ మందులు అందుబాటులో లేవని, అందుకే చాలా మంది ప్రాణాలను కాపాడలేకపోతున్నామని ఆయన అన్నారు. సరైన వైద్య సదుపాయాలు ఉండి ఉంటే మరింత మంది ప్రాణాలతో బయటపడేవారు. ప్రమాదం జరిగిన 2-3 గంటల తర్వాత వియత్నాం వైమానిక దళం అక్కడికి చేరుకుని మాకు మార్గనిర్దేశం చేయడంతో పాటు చికిత్స కూడా అందించింది" అని నిర్మల్ కుమార్ పేర్కొన్నారు.

మృతుల కుటుంబాలకు వియత్నాం సంతాపం
మరోవైపు, పర్యాటక బోటు బోల్తా కొట్టి 15 మంది భారతీయులు మృతి చెందడంపై ఇండియాలోని వియత్నాం ఎంబసీ ఆదివారం స్పందించింది. ప్రమాదంలో మరణించినవారికి సంతాపం తెలిపింది. వియత్నాం అధ్యక్షుడు టో లామ్, ప్రధాని లె మిన్ హంగ్ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ములకు సంతాప సందేశాలు పంపారని పేర్కొంది. మరోవైపు, వియత్నాం విదేశాంగ మంత్రి కూడా భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్‌కు సంతాప సందేశం పంపించారు.

'తీవ్రంగా కలత చెందాను'- జైశంకర్
వియత్నాం బోటు ప్రమాదంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియజేశారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించారు. "వియత్నాంలోని ఫూ క్వాక్ సమీపంలో భారత పౌరులు ప్రయాణిస్తున్న బోటు ప్రమాదానికి గురైన తీరు నన్ను తీవ్రంగా కలచివేసింది. మృతుల కుటుంబాలకు నా హృదయపూర్వక సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను" అని జైశంకర్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు. అంతకుముందు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సైతం వియత్నాం బోటు ప్రమాద మృతులకు సంతాపం తెలియజేశారు.

ఇద్దరు కేరళవాసులు మృతి
పర్యాటక బోటు బోల్తా పడిన ఘటనలో తమ రాష్ట్రానికి చెందిన ఇద్దరు మరణించారని కేరళ ముఖ్యమంత్రి వీడీ సతీశన్ తెలిపారు. "వియత్నాంలో జరిగిన బోటు ప్రమాదంలో కొట్టారక్కరకు చెందిన ఏసీ థామస్ (57), లోవెని థామస్ (56) మరణించినట్లు అక్కడి భారత రాయబార కార్యాలయం అధికారికంగా ధ్రువీకరించింది. వారి మృతదేహాలను స్వదేశానికి తీసుకువచ్చే ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విదేశీ వ్యవహారాల శాఖతో సమన్వయం చేసుకుంటోంది. ప్రమాదంలో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను" అని వీడీ సతీశన్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు.

బోటు విషాదంలో 10 తమిళనాడు వ్యక్తులు మరణం
మరోవైపు, వియత్నాం బోటు విషాదంలో మరణించిన 15 మందిలో 10 తమిళనాడు వాసులు ఉన్నట్లు వియత్నాంలోని ఇండియన్ ఎంబసీ ప్రకటించింది. ముగ్గురు ఏపీవాసులు, ఇద్దరు కేరళ వాసులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు వెల్లడించింది. కాగా, రామనాథపురం ఎంపీ నవాస్కని బోటు ప్రమాద బాధితుల కుటుంబాలకు తన సంతాపాన్ని తెలియజేశారు. ప్రమాదంలో ప్రాణాలు విడిచినవారి మృతదేహాలను త్వరగా స్వదేశానికి తీసుకురావాలని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ను కోరారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తగు ఏర్పాట్లు చేసి మృతదేహాల తరలింపు ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని అన్నారు.

బోటు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు విడిచిన విజయ్‌కుమార్‌ కుటుంబాన్ని వెల్లూరు ఎమ్మెల్యే వినోద్ కన్నన్ ఆదివారం పరామర్శించారు. బాధితుడి నివాసానికి వెళ్లిన ఎమ్మెల్యే శోకసంద్రంలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులను కలిసి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. విజయ్ కుమార్ అకాల మరణం పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటానని హామీ ఇచ్చారు.

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