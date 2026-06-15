ఇంటిపై భారీ 'షిప్ ట్యాంక్'- 5వేల లీటర్ల వాటర్ స్టోరేజ్కు ఛాన్స్- సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఇంటి నిర్మాణం- నాలుగు అంతస్తుల ఇంటిపై 5 వేల లీటర్ల సామర్థ్యంగల పడవ లాంటి నీటి ట్యాంక్- ల్యాండ్ మార్క్గా మారిన ఇల్లు
Published : June 15, 2026 at 12:44 PM IST
Boat Shaped Water Tank On House : ఎవరైనా సొంత ఇల్లు కట్టుకునే సమయంలో వారి ఇల్లు అందరి కంటే భిన్నంగా, అందంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఈ కారణంగానే ఈ మధ్య ఇళ్లపై వింతగా, ఆకర్షణీయంగా ఉండే నీటి ట్యాంకులను నిర్మించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో బిహార్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి తన ఇంటిపై భారీ పడవ ఆకారంలో నీటి ట్యాంకును నిర్మించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. దూరం నుంచి చూస్తే ప్రశాంతమైన నీటిపై ఓ పెద్ద పడవ తేలుతున్నట్లుగా కనిపిస్తున్న ఆ వినూత్న నిర్మాణం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారి నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది.
వినూత్న ఆలోచనతో ఇంటి నిర్మాణం
ముజఫర్పుర్ నగరంలోని సికందర్పుర్ కుండల్ ప్రాంతంలో, రామేశ్వర్ సింగ్ కళాశాల సమీపంలో నివసించే రాజేశ్ కుమార్ రోషన్ తన సొంత ఇంటిని ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. సాధారణ ఇళ్లలా కాకుండా అందరికీ భిన్నంగా కనిపించేలా నిర్మించాలని భావించిన ఆయన నాలుగు అంతస్తుల ఇంటిని నిర్మించి, దాని పైభాగంలో 5 వేల లీటర్ల సామర్థ్యంతో భారీ నీటి ట్యాంక్ను ఏర్పాటు చేశారు.
పడవ ఆకృతిలో నీళ్ల ట్యాంక్
అయితే ఈ ట్యాంక్ సాధారణంగా కనిపించదు. దీనిని పూర్తిగా ఒక పడవ ఆకృతిలో రూపొందించారు. చెక్కతో చేసిన పడవలా కనిపించేలా రంగులు, ఫినిషింగ్ ఇవ్వడంతో దూరం నుంచి చూసే వారికి అది నిజమైన పడవ అనే భావన కలుగుతోంది. ఇంటి పైకప్పుపై నిలిపిన ఈ భారీ పడవ ఆకారపు ట్యాంక్ ఇప్పుడు స్థానికంగానే కాకుండా సోషల్ మీడియాలోనూ వారల్ అవుతోంది.
వైరల్ అవుతున్న ఇంటి నిర్మాణం
ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ నిర్మాణాన్ని చూసేందుకు స్థానికులు ఎంతో ఆసక్తి చూపుతున్నారు. చాలామంది ఇంటి ముందు నిలబడి ఫొటోలు, వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటున్నారు. అలా ఈ ఇల్లు ఇప్పుడు సెల్ఫీల స్పాట్గా మారిపోయింది. దీంతో ఈ బోట్ హౌస్కు సంబంధించిన చిత్రాలు, వీడియోలు వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అంతే కాకుండా ఇంటిని చూసేందుకు వచ్చిన వారు 'ఆ ఇంటి నిర్మాణంలో పని చేసిన వారి గురించి, నిర్మాణ వ్యయం గురించి' రాజేశ్ను అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. దాంతో అతడి ఆలోచన ఫలించినందుకు రాజేశ్ కూడా ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు.
"పంజాబ్లోని లూధియానాతో సహా అనేక నగరాల్లో, ప్రజలు తమ ఇంటి పైకప్పులపై ఫుట్బాల్లు, విమానాలు, గద్దలు, పడవల వంటి వివిధ ఆకారాలలో నీటి ట్యాంకులను నిర్మించుకోవడం నేను చూశాను. అది చూశాక, నగరంలో మరెవరికీ లేని విధంగా నా ఇంటికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాను."
- రాజేశ్ కుమార్ రోశ్న్, ఇంటి యజమాని
ముందు ఆశ్చర్యం అనంతరం ప్రశంసలు
అయితే మొదట్లో ఈ నిర్మాణం స్థానికులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసిందని రాజేశ్ అన్నారు. ఇంటి పైకప్పుపై పడవ నిర్మాణం ప్రారంభమైనప్పుడు పొరుగువారికి, దారిన వెళ్లే వారికి ఇది ఏమిటో అర్థం కాలేదని చెప్పారు. ఇంటిపై పడవ ఎందుకు కడుతున్నారంటూ చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారని తెలిపారు. కానీ నిర్మాణం పూర్తయి అది నీటి ట్యాంక్ అని తెలిసిన తర్వాత అందరూ ప్రశంసలు కురిపించడం ప్రారంభించారని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
ల్యాండ్మార్క్గా మారిన ఇళ్లు
ప్రస్తుతం ఈ ఇల్లు ఆ ప్రాంతంలో ఒక ప్రత్యేక ల్యాండ్మార్క్గా మారిందని స్థానికులు అంటున్నారు. ఎవరైనా దారి చెప్పేటప్పుడు "బోట్ హౌస్ దగ్గరకు రండి" లేదా "బోట్ హౌస్ పక్కనే ఉంది" అంటూ ఈ ఇంటిని గుర్తుగా ఉపయోగిస్తున్నారని తెలిపారు. అతిథులు, డెలివరీ సిబ్బంది, కొత్తగా వచ్చే వారికి కూడా ఈ ప్రత్యేక నిర్మాణం ఆ ప్రాంతాన్ని సులభంగా గుర్తించడంలో ఉపయోగపడుతోందని అన్నారు. అలాగే ఈ ఇల్లు ముజఫర్పుర్ ప్రాంతంలో ఓ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోందని చెప్పారు.
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