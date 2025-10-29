ETV Bharat / bharat

నదిలో పడవ బోల్తా పడి 24 మంది గల్లంతు- రాత్రి కావడంతో సహాయక చర్యలకు ఆటంకం

ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా విచారం

Boat Capsized in Uttar Pradesh
నదిలో పడవ బోల్తా పడి 24 మంది గల్లంతు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 29, 2025 at 10:18 PM IST

1 Min Read
Boat Capsized in Uttar Pradesh : ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ బహ్రైచ్​లో ఘోర పడవ ప్రమాదం జరిగింది. కౌడియాల నదిలో ఓ పడవ బోల్తా పడి 24 మంది గల్లంతయ్యారు. ప్రమాద సమయంలో పడవలో 28 మంది ఉండగా, అందులో నలుగురిని సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. మరోవైపు సమాచారం అందుకున్న SDRF, NDRF, జిల్లా అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గజ ఈతగాళ్ల సాయంతో నదిలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా విచారం వ్యక్తం చేశారు. తక్షణమే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని SDRF, NDRF, జిల్లా అధికారులను ఆదేశించారు.

ఇదీ జరిగింది
బుధవారం సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో లఖింపూర్ జిల్లాలోని ఖైరతియా గ్రామం నుంచి సుమారు 28 మంది పడవలో పక్కన ఉన్న భరతపూర్​కు బయలుదేరారు. అయితే, బహ్రైచ్​ జిల్లాలోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలోని మారుమూల భరతపూర్ గ్రామం సమీపానికి రాగానే కౌడియాల నదిలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. పడవ బోల్తా పడగానే అందులోని నలుగురు ఈదుకుంటూ సురక్షితంగా బయటకు వచ్చారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. నీటి ప్రవాహం బలంగా ఉండటం వల్లే పడవ అదుపు తప్పి నదిలో బోల్తా పడిందని వివరిస్తున్నారు. సురక్షితంగా ఈదుకుంటూ బయటకు వచ్చిన వారిని లక్ష్మీ నారాయణ్, రాణి దేవి, జ్యోతి, హరిమోహన్​గా గుర్తించారు. గల్లంతైన వారిలో పిల్లలు, మహిళలు ఉన్నారని స్థానికులు చెప్పారు. అయితే రాత్రి సమయం కావడంతో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. సహాయక చర్యలు జరుగుతున్నాయని, పడవలో ఉన్న ప్రయాణికుల సంఖ్య, తప్పిపోయిన వ్యక్తుల వివరాలను ఇప్పుడే చెప్పలేమని అధికారులు తెలిపారు.

Boat Capsized in Uttar Pradesh
వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం లోపల ఉన్న భరతాపూర్ గ్రామానికి మూడు వైపులా నది ఉండడం, రోడ్డు సదుపాయం లేకపోవడంతో స్థానికులు పడవలపైనే ఆధారపడుతున్నారు. దీంతో ఈ ప్రాంతానికి చేరుకోవడం కష్టంగా ఉంటుందని అంటున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో అడవి ఏనుగులు సైతం తరచుగా కనిపిస్తాయని అటవీ అధికారులు వెల్లడించారు.

