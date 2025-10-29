నదిలో పడవ బోల్తా పడి 24 మంది గల్లంతు- రాత్రి కావడంతో సహాయక చర్యలకు ఆటంకం
ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా విచారం
Published : October 29, 2025 at 10:18 PM IST
Boat Capsized in Uttar Pradesh : ఉత్తర్ప్రదేశ్ బహ్రైచ్లో ఘోర పడవ ప్రమాదం జరిగింది. కౌడియాల నదిలో ఓ పడవ బోల్తా పడి 24 మంది గల్లంతయ్యారు. ప్రమాద సమయంలో పడవలో 28 మంది ఉండగా, అందులో నలుగురిని సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. మరోవైపు సమాచారం అందుకున్న SDRF, NDRF, జిల్లా అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గజ ఈతగాళ్ల సాయంతో నదిలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా విచారం వ్యక్తం చేశారు. తక్షణమే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని SDRF, NDRF, జిల్లా అధికారులను ఆదేశించారు.
UP Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the boat capsizing incident in Bharatpur village of Bahraich district. He has directed district administration officials and SDRF teams to promptly reach the site and speed up relief and rescue operations. The Chief… pic.twitter.com/aSjl9PRPlI— Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2025
ఇదీ జరిగింది
బుధవారం సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో లఖింపూర్ జిల్లాలోని ఖైరతియా గ్రామం నుంచి సుమారు 28 మంది పడవలో పక్కన ఉన్న భరతపూర్కు బయలుదేరారు. అయితే, బహ్రైచ్ జిల్లాలోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలోని మారుమూల భరతపూర్ గ్రామం సమీపానికి రాగానే కౌడియాల నదిలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. పడవ బోల్తా పడగానే అందులోని నలుగురు ఈదుకుంటూ సురక్షితంగా బయటకు వచ్చారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. నీటి ప్రవాహం బలంగా ఉండటం వల్లే పడవ అదుపు తప్పి నదిలో బోల్తా పడిందని వివరిస్తున్నారు. సురక్షితంగా ఈదుకుంటూ బయటకు వచ్చిన వారిని లక్ష్మీ నారాయణ్, రాణి దేవి, జ్యోతి, హరిమోహన్గా గుర్తించారు. గల్లంతైన వారిలో పిల్లలు, మహిళలు ఉన్నారని స్థానికులు చెప్పారు. అయితే రాత్రి సమయం కావడంతో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. సహాయక చర్యలు జరుగుతున్నాయని, పడవలో ఉన్న ప్రయాణికుల సంఖ్య, తప్పిపోయిన వ్యక్తుల వివరాలను ఇప్పుడే చెప్పలేమని అధికారులు తెలిపారు.
వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం లోపల ఉన్న భరతాపూర్ గ్రామానికి మూడు వైపులా నది ఉండడం, రోడ్డు సదుపాయం లేకపోవడంతో స్థానికులు పడవలపైనే ఆధారపడుతున్నారు. దీంతో ఈ ప్రాంతానికి చేరుకోవడం కష్టంగా ఉంటుందని అంటున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో అడవి ఏనుగులు సైతం తరచుగా కనిపిస్తాయని అటవీ అధికారులు వెల్లడించారు.