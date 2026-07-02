ETV Bharat / bharat

NEET, JEE అడ్మిషన్లలో బోర్డు మార్కులకు 50 శాతం వెయిటేజీ? కేంద్రం కీలక ప్రతిపాదనపై కసరత్తు

పరిశీలనలో మెడికల్, ఇంజినీరింగ్ ప్రవేశాల్లో బోర్డు పరీక్ష మార్కులకు 50 శాతం వెయిటేజీ ఇచ్చే ప్రతిపాదన- కోచింగ్ సెంటర్లపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం, పరీక్షల విశ్వసనీయత పెంచడమే లక్ష్యం

NEET JEE Marks Weightage
Representational Image (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 2, 2026 at 10:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

NEET JEE Marks Weightage : మెడికల్, ఇంజినీరింగ్ వంటి ఉన్నత విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల విధానంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక మార్పులకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం పూర్తిగా నీట్ (NEET), జేఈఈ (JEE) వంటి ప్రవేశ పరీక్షల మార్కుల ఆధారంగా జరుగుతున్న అడ్మిషన్లలో భవిష్యత్తులో బోర్డు పరీక్షల మార్కులకు కూడా 50 శాతం వెయిటేజీ ఇవ్వాలని కేంద్రం పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఒక్క పరీక్ష ఫలితంపైనే విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఆధారపడకుండా సమతుల్య విధానాన్ని తీసుకురావడమే ప్రతిపాదన వెనుక ఉద్దేశంగా తెలుస్తోంది.

ఇటీవలి కాలంలో ప్రవేశ పరీక్షల నిర్వహణపై అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. కొన్ని పరీక్షల్లో పేపర్ లీకులు, మూల్యాంకనలో లోపాలు, ఫలితాలపై వివాదాలు చోటుచేసుకోవడంతో పరీక్షల విశ్వసనీయతపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రవేశ విధానంలో మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం దేశంలోని మెడికల్ కళాశాలల్లో ప్రవేశాలకు నీట్, ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో ప్రవేశాలకు జేఈఈ మార్కులకే ప్రాధాన్యం ఉంది. బోర్డు పరీక్షల్లో నిర్దిష్ట అర్హత మార్కులు సాధిస్తే మాత్రమే విద్యార్థులు ఈ ప్రవేశ పరీక్షలకు అర్హత పొందుతారు.

కోచింగ్ సెంటర్లపై ఎక్కువగా!
అయితే అడ్మిషన్ల తుది మెరిట్ మాత్రం పూర్తిగా ప్రవేశ పరీక్షల్లో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగానే నిర్ణయిస్తున్నారు. ఇప్పుడు పరిశీలనలో ఉన్న ప్రతిపాదన అమల్లోకి వస్తే పరిస్థితి మారే అవకాశం ఉంది. బోర్డు పరీక్షల్లో సాధించిన మార్కులకు 50 శాతం, ప్రవేశ పరీక్షల్లో వచ్చిన మార్కులకు మరో 50 శాతం వెయిటేజీ ఇచ్చి తుది మెరిట్ జాబితాను రూపొందించే విధానాన్ని అమలు చేసే అవకాశాన్ని కేంద్రం పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ మార్పుల ద్వారా విద్యార్థులు ఏడాది పొడవునా పాఠశాల విద్యకు కూడా సమాన ప్రాధాన్యం ఇస్తారని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం చాలా మంది విద్యార్థులు బోర్డు పరీక్షల కంటే ప్రవేశ పరీక్షల కోసమే కోచింగ్ సెంటర్లపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు.

దీంతో పాఠశాలలకు సక్రమంగా హాజరు కాకుండా డమ్మీ స్కూల్స్​లో పేర్లు నమోదు చేసుకుని కోచింగ్ సంస్థల్లోనే ఎక్కువ సమయం గడిపే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం చూపేందుకు కేంద్ర విద్యాశాఖ గత ఏడాది తొమ్మిది మంది సభ్యులతో ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. విద్యార్థులు కోచింగ్ సెంటర్లపై పెరుగుతున్న ఆధారపడటం, డమ్మీ స్కూల్స్ విస్తరణ, ప్రవేశ పరీక్షల పారదర్శకత, నిష్పక్షపాత నిర్వహణ వంటి అంశాలను ఈ కమిటీ అధ్యయనం చేసింది. కమిటీ పరిశీలిస్తున్న మరో కీలక అంశం ప్రవేశ పరీక్షల సిలబస్‌ను పాఠశాల పాఠ్యాంశాలకు మరింత దగ్గర చేయడం. ప్రస్తుతం ప్రవేశ పరీక్షల్లో విజయం సాధించాలంటే అదనపు కోచింగ్ అవసరమవుతోందనే అభిప్రాయం ఉంది.

ఒకే పరీక్షపై ఉండే ఒత్తిడి కూడా!
పరీక్షల నమూనాను స్కూల్ సిలబస్‌కు అనుగుణంగా మార్చితే కోచింగ్ అవసరం తగ్గడంతో పాటు సాధారణ విద్యార్థులకు కూడా సమాన అవకాశాలు లభిస్తాయని కమిటీ భావిస్తోంది. అంతేకాకుండా విద్యార్థులకు ఒకే అవకాశం కాకుండా సంవత్సరంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహించే అవకాశంపైనా చర్చ జరుగుతోంది. దీంతో ఒక్కరోజు జరిగిన పరీక్షలో ఏదైనా కారణంతో ఆశించిన ఫలితం రాకపోయినా, మరోసారి పరీక్ష రాసే అవకాశం విద్యార్థులకు లభించే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల ఒకే పరీక్షపై ఉండే ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారు.

భవిష్యత్తులో అడాప్టివ్ ఆన్-డిమాండ్ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షల విధానాన్ని కూడా దశలవారీగా ప్రవేశపెట్టే అంశాన్ని కమిటీ పరిశీలిస్తోంది. ఇందులో విద్యార్థుల సామర్థ్యాన్ని బట్టి ప్రశ్నల క్లిష్టత మారే విధంగా పరీక్షలు నిర్వహించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా అవసరాన్ని బట్టి వివిధ దశల్లో పరీక్షలు నిర్వహించడం కూడా సులభమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. విద్యార్థులపై కోచింగ్ సెంటర్ల భారం తగ్గించడం, పాఠశాల విద్యకు మళ్లీ ప్రాధాన్యం కల్పించడం, ప్రవేశ పరీక్షలపై పూర్తిగా ఆధారపడకుండా సమతుల్య మూల్యాంకన విధానాన్ని అమలు చేయడం వంటి లక్ష్యాలతో సంస్కరణలు రూపొందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం పరిశీలన దశలోనే ఉన్నాయి. కేంద్ర విద్యాశాఖ ఏర్పాటు చేసిన తొమ్మిది మంది సభ్యుల కమిటీ తుది నివేదికను రాబోయే వారాల్లో ప్రభుత్వానికి సమర్పించే అవకాశం ఉంది. ఆ నివేదికలోని సిఫార్సులను పరిశీలించిన తర్వాతే కేంద్ర ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది. అందువల్ల ప్రస్తుతం నీట్, జేఈఈ అడ్మిషన్ల విధానంలో ఎలాంటి మార్పులు అమల్లోకి రాలేదు. బోర్డు మార్కులకు 50 శాతం వెయిటేజీ ఇవ్వడం సహా అన్ని ప్రతిపాదనలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాతే కొత్త విధానం అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

అది ఫేక్ వీడియో- నీట్ రీ ఎగ్జామ్‌ను విజయవంతంగా నిర్వహించాం : పేపర్ లీక్ ఆరోపణలపై NTA క్లారిటీ

నీట్ అభ్యర్థుల కోసం- ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకున్న పీఎం మోదీ

TAGGED:

WEIGHTAGE IN ADMISSIONS NEET JEE
BOARD EXAMS WEIGHTAGE NEET
BOARD EXAMS WEIGHTAGE JEE
NEET JEE MARKS WEIGHTAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.