'బ్లూ డ్రమ్' హత్య కేసులో సంచలన తీర్పు - భార్య, ప్రియుడికి మరణశిక్ష
సౌరబ్ రాజ్పుత్ హత్య కేసులో భార్య ముస్కాన్ రస్తోగి, సాహిల్ శుక్లాకు కోర్టు మరణశిక్ష విధించింది.
'బ్లూ డ్రమ్' హత్య కేసు నిందితులు (ETV Bharat)
Published : October 14, 2026 at 4:44 PM IST
Blue Drum Murder Case : భర్తను చంపి అతడి శవాన్ని డ్రమ్లో దాచిపెట్టిన ఘటన అప్పట్లో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. అయితే, ఆ కేసులో నిందితులు సాహిల్, ముస్కాన్లకు మీరఠ్ జిల్లా కోర్టు మరణశిక్ష విధించింది. సెప్టెంబర్ 30వ తేదీన వారిని దోషులుగా నిర్ధారించిన కోర్టు బుధవారం తాజా తీర్పును వెలువరించింది.