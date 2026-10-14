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'బ్లూ డ్రమ్‌' హత్య కేసులో సంచలన తీర్పు - భార్య, ప్రియుడికి మరణశిక్ష

సౌరబ్‌ రాజ్‌పుత్‌ హత్య కేసులో భార్య ముస్కాన్‌ రస్తోగి, సాహిల్‌ శుక్లాకు కోర్టు మరణశిక్ష విధించింది.

Blue Drum Murder Case
'బ్లూ డ్రమ్‌' హత్య కేసు నిందితులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 14, 2026 at 4:44 PM IST

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Blue Drum Murder Case : భర్తను చంపి అతడి శవాన్ని డ్రమ్​లో దాచిపెట్టిన ఘటన అప్పట్లో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. అయితే, ఆ కేసులో నిందితులు సాహిల్, ముస్కాన్‌లకు మీరఠ్​ జిల్లా కోర్టు మరణశిక్ష విధించింది. సెప్టెంబర్ 30వ తేదీన వారిని దోషులుగా నిర్ధారించిన కోర్టు బుధవారం తాజా తీర్పును వెలువరించింది.

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BLUE DRUM MURDER CASE
BLUE DRUM MURDER CASE

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