కమలాన్ని ఆశీర్వదిస్తే ప్రతీ ఆక్రమణదారుడిని బయటకు పంపిస్తాం : అమిత్ షా
కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలపై ఫైర్ - అసోం సంస్కృతిని కాపాడింది మోదీనే - మరో ఐదేళ్లు అవకాశం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి - బటద్రవ థాన్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం
Published : December 29, 2025 at 6:01 PM IST
Amit Shah on Infiltrators : కమలాన్ని ఆశీర్వదించి మరో ఐదేళ్లు అవకాశమిస్తే అసోంలోని ప్రతీ ఆక్రమణదారుడిని బయటకు పంపిస్తామన్నారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా. వచ్చే ఏడాది జరిగే ఎన్నికల్లో ఆక్రమణదారులకు వ్యతిరేకంగా పని చేసే, రాష్ట్ర అభివృద్ధికి పాటుపడే ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. గత పదేళ్లలో అసోం ఎంతో అభివృద్ధి చెందిందని గుర్తు చేశారు. గువాహటిలో జ్యోతి బిష్ణు అంతర్జాతిక్ కళా మందిర్ను ప్రారంభించిన అనంతరం ఏర్పాటుచేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రసంగించారు.
"పదేళ్ల క్రితం అసోం ఎలా ఉందో ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. ఆ సమయంలో హింస, బంద్లు, హత్యలతో నిండిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు అసోం ప్రగతి పథంలో పయనిస్తోంది. గత పదేళ్లలో ముఖ్యంగా ఐదేళ్ల హిమంత బిశ్వ శర్మ పాలనలో సుమారు 1.29లక్షల బిగాల భూమిని ఆక్రమణ దారుల నుంచి విముక్తి చేశాం. నేను కాంగ్రెస్ను ఒకటే అడగాలని అనుకుంటున్నాను. ఆక్రమణ దారుల వల్ల అసోం సంస్కృతి, భాష మనుగడ సాధిస్తుందా? అందుకే మరో ఐదేళ్లు పాలించేందుకు కమలాన్ని ఆశీర్వదించండి. అసోంలోని ప్రతీ ఆక్రమణదారుడిని బయటకు పంపిస్తాం. "
--అమిత్ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి
అసోం ప్రజలకు, వారి సంస్కృతికి, అస్తిత్వానికి ముప్పుగా మారిన బంగ్లాదేశ్ చొరబాటుదారులను కాంగ్రెస్ తన ఓటు బ్యాంకుగా పరిగణిస్తోందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఆరోపించారు. కేవలం అసోంలోనే కాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా చొరబాటుదారులు ఎక్కడున్నా గుర్తించి ఏరివేస్తామని హెచ్చరించారు. అసోంలోని బర్డువాలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో అమిత్ షా పాల్గొన్నారు. నాగావ్ జిల్లాలోని 'బటాద్రవ థాన్' వద్ద 227 కోట్ల రూపాయల పునరాభివృద్ధి ప్రాజెక్టును హోంమంత్రి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన అమిత్ షా, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అసోం ప్రజల సాంస్కృతిక అస్తిత్వానికి రక్షణ కల్పించడమే కాకుండా, రాష్ట్ర సర్వతోముఖాభివృద్ధిపై దృష్టి సారించారని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం బంగ్లాదేశ్ చొరబాటుదారుల నుంచి లక్ష బిఘాలకు పైగా భూమిని విముక్తి చేసిందని అమిత్ షా చెప్పారు. వచ్చే ఏడాది జరగనున్న అస్సాం శాసనసభ ఎన్నికల్లో BJPకి మరో అవకాశం ఇవ్వాలని కోరారు.
కేవలం అసోంలోనే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా చొరబాటుదారులు ఎక్కడున్నా గుర్తించి తిప్పి పంపాలని బీజేపీ సంకల్పించింది. శంకరుడు కొలువైన ఈ పవిత్ర స్థలంలో బంగ్లాదేశీ చొరబాటుదారులు ఉండటం సరైందేనా? ఇక్కడి నుంచి చొరబాటుదారులను తొలగించి, నామ్ఘర్ను పునఃస్థాపించినందుకు నేను హిమంత బిశ్వ శర్మకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. లక్ష బిఘాలకు పైగా భూమిని చొరబాటుదారుల నుంచి విముక్తి కల్పించారు. కాంగ్రెస్ ఇన్నేళ్లు పాలించినా అసోం ఉద్యమం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన వారి కోసం ఏమీ చేయలేదు.
అమిత్ షా, కేంద్రహోంమంత్రి