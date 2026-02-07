ETV Bharat / bharat

ఇస్లామాబాద్ పేలుడుపై పాకిస్థాన్ కారుకూతలు- గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చిన భారత్

ఇస్లామాబాద్ పేలుడు ఘటన విషయంలో భారత్, అఫ్గానిస్థాన్‌పై పాకిస్థాన్ ఆరోపణలు- దాయాది ఆరోపణలను ఖండించిన భారత్, అప్ఘనిస్థాన్

India On Islamabad Blast
India On Islamabad Blast (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 7, 2026 at 7:08 AM IST

India On Islamabad Blast : ఇస్లామాబాద్‌లోని మసీదు సమీపంలో జరిగిన ఆత్మహుతి దాడి ఘటనపై పాకిస్థాన్ కారుకూతలు కూసింది. ఈ ఆరోపణలపై భారత్ సైతం అదే స్థాయిలో స్పందించింది. పాకిస్థాన్ చేస్తున్న ఆరోపణలను భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈ) తిప్పికొట్టింది. వారి దేశంలోని అంతర్గత సమస్యలను పరిష్కరించుకోలేక భారత్‌పై నెపం నెట్టడం పసలేని చర్యగా అభివర్ణించింది. ఇలాంటి ఆరోపణలు అర్థరహితమని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది.

"ఇస్లామాబాద్‌లోని మసీదు వద్ద జరిగిన బాంబు దాడి ఖండించదగినది. ఈ ఘటనలో జరిగిన ప్రాణ నష్టానికి భారత్ ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తోంది. పాకిస్థాన్‌ను పీడిస్తున్న సమస్యలను పరిష్కరించుకోకుండా, తమ స్వయంకృత అపరాధాలకు ఇతరులను నిందిస్తూ భ్రమల్లో బతకడం దురదృష్టకరం. పాక్ చేస్తున్న ఇలాంటి ఆరోపణలను భారత్ ఖండిస్తోంది. ఇవి ఎంత ఆధారరహితమైనవో, అంత అర్థరహితమైనవి కూడా" అని విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది.

ఇంతకీ పాకిస్థాన్ ఏమన్నదంటే
ఇస్లామాబాద్‌లో జరిగిన బాంబు పేలుడు ఘటన అనంతరం పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం భారత్‌పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. ఈ దాడిని భారత్ ప్రేరేపించిందని ఆరోపిస్తూ ఆ దేశ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆత్మాహుతి దాడి వెనుక భారత్ పాత్ర ఉందని ఆయన ఆరోపించారు. అలాగే, ఈ దాడికి అఫ్గానిస్థాన్‌తో సంబంధాలు ఉన్నాయని పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ మరో ఆరోపణ చేశారు. దాడిలో పాల్గొన్న వ్యక్తి అఫ్గానిస్థాన్‌లో తాజా ప్రయాణించాడని పేర్కొన్నారు. అతనికి ఉగ్రవాద సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ ఆరోపించారు. అంతేకాదు, దీనికి పాకిస్థాన్ గట్టిగా బదులిస్తుందని కూడా హెచ్చరించారు.

తీవ్రంగా ఖండించిన అఫ్గాన్
అయితే ఈ ఆరోపణలను తాలిబన్ ప్రభుత్వం తీవ్రంగా తోసిపుచ్చింది. తగిన ఆధారాలు లేకుండా అనాలోచితంగా చేస్తున్న ఆరోపణలుగా అఫ్గాన్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఎనాయతుల్లా ఖ్వారాజ్మీ పేర్కొన్నారు. గతంలో జరిగిన దాడులకు కూడా ఇలాగే ఆధారాలు లేకుండా ఆఫ్గానిస్థాన్‌ను నిందించారని ఆయన గుర్తు చేశారు. దాడి జరిగిన వెంటనే బయటి దేశాల హస్తం ఉందని వేలెత్తి చూపే పాక్ అధికారులు, అది జరగకముందే ఎందుకు అడ్డుకోలేకపోతున్నారని ప్రశ్నించారు. పాక్ తన అంతర్గత భద్రతా వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికే ఇలాంటి విమర్శలు చేస్తోందని విమర్శించారు. అమాయక ప్రజలపై దాడులు చేయడం ఇస్లామిక్, మానవతా సూత్రాలకు విరుద్ధమని, ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ఇలాంటి దాడులకు ఎప్పుడూ మద్దతు ఇవ్వదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఆపరేషన్ విజయవంతం: బీఎల్ఏ ప్రకటన
ఇస్లామాబాద్‌లో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతుండగానే బలూచ్ లిబరేషన్ ఆర్మీ (బీఎల్ఏ) తమ 'ఆపరేషన్ హెరోఫ్ II' విజయవంతంగా ముగిసిందని ప్రకటించింది. జనవరి 31 ఉదయం 5 గంటలకు ప్రారంభమైన ఈ ఆపరేషన్, ఫిబ్రవరి 6 సాయంత్రం 4 గంటల వరకు అంటే 6 రోజుల పాటు నిర్విరామంగా కొనసాగిందని బీఎల్ఏ పేర్కొంది. ఈ ఆరు రోజుల పోరాటంలో పాకిస్థాన్ సైన్యం, పోలీసులకు చెందిన 362 మందిని హతమార్చినట్లు చెప్పింది. 17 మంది సైనికులను బందీలుగా పట్టుకోగా, అందులో బలూచ్ జాతీయులైన పదిమందిని హెచ్చరించి వదిలేశామని, మిగిలిన ఏడుగురికి 'యుద్ధ నేరాల' కింద శిక్ష విధిస్తామని తెలిపింది.

ఈ ఆపరేషన్‌లో 50 మంది ఆత్మహుతి దళం కలిపి మొత్తం 93 మంది బీఎల్ఏ ఫైటర్లు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు బీఎల్ఏ పేర్కొంది. బలూచిస్థాన్‌లోని 14 ప్రధాన నగరాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని, అనేక సైనిక స్థావరాలను ధ్వంసం చేసి, ఆయుధ సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. బలూచ్ పోరాటాన్ని ఉగ్రవాదంతో పోల్చవద్దని, ఇది స్వేచ్ఛ, హక్కుల కోసం జరుగుతున్న రాజకీయ పోరాటమని స్పష్టం చేసింది. ఇందులో కేవలం యోధులే కాకుండా ప్రొఫెసర్లు, లాయర్లు, డాక్టర్లు, విద్యావంతులు భాగస్వాములుగా ఉన్నారని పేర్కొంది. బలూచిస్థాన్‌లో పాకిస్థాన్ సైన్యం చేస్తున్న అకృత్యాలను గుర్తించాలని అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల సంస్థలను బీఎల్ఏ ప్రతినిధి జీయాంద్ బలూచ్ కోరారు.

