ప్రయోగాత్మకంగా పార్కులో బ్లాక్ క్యారెట్ సాగు- సూపర్ క్వాలిటీతో మంచి దిగుబడి- వీటిని చూసి టూరిస్టులు ఫిదా!
తమిళనాడులోని సిమ్స్ పార్క్ నర్సరీలో నల్ల క్యారెట్ సాగు- ప్రయోగాత్మకంగా ఈ బ్లాక్ క్యారెట్లను పండించిన ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు- మంచి క్వాలిటీతో ఎక్కువ దిగుబడి- నల్ల క్యారెట్ను చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్న పర్యటకులు
Published : April 1, 2026 at 8:50 PM IST
Black Carrot Farming in Tamil nadu : సాధారణంగా అందరికీ నారింజ రంగు క్యారెట్ల గురించే తెలుసు. నల్ల రంగు క్యారెట్ గురించి చాలా మందికి తెలియదు. అయితే తమిళనాడులోని నీలగిరి జిల్లా ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు కున్నూర్లోని సిమ్స్ పార్కు నర్సరీలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా ఈ నల్ల క్యారెట్ను పండించారు. ఆ బ్లాక్ క్యారెట్ను చూసి పార్క్ వచ్చిన పర్యటకులు ఫిదా అయిపోతున్నారు. నల్ల క్యారెట్ గురించి అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు.
దిల్లీ నుంచి విత్తనాలు
చల్లని వాతావరణ పరిస్థితులకు అనువుగా ఉండేలా దిల్లీ నుంచి బ్లాక్ క్యారెట్ విత్తనాలు తెచ్చి కున్నూర్లోని సిమ్స్ పార్కు నర్సరీలో సాగు చేశారు. ఈ పంట మూడు-నాలుగు నెలల్లో చేతికొచ్చింది. పంట దిగుబడి, నాణ్యత రెండూ బాగున్నాయి. అలాగే పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద చేపట్టిన ఈ సాగు మంచి ఫలితాలను ఇచ్చింది. ఈ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో నీలగిరి ప్రాంతంలో పంటల వైవిధ్యాన్ని పెంచాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు. కాగా, నీలగిరి జిల్లా ఉద్యానవన శాఖ నల్ల క్యారెట్ల సాగును చేపట్టడం ఇదే తొలిసారి. మొదటి ప్రయత్నంలో సాగులో సక్సెస్ అయ్యింది.
'కొన్ని ప్రాంతాల సంస్కృతిలో ఇవొక భాగం'
నల్ల క్యారెట్ల ఈ తొలి ప్రయోగాత్మక సాగు సక్సెస్ కావడంపై ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు స్పందించారు. "సమృద్ధిగా కోతకు వచ్చిన నల్ల క్యారెట్ల నాణ్యత, దిగుబడి రెండూ బాగున్నాయి. నల్ల క్యారెట్ అనేది ఉత్తర భారతదేశంలో శీతాకాలంలో విస్తృతంగా పండించే ఒక ప్రత్యేకమైన క్యారెట్ రకం. ఈ బ్లాక్ క్యారెట్ను సంప్రదాయ వంటకాలు, స్వీట్లు, పానీయాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. అందుకు బ్లాక్ క్యారెట్లు అనేక ప్రాంతాల సంస్కృతిలో ఒక భాగమైపోయాయి." అని ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
ఇమ్యూనిటీ పవర్ను పెంచడంలో బ్లాక్ క్యారెట్ది కీలకపాత్ర : ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు
బ్లాక్ క్యారెట్లలో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయని ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ క్యారెట్లలో బీటా-కెరోటిన్, పొటాషియం, విటమిన్ కె, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. తత్ఫలితంగా ఇవి శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని తెలిపారు. అంతేకాకుండా నల్ల క్యారెట్లలో లభించే పోషకాలు చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఉపయోగపడతాయని చెప్పారు. శరీర కణాలను రక్షించడానికి దోహదపడతాయని స్పష్టం చేశారు. సాధారణ నారింజ లేదా ఎరుపు రంగు క్యారెట్ల కంటే నల్ల క్యారెట్లలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయని వివరించారు. అందుకే ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించే వారు బ్లాక్ క్యారెట్ను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారని తెలిపారు. అందుకే బ్లాక్ క్యారెట్కు అంతకంతకూ డిమాండ్ పెరుగుతోందన్నారు.
వాణిజ్య సాగుగా మార్చాలని ప్రణాళికలు
ఈ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు భవిష్యత్తులో నీలగిరిలో నల్ల క్యారెట్ సాగును వాణిజ్యపరంగా విస్తరించవచ్చని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతంలోని అనుకూలమైన వాతావరణం, డిమాండ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని బ్లాక్ క్యారెట్ సాగును విస్తరించాలని యోచిస్తున్నారు. ఆ దిశగా వడివడిగా అడుగులు వేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టును ఉద్యానవన శాఖ అధికారిణి నిత్య, ఉద్యానవన సహాయ అధికారి గురు పర్యవేక్షించారు. వారు ఈ పంట పెరుగుదల, అనుకూలతను నిశితంగా అధ్యయనం చేశారు. నీలగిరి ప్రాంతంలో కొత్త, సుస్థిరమైన పంట రకాలను ప్రవేశపెట్టేందుకు ఈ చొరవ ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగుగా వారు అభివర్ణించారు.
పర్యటకులను ఆకట్టుకుంటున్న బ్లాక్ క్యారెట్
ఇదిలా ఉండగా, సిమ్స్ పార్కును సందర్శిస్తున్న పర్యటకులు ఈ అరుదైన సాగును గమనించి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. బ్లాక్ క్యారెట్ను చూసేందుకు ఉత్సాహం కనబరుస్తున్నారు. ఇటువంటి విశిష్ట పంటల ఉనికి ఈ పార్క్ను పర్యాటక, వ్యవసాయ ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా మారుస్తుందని పార్క్ అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.