బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్ సహా 47 గుడుల్లోకి హిందూయేతరులకు నో ఎంట్రీ- బీకేటీసీ తీర్మానం
త్వరలో ఉత్తరాఖండ్లో చార్ధామ్ యాత్ర ప్రారంభం- ఈ క్రమంలో బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్ సహా 47 గుడుల్లోకి హిందువులకు మాత్రమే ప్రవేశం
Published : March 12, 2026 at 6:27 PM IST
Non Hindus Entry Ban In Temples : మరికొద్ది రోజుల్లో చార్ధామ్ యాత్ర జరగనున్న వేళ ఉత్తరాఖండ్లో కీలక పరిణామం జరిగింది. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలైన బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్ ఆలయాల్లోకి ఇకపై హిందువులను మాత్రమే అనుమతించనున్నారు. ఈ ఆలయాల్లోకి హిందూయేతరుల ప్రవేశంపై నిషేధం విధిస్తున్నట్లు బద్రీనాథ్-కేదార్నాథ్ టెంపుల్ కమిటీ (బీకేటీసీ) ప్రకటించింది. బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్ ఆలయాలతో పాటు కమిటీ పరిధిలోకి వచ్చే 47 దేవాలయాల్లోనూ ఇదే ఎంట్రీ నిబంధన వర్తిస్తుందని వెల్లడించింది.
2026 జనవరిలో ఉత్తరాఖండ్లోని గంగా సభ 'హర్ కీ పౌడీ' ఘాట్కు హిందువులు కాని వారి ప్రవేశాన్ని నిషేధించాలని డిమాండ్ చేసింది. ఈ క్రమంలో 'హర్ కీ పౌడీ' ఘాట్లోని పలుచోట్ల హిందూయేతరులకు ప్రవేశం లేదని బోర్డులు కూడా పెట్టింది. దీంతో ఈ అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ తర్వాత చార్ధామ్లోకి హిందువులు కాని వారిని అనుమతించకూడదని డిమాండ్లు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో బద్రీనాథ్-కేదార్నాథ్ ఆలయ కమిటీ ఛైర్మన్ హేమంత్ ద్వివేది ఈ ఏడాది జనవరిలో కీలక ప్రకటన చేశారు. బీకేటీసీ పరిధిలో ఉన్న దేవాలయాలలో హిందూయేతరుల ప్రవేశాన్ని నిషేధించే తీర్మానాన్ని ఆమోదిస్తామని అన్నారు.
బడ్జెట్ సమావేశంలో నిర్ణయం
మార్చి 10న దెహ్రాదూన్లోని బీకేటీసీ క్యాంప్ కార్యాలయంలో బడ్జెట్ సమావేశం జరిగింది. బీకేటీసీ అధ్యక్షుడు హేమంత్ ద్వివేది అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో రాబోయే 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ.121.7 కోట్ల బడ్జెట్ను ఆమోదించారు. అలాగే బీకేటీసీ పరిధిలోని బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్తో సహా 47 దేవాలయాల్లోకి హిందూయేతరుల ప్రవేశాన్ని నిషేధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
రాజ్యాంగాన్ని అపహాస్యం చేయడమే : అసదుద్దీన్ ఓవైసీ
ఈ నిర్ణయంపై ఏఐఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ స్పందించారు. హరిద్వార్లో హిందూయేతరుల ప్రవేశంపై నిషేధం విధిస్తూ పోస్టర్లు వేయడం రాజ్యాంగాన్ని అపహాస్యం చేయడమేనని ఓవైసీ అన్నారు. ఇది అంటరానితనం, సమానత్వ హక్కును ప్రత్యక్షంగా ఉల్లంఘించడమేనని అభిప్రాయపడ్డారు. అటువంటి భావజాలాన్ని కలిగి ఉండటం అంటే చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడమేననన్నారు.
మరోవైపు, ఇటువంటి ఆంక్షలు సమాజంలో విభజనను తీవ్రతరం చేస్తాయని జమియత్ ఉలేమా-ఎ-హింద్ అధ్యక్షుడు అర్షద్ మదానీ తెలిపారు. ఇది భారతదేశ సంస్కృతి, పరస్పర గౌరవ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
ఆలయాల్లోకి హిందూయేతరుల ప్రవేశంపై నిషేధం విధించడాన్ని ఆల్ ఇండియా ఇమామ్ ఆర్గనైజేషన్ చీఫ్ ఇమామ్ డాక్టర్ ఇమామ్ ఉమర్ అహ్మద్ సమర్థించారు. ఇది మతానికి సంబంధించిన విషయమని అన్నారు. హిందూయేతరులు గుడిలోకి ప్రవేశించకూడదని ఆలయ కమిటీ నిర్ణయిస్తే, ఎవరూ అభ్యంతరం చెప్పకూడదని పేర్కొన్నారు. మక్కా, మదీనాలో ముస్లిమేతరులకు అనుమతి లేదని, దానికి ఎవరూ అభ్యంతరం చెప్పలేదని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇలాంటి మతపరమైన విషయాల్లో రాజకీయాలు ఉండకూడదని అభిప్రాయపడ్డారు.
సీఎం ఏమన్నారంటే?
అయితే బీకేటీసీ తీసుకున్న నిర్ణయంపై ఉత్తరాఖండ్ సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామీ స్పందించారు. మతపరమైన ప్రదేశాలను నిర్వహించే సంస్థలు, వ్యక్తులతో సంప్రదించిన తర్వాత ఈ విషయంపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో అన్ని మతపరమైన, పవిత్ర స్థలాలను తీర్థ సభ, గంగా సభ, కేదార్ సభ, బద్రీనాథ్-కేదార్నాథ్ ఆలయ కమిటీ, పూజ్య సంత్ సమాజ్ నిర్వహిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. అందువల్ల ప్రభుత్వం వారందరి అభిప్రాయాలు ఆధారంగా ముందుకు సాగుతుందని వెల్లడించారు.
'రాజ్యాంగం ప్రకారం ఈ నిర్ణయం'
హిందూ మతం, సనాతన ధర్మాన్ని పాటించేవారిని కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్కు స్వాగతిస్తున్నామని బీకేటీసీ అధ్యక్షుడు హేమంత్ ద్వివేది తెలిపారు. అయితే సనాతన ధర్మాన్ని పాటించని వారు ఆలయంలోకి ప్రవేశించాన్ని పూర్తిగా నిషేధించామని చెప్పారు. రాజ్యాంగం ప్రకారమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. సనాతన ధర్మం, హిందూ మత ప్రదేశాలు దేశానికి ఆత్మలాంటివని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఏప్రిల్ 19న చార్ధామ్ యాత్ర ప్రారంభం
చార్ధామ్ యాత్ర ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 19న ప్రారంభం కానుంది. ఆ రోజున గంగోత్రి, యమునోత్రి ఆలయాలను తెరుస్తారు. యాత్రికుల రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ మార్చి 6న ప్రారంభమైంది. చార్ధామ్ యాత్రికులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
