అసోంలో బీజేపీ హ్యాట్రిక్- ఫలించిన మోదీ, హిమంత వ్యూహం

అసోంలో వరుసగా మూడోసారి మోదీసేన గెలుపు- ప్రాంతీయ పార్టీల మద్దతు, జనరంజక మేనిఫెస్టోతో సక్సెస్ కమలదళానికి జై కొట్టిన యువత, మహిళలు- హిందూ,ముస్లిం పోలరైజేషన్‌తో వ్యూహాత్మక బలం

Published : May 4, 2026 at 4:10 PM IST

Assembly Election 2026 Assam : అసోంలో బీజేపీ వరుసగా మూడోసారి విజయం సాధించి హ్యాట్రిక్ నమోదు చేసింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జాతీయ నాయకత్వం, ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వశర్మ క్షేత్రస్థాయి వ్యూహాలు ఈ విజయానికి ప్రధాన కారణమయ్యాయి. అధికార ఎన్‌డీఏ కూటమిలోని ప్రాంతీయ పార్టీల మద్దతు, బీజేపీ జనరంజక ఎన్నికల మేనిఫెస్టో కూడా ఈ భారీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. మొత్తం మీద ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలకు అనుగుణంగా కమలదళం విజయఢంకా మోగించింది. ఈ హ్యాట్రిక్ విజయంతో అసోంలో బీజేపీ పట్టు మరింత బలపడిందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అసోంలో బీజేపీ హ్యాట్రిక్‌కు ఊతమిచ్చిన అసలుసిసలు కారణాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

నియోజకవర్గాల పునర్విభజన - కీలక మార్పు
2023లో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియ ద్వారా అసోంలోని మొత్తం 126 అసెంబ్లీ స్థానాల భౌగోళిక సరిహద్దులను మార్చారు. దీనివల్ల సీట్ల సంఖ్య 126గానే ఉన్నప్పటికీ, నియోజకవర్గాల పేర్లు, భౌగోళిక సరిహద్దులలో భారీ మార్పులు జరిగాయి. దాదాపు 23 పాత నియోజకవర్గాల పేర్లను రికార్డుల నుంచి తొలగించి, వాటిని పక్కన ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో విలీనం చేశారు. ఈక్రమంలో ముస్లిం జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలను ముక్కలు చేసి, వేర్వేరు నియోజకవర్గాల్లో కలిపారు. దీనివల్ల గతంలో ఒకే చోట నిర్ణయాత్మక శక్తిగా ఉన్న ఆ వర్గం ఓటర్లు, ఇప్పుడు వేర్వేరు చోట్ల మైనారిటీలుగా మారిపోయారు. ముస్లిం ఓటర్లు ఎక్కువగా ఉన్న రెండు, మూడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలను కలిపి ఒకే నియోజకవర్గంగా మార్చారు. ఫలితంగా, గతంలో మూడు సీట్లలో గెలిపించగలిగే ఓటర్లు, ఇప్పుడు కేవలం ఒకే సీటుకు పరిమితమయ్యారు.గతంలో అసోంలో ముస్లిం ఓటర్లు దాదాపు 35 నియోజకవర్గాల్లో కింగ్ మేకర్లుగా ఉండేవారు. కొత్త విభజన తర్వాత ఆ సంఖ్య 24-25కు పడిపోయింది. దీనివల్ల ముస్లిం ఓటుబ్యాంకుపై ఆధారపడిన ఆల్ ఇండియా యునైటెడ్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్ (AIUDF) వంటి పార్టీల బలం తగ్గి, బీజేపీ కూటమికి రాజకీయంగా లబ్ధి చేకూరింది.

కాంగ్రెస్, ఏఐయూడీఎఫ్‌‌లకు చెక్
2021 అసోం ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్, ఏఐయూడీఎఫ్‌ కలిసి పోటీ చేశాయి. అప్పట్లో కాంగ్రెస్‌ 29, ఏఐయూడీఎఫ్‌ 16 సీట్లు గెల్చుకున్నాయి. కానీ ఈసారి ఈ రెండు పార్టీలు పొత్తు పెట్టుకోకపోవడం బీజేపీకి కలిసొచ్చింది. కాంగ్రెస్ నేత గౌరవ్ గొగోయ్ ఏఐయూడీఎఫ్‌‌ను ఒక మతతత్వ పార్టీగా అభివర్ణించారు. ఏఐయూడీఎఫ్‌‌తో పొత్తు పెట్టుకుంటే హిందూ ఓట్లు బీజేపీ వైపు మళ్లుతాయని, ఇది తమకు నష్టం కలిగిస్తుందని కాంగ్రెస్ భావించింది.ఇక ఇదే సమయంలో బీజేపీ మిత్రపక్షం అసోం గణ పరిషత్ (ఏజీపీ) ప్రకటించిన 26 మంది అభ్యర్థుల్లో 13 మంది ముస్లింలే ఉండటం గమనార్హం. ఈ పరిణామం ఏకకాలంలో కాంగ్రెస్, ఏఐయూడీఎఫ్‌ రెండింటికీ సవాల్ విసిరింది. దీంతో ముస్లిం మెజారిటీ స్థానాల్లో కాంగ్రెస్, ఏఐయూడీఎఫ్‌ మధ్య జరిగిన ఓట్ల చీలిక ఏజీపీ పార్టీకి కలిసొచ్చింది.

ఫలించిన పొత్తులు
అసోంలో బీజేపీ హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించడంలో పొత్తులు అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించాయి. ముఖ్యంగా ప్రాంతీయ, గిరిజన వర్గాల ఓట్లు చీలకుండా చూడటంలో ఈ పొత్తుల వ్యూహం ఫలించింది. రాష్ట్రంలో ఎన్‌డీఏ కూటమి తరఫున బీజేపీతో పాటు అసోం గణ పరిషత్ (ఏజీపీ), బోడోలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్ (బీపీఎఫ్), రభా హసోంగ్ జౌతా మంచా (RHJM) కలిసి పోటీచేశాయి. అస్సామీ అస్తిత్వానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఏజీపీ పార్టీతో పొత్తు ద్వారా స్థానిక అసోమీయుల ఓట్లను బీజేపీ తనవైపు తిప్పుకుంది. ఇక బోడోలాండ్ టెరిటోరియల్ రీజియన్ (BTR)లోని 15 స్థానాల్లో బీపీఎఫ్ పార్టీకి ఉన్న పట్టు బీజేపీకి పెద్ద ప్లస్ అయ్యింది. ఇక గిరిజన ప్రాంతాల్లో రభా హసోంగ్ జౌతా మంచా (RHJM) పార్టీ మద్దతు బీజేపీకి అదనపు బలాన్ని ఇచ్చింది. సీట్ల సర్దుబాటులో ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడంతో, 2026 మార్చిలో యునైటెడ్ పీపుల్స్ పార్టీ లిబరల్ (UPPL) అధ్యక్షుడు ప్రమోద్ బోరో తమ పార్టీ స్వతంత్రంగా పోటీ చేస్తుందని ప్రకటించారు. దీంతో బీపీఎఫ్‌తో బీజేపీ చేతులు కలిపింది. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తర్వాత మారిన రాజకీయ పరిస్థితుల్లో, స్థానిక పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకోవడం వల్ల 100కు పైగా సీట్లలో బీజేపీ కూటమి గట్టి పోటీ ఇవ్వగలిగింది.

కాంగ్రెస్‌కు టఫ్ ఫైట్
ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన కూటమిలో రైజోర్ దళ్, అసోం జాతీయ పరిషత్ (ఏజేపీ), సీపీఎం, సీపీఐ(ఎంఎల్), ఆల్ పార్టీ హిల్ లీడర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఉన్నాయి. కాగితంపై చూస్తే, కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఆరు పార్టీల కూటమి చాలా బలంగా కనిపిస్తోంది. కానీ వీటిలో 5 పార్టీలకు గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కేవలం రెండే సీట్లు వచ్చాయి. వాటి ప్రభావం కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితం, సంస్థాగత బలం చాలా తక్కువ. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు అసోం కాంగ్రెస్‌కు పెద్ద దెబ్బ తగిలింది. సీనియర్ నాయకులు భూపేన్ బోరా (అసోం కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షుడు), ప్రద్యుత్ బోర్డోలోయ్ (సిట్టింగ్ నాగావ్ ఎంపీ) రాజీనామా చేసి బీజేపీలో చేరారు. కాంగ్రెస్ కూటమి ఓ వైపు బీజేపీ కూటమి నుంచి, మరోవైపు ఏఐయూడీఎఫ్‌ నుంచి టఫ్ ఫైట్‌ను ఎదుర్కొంది. ఈ అంశాలు కాంగ్రెస్ కూటమి ఓటమికి, బీజేపీ కూటమి గెలుపునకు దారితీశాయి.

సీఎం హిమంత ప్రజాదరణ
అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ‌కు ఉన్న వ్యక్తిగత ప్రజాదరణ బీజేపీకి ప్లస్ పాయింటుగా మారింది. ఆయన ఆశీర్వాద్ యాత్ర ద్వారా అన్ని వయసులు, అన్ని వర్గాల ప్రజలకు చేరువ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిలో సీఎం హిమంత ప్రభుత్వం పనితీరు ప్రజలకు స్పష్టంగా కనిపించింది. బీజేపీ సర్కారు సంక్షేమ పథకాలతో ప్రజలు కనెక్ట్ అయ్యారు. బంగ్లాదేశ్ నుంచి అసోంలోకి అక్రమ వలసలపై కొనసాగుతున్న తీవ్ర వ్యతిరేకత అనేది బీజేపీకి అడ్వాంటేజీగా మారింది. ఈ అంశాలను పోలింగ్ బూత్ స్థాయిలో ప్రజల వద్దకు చేరవేయడంలో బీజేపీ, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ల సంస్థాగత యంత్రాంగం సక్సెస్ అయింది.

ఓటర్లను ఆకట్టుకున్న మేనిఫెస్టో
అసోంలో బీజేపీ ప్రకటించిన ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ప్రధానంగా సుస్థిరత, అభివృద్ధి - సంస్కృతి అనే మూడు అంశాల చుట్టూ తిరుగుతూ ఓటర్లను ఆకట్టుకుంది. మహిళా సాధికారత కోసం ఓరునోడోయ్ పథకం కింద ఇచ్చే నెలవారీ ఆర్థిక సహాయాన్ని పెంచుతామని బీజేపీ హామీ ఇచ్చింది. ఇది మహిళా ఓటర్లలో భారీ సానుకూలతను తెచ్చింది. బ్రహ్మపుత్ర నదిపై మరిన్ని వంతెనల నిర్మాణం, గ్రామాలకు మెరుగైన రహదారుల హామీ అనుకూలించింది. టాటా సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్ వంటి భారీ పరిశ్రమల ద్వారా ఉపాధి కల్పనపై ఇచ్చిన హామీ యువతను ఆకర్షించింది.అస్సామీ సంస్కృతికి నిలయాలైన 'సత్రాల' భూములను ఆక్రమణల నుంచి విడిపిస్తామని, వాటిని అభివృద్ధి చేస్తామని ఇచ్చిన హామీ స్థానిక అస్సామీ ప్రజలలో నమ్మకాన్ని పెంచింది. స్వదేశీ అస్సామీల హక్కులను కాపాడతామని నొక్కి చెప్పడం బీజేపీకి ప్లస్ పాయింట్. అసోంను ఏటా వేధించే వరదల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కోసం 'మిషన్ బ్రహ్మపుత్ర' పేరుతో భారీ ప్రాజెక్టును మేనిఫెస్టోలో చేర్చడం గ్రామీణ ఓటర్లకు భరోసానిచ్చింది.

కలిసొచ్చిన డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్
అసోంలో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ (కేంద్రం, రాష్ట్రంలో ఒకే పార్టీ ప్రభుత్వం) అనే నినాదం బీజేపీకి బలంగా మారింది. దీని ఫలితాన్ని గత ఐదేళ్లలో రాష్ట్ర ప్రజలు స్వయంగా చూశారు. కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీలో భాగంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు, ముఖ్యంగా అసోంకు గతంలో కంటే భారీగా నిధులు కేటాయించింది. కేంద్ర నిధులతో బ్రహ్మపుత్ర నదిపై నిర్మించిన బోగీబీల్, ధోలా-సాదియా వంటి భారీ వంతెనలు అసోం ప్రజల దశాబ్దాల కలలను నెరవేర్చాయి. ఈ వంతెనలు రాష్ట్రంలోని చాలా జిల్లాల మధ్య కనెక్టివిటీని పెంచాయి. స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థను, వాణిజ్యాన్ని బలోపేతం చేశాయి. కేంద్ర-రాష్ట్ర సమన్వయంతో రికార్డు స్థాయిలో నేషనల్ హైవేలను విస్తరించారు. రైల్వే లైన్ల విద్యుదీకరణ పనులను పూర్తిచేశారు. కేంద్ర హోం శాఖ చొరవతో యూఎల్‌ఎఫ్ఏ బోడో సాయుధ గ్రూపులతో చారిత్రాత్మక శాంతి ఒప్పందాలు జరిగాయి. దీనివల్ల రాష్ట్రంలో దశాబ్దాలుగా ఉన్న అశాంతి తొలగి, అభివృద్ధిపై దృష్టి పడింది. రాష్ట్రంలోని మెజారిటీ ప్రాంతాల నుంచి ఏఎఫ్‌ఎప్‌పీఏ చట్టాన్ని తొలగించడంతో ప్రజలకు బీజేపీపై సానుకూల అభిప్రాయం ఏర్పడింది. పెట్రోలియం, గ్యాస్, టీ పరిశ్రమలకు కేంద్రం నుంచి లభించిన ప్యాకేజీలు రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని, ఉపాధిని పెంచాయి. పీఎం కిసాన్, ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి కేంద్ర పథకాలను సీఎం హిమంత సర్కారు సమర్థవంతంగా అమలు చేసింది.

మహిళా సంక్షేమం : మనసులు గెల్చుకున్న బీజేపీ
అసోంలో సీఎం హిమంత సర్కారు అమలుచేసిన సంక్షేమ పథకాలు బీజేపీ విజయానికి ప్రధాన కారణమయ్యాయి. వివిధ పథకాల ద్వారా నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో నగదును జమచేశారు. దీనివల్ల అవినీతి తగ్గి, ప్రజల్లో ప్రభుత్వంపై విశ్వసనీయత పెరిగింది. ఒక్క అరుణోదయ్ స్కీమ్ ద్వారానే రాష్ట్రంలోని 26 లక్షల మంది మహిళలకు నెలవారీగా ఖాతాల్లో డబ్బులను జమచేశారు. బాల్య వివాహాలను అరికట్టడానికి నిజుత్ మొయినా స్కీం ను అమలు చేశారు. ఆడపిల్లల ఉన్నత విద్యను ప్రోత్సహించడానికి ప్రవేశపెట్టిన ఈ స్కాలర్‌షిప్ పథకం విద్యార్థినుల కుటుంబాల్లో బీజేపీకి మంచి పేరు తెచ్చింది. లక్పతీ దీదీ స్కీం ద్వారా స్వయం సహాయక బృందాల్లోని ఎంతోమంది మహిళలు వ్యాపారవేత్తలుగా మారారు. మైక్రో ఫైనాన్స్ సంస్థల వద్ద అప్పులు తీసుకుని ఇబ్బంది పడుతున్న సుమారు 11 లక్షల మంది మహిళల రుణాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాఫీ చేయడం, రాయితీ ఇవ్వడం బీజేపీకి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.

హిందూ-ముస్లిం పోలరైజేషన్
హిందూ-ముస్లిం విభజన అనేది అసోంలో బీజేపీ విజయానికి వ్యూహాత్మక బలవత్తరమైన కారణం అని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అక్రమ వలసదారుల వల్ల స్థానిక అస్సామీల ఉనికికి ప్రమాదం ఉందనే ప్రచారంతో, వివిధ వర్గాల హిందూ ఓటర్లను బీజేపీ తన వైపు తిప్పుకోగలిగింది. 'మియా' (బంగాలీ మాట్లాడే ముస్లింలు) ముప్పును ప్రధాన అంశంగా చూపిస్తూ, హిందూ ఓటర్లను తమ వైపు తిప్పుకోవడంలో బీజేపీ విజయం సాధించింది. 2023లో జరిగిన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన వల్ల ముస్లింలు మెజారిటీగా ఉన్న స్థానాల సంఖ్య సుమారు 30 నుంచి 22కి తగ్గింది. ఈ అంశం ముస్లిం ఓటుబ్యాంకుపై ఆధారపడే పార్టీలకు మైనస్ పాయింటుగా మారింది. చొరబాటుదారుల అంశాన్నీ సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ ఎన్నికల ప్రచారంలో కేంద్ర బిందువుగా మార్చారు. స్థానికులు వర్సెస్ వలసదారులు అనే వాదనతో ఈ ఎన్నికల్లోనూ బీజేపీ విజయం సాధించింది.

యువతలో బీజేపీకి ఆదరణ
అసోం యువతలో బీజేపీకి ఆదరణ పెరగడానికి, ఈ ఎన్నికల్లో అది ఓట్లుగా మారడానికి కొన్ని బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి. గత ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు దాదాపు 1.25 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను రికార్డు సమయంలో సీఎం హిమంత సర్కారు భర్తీ చేయడం యువతలో నమ్మకాన్ని పెంచింది.కాలేజీకి వెళ్లే విద్యార్థినులకు ప్రతి నెలా స్టైపెండ్ ఇచ్చే నిజుత్ మొయినా పథకం యువతులలో బీజేపీ పట్ల సానుకూలతను పెంచింది. పేద విద్యార్థులకు ఉచిత ప్రవేశాలు, స్కూటర్లు, సైకిళ్ల పంపిణీ వంటివి విద్యార్థి లోకాన్ని ఆకట్టుకున్నాయి. సొంతంగా వ్యాపారాలు చేసుకునే యువతకు రుణ సదుపాయాలు, ప్రోత్సాహకాలు అందించడం అనుకూలించింది. లచిత్ బోర్ఫుకాన్ వంటి చారిత్రక వీరుల వారసత్వాన్ని చాటిచెప్పడం ద్వారా అస్సామీ యువతలో ప్రాంతీయ, జాతీయ భావాలను బీజేపీ ఏకం చేయగలిగింది.

జైకొట్టిన తేయాకు తోటల కార్మికులు
తేయాకు తోటల కార్మికులు ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్‌కు ఓటుబ్యాంకుగా ఉండేవారు. కానీ ఈసారి వారిని బీజేపీ తన వైపు తిప్పుకోగలిగింది. ఆ కార్మికుల కోసం ప్రత్యేకంచా బాగిచా ధన్ పురస్కార్ అనే స్కీంను సీఎం హిమంత ప్రకటించారు. దీని ద్వారా తేయాకు తోటల కార్మికుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా నగదును జమచేశారు. టీ గార్డెన్ ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య సేవలను ఇంటి వద్దకే చేరేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. తద్వారా ఆ కార్మిక వర్గాల్లో బీజేపీ బలం పుంజుకుంది.

