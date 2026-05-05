'అంగ, బంగ, కళింగ' కల నిజమైన వేళ - తూర్పు తీరం బీజేపీ వశం

'అంగ, బంగ, కళింగ'లలో కమలదళం పాగా- 2024లోనే ఒడిశా అధికార పీఠంపైకి బీజేపీ- 2026 ఏప్రిల్ 15నే తొలిసారిగా బిహార్ సీఎం సీటు కైవసం- ఇప్పుడు బంగాల్‌లోనూ బంపర్ విక్టరీ

Published : May 5, 2026 at 6:36 PM IST

BJP Dream Of Anga Banga Kalinga : కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా చెప్పినట్టే ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాజకీయ సునామీ వచ్చింది. 2026 ఏప్రిల్ 24న ఆయన చెప్పిన విధంగానే భారతదేశ తూర్పు తీరం బీజేపీ వశమైంది. 'అంగ, బంగ, కళింగ'లలో అధికారాన్ని కైవసం చేసుకోవాలనే కమలదళం కల ఎట్టకేలకు నిజమైంది. ప్రాచీన అంగ రాజ్యంలో తూర్పు బిహార్‌‌తో పాటు బంగాల్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాలు ఉండేవి. ఇక బంగ రాజ్యంలో ఆనాటి యావత్ బంగాల్ ప్రాంతం ఉండేది. కళింగ రాజ్యంలో ఒడిశాతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఈశాన్య ప్రాంతాలు, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని దక్షిణ ప్రాంతాలు ఉండేవి. తొలిసారిగా 2024లో ఒడిశా అధికార పీఠాన్ని బీజేపీ కైవసం చేసుకుంది. 2026 ఏప్రిల్ 15నే మొట్టమొదటి సారిగా బిహార్ సీఎం సీటులో తమ పార్టీ నేత (సమ్రాట్ చౌధరీ)ను కూర్చోబెట్టింది. తాజాగా బంగాల్‌లోనూ ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన బీజేపీ, సర్కారు ఏర్పాటుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ లెక్కన బీజేపీ 'అంగ, బంగ, కళింగ' మిషన్ విజయవంతమైంది. ఇంతకీ ఇదెలా సాధ్యమైంది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

బంగాల్‌ : సున్నా నుంచి 207 దాకా
బీజేపీకి పూర్వ రూపమైన భారతీయ జనసంఘ్‌కు బంగాల్‌తో విడదీయలేని సంబంధం ఉంది. బీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ బంగాల్‌కు చెందినవారే. 1952లో జరిగిన మొదటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జనసంఘ్ బంగాల్‌లో 9 సీట్లు గెలుచుకుంది. కానీ బీజేపీగా అవతరించిన తర్వాత అధికారం దక్కించుకోవడానికి దశాబ్దాల కాలం పట్టింది. 2011 బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి వచ్చిన సీట్ల సంఖ్య సున్నా(0). ఆ పోల్స్‌లో మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ), లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ పాలనకు ముగింపు పలికింది. 2014 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో దేశవ్యాప్తంగా మోదీ వేవ్ వీచినా, ఈ రాష్ట్రంలో మాత్రం బీజేపీకి 2 లోక్‌సభ సీట్లే వచ్చాయి. 2016 బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తొలిసారిగా కమలదళం 3 సీట్లను కైవసం చేసుకుంది. ఇక 2021 అసెంబ్లీ పోల్స్‌లో కీలక పరిణామం జరిగింది. బీజేపీ 77 సీట్లను గెల్చుకొని రాష్ట్రంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా అవతరించింది. 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లోనూ బంగాల్‌లో టీఎంసీకి 29 సీట్లు రాగా, బీజేపీకి 12 సీట్లు వచ్చాయి. తాజాగా జరిగిన 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఎంసీ 80 సీట్లకు పరిమితం కాగా, బీజేపీ 207 సీట్లను గెల్చుకొని ప్రభంజనం సృష్టించింది.

మమతకు బీజేపీ భారీ షాక్‌లు
బంగాల్‌ను వరుసగా 15 ఏళ్ల పాటు (2011 - 2026) పాలించిన టీఎంసీకి చెక్ పెట్టడంతో పాటు ఆ పార్టీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీని కూడా బీజేపీ ఈసారి ఓడించింది. మమతను తన సిట్టింగ్ అసెంబ్లీ స్థానం భవానీపుర్‌లో 15,105 ఓట్ల తేడాతో బీజేపీ అభ్యర్థి సువేందు అధికారి ఓడించారు. 2021 ఎన్నికల్లోనూ నందిగ్రామ్ అసెంబ్లీ స్థానంలో మమతను సువేందు అధికారి ఓడించి సంచలనం సృష్టించారు. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలతో పాటు భవానీపుర్‌ ఓటమి అనేది దీదీకి పెద్ద షాకింగ్ విషయం. ఒక్క ఓటు తేడాతోనైనా భవానీపుర్‌లో గెలిచి తీరుతానని ఎన్నికల ప్రచారం వేళ మమత విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఏకంగా 15,105 ఓట్ల తేడాతో ఆమెకు ఓటమి ఎదురవడం గమనార్హం.

బంగాల్‌‌లో బీజేపీ ప్లస్‌లు

  • 15 ఏళ్ల టీఎంసీ పాలనపై ప్రజల్లో పెరిగిన అసంతృప్తి, ముఖ్యంగా అవినీతి ఆరోపణలు బీజేపీకి వరంగా మారాయి.
  • గతంలో మమతా బెనర్జీకి అండగా ఉన్న మహిళా ఓటర్లు, ఈసారి శాంతి భద్రతలు, ఉపాధి అంశాలపై బీజేపీ వైపు మొగ్గు చూపారు.
  • ఉజ్వల యోజన, ఆవాస్ యోజన వంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు గ్రామీణ ఓటర్లలో బీజేపీ పట్ల సానుకూలతను పెంచాయి.
  • గత ఐదేళ్లుగా బూత్ స్థాయిలో బీజేపీ తన నెట్‌వర్క్‌ను బలోపేతం చేసుకోవడం, ఇతర పార్టీల నుంచి బలమైన నాయకులు చేరడం కలిసి వచ్చింది.
  • సందేశ్‌ఖాలీ వంటి ఘటనలు ఓటర్లలో మతపరమైన విభజనకు దారితీశాయి. దీంతో బీజేపీకి భారీగా సీట్లు వచ్చాయి.
  • కీలకమైన ఉత్తర బెంగాల్‌ ప్రాంతంలో బీజేపీ తన పట్టును నిలబెట్టుకోవడమే కాకుండా మరిన్ని స్థానాలను పెంచుకుంది.
  • జంగల్ మహల్ పరిధిలోని గిరిజన ప్రాబల్య అసెంబ్లీ ప్రాంతాల్లో బీజేపీ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. ఈ అంశం కమలదళం మెజారిటీకి కీలకంగా మారింది.

20 రోజుల క్రితమే బిహార్‌లో పాగా
బీజేపీకి పూర్వ రూపమైన భారతీయ జనసంఘ్ 1952 నుంచే బిహార్‌లో ఉనికిలో ఉంది. 1952 ఎన్నికల్లో జనసంఘ్ 11 స్థానాలను గెలుచుకుంది. 1990వ దశకం నుంచి బీజేపీ అక్కడ బలమైన రాజకీయ శక్తిగా ఎదిగింది. ముఖ్యంగా సమతా పార్టీ (తర్వాత జేడీయూ)తో కలిసి బిహార్ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించింది. 2010 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీకి 91 సీట్లు వచ్చాయి. 2015 ఎన్నికల్లో 53, 2020 పోల్స్‌లో 74 అసెంబ్లీ సీట్లకు కమలదళం పరిమితమైంది. ఇక 2025 ఎన్నికల్లో 89 సీట్లను గెల్చుకొని రాష్ట్రంలో ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా బీజేపీ అవతరించింది. నీతీశ్ కుమార్‌కు చెందిన జేడీయూ పార్టీ 85 సీట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. బిహార్‌లో అతిపెద్ద పార్టీగా బీజేపీ పలుమార్లు అవతరించినా సీఎం సీటు దాకా చేరలేకపోయింది. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం బీజేపీకి మద్దతు ఇచ్చిన ప్రతిసారీ సీఎం సీటును నీతీశ్ కుమారే (జేడీయూ అధినేత) పొందుతూ వచ్చారు. బిహార్ రాజకీయ చరిత్రలో తొలిసారిగా 2026 ఏప్రిల్ 15నే బీజేపీకి చెందిన నాయకుడు(సమ్రాట్ చౌధరీ) ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టారు.నీతీశ్ కుమార్ అనూహ్యంగా రాజ్యసభకు వెళ్లిపోయారు.

రెండేళ్ల క్రితమే ఒడిశా కైవసం
ఒడిశాలో బీజేపీ బలోపేతం అనేది 1990వ దశకం నుంచే మొదలైంది. తొలిసారిగా 1995 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 9 సీట్లను గెల్చుకుంది. 2000 నుంచి 2009 సంవత్సరం వరకు బిజూ జనతా దళ్ (బీజేడీ) సారథ్యంలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వ భాగస్వామిగా కమలదళం వ్యవహరించింది. ఆ సమయంలో నవీన్ పట్నాయక్ ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవహరించారు. కాలక్రమంలో బిజూ జనతా దళ్ బలహీనపడటంతో, క్షేత్రస్థాయిలో బీజేపీకి తిరుగులేకుండా పోయింది. కేంద్రం, రాష్ట్రంలో ఒకే పార్టీ ఉండటం వల్ల డబుల్ ఇంజిన్‌ సర్కారుతో అభివృద్ధి వేగవంతం అవుతుందనే నినాదం 2024 ఒడిశా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పనిచేసింది. దీని ఫలితంగా రాష్ట్రంలోని 147 అసెంబ్లీ స్థానాలకుగానూ 78 సీట్లను బీజేపీ ఒంటరిగా గెల్చుకొని స్పష్టమైన మెజారిటీతో తొలిసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. బీజేడీ 51 సీట్లకు పరిమితమైంది. ఒడిశా తొలి బీజేపీ ముఖ్యమంత్రిగా మోహన్ చరణ్ మాఝీ బాధ్యతలు చేపట్టారు.దీంతో 24 ఏళ్ల నవీన్ పట్నాయక్ పాలనకు తెరపడింది. 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో బిజూ జనతా దళ్‌కు ఒక్క పార్లమెంటు సీటు కూడా రాలేదు. 20 లోక్‌సభ సీట్లు బీజేపీకి దక్కగా, మిగతా ఒక్కసీటు కాంగ్రెస్‌ కైవసం చేసుకుంది.

అంగ, బంగ మిషన్‌లు : ఈ ఏడాదే పూర్తి
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సారథ్యంలోని కమలదళం 2024లోనే కళింగ (ఒడిశా)ను కైవసం చేసుకుంది. అయితే అంగ(బిహార్), బంగ (బంగాల్)‌లలో ఈ ఏడాదే పాగా వేసింది. 2026 ఏప్రిల్ 15నే బిహార్ సీఎం సీటుపై తొలిసారిగా ఒక బీజేపీ నేత కూర్చున్నారు. తాజాగా బంగాల్ ఎన్నికల్లో విజయఢంకా మోగించిన బీజేపీ, అతి త్వరలోనే అక్కడా తమ నేతను ముఖ్యమంత్రి చేయబోతోంది. ఒడిశా(కళింగ), బిహార్ (అంగ)లతో ముడిపడిన బీజేపీ రాజకీయ మిషన్‌ ఇప్పటికే విజయవంతమైన నేపథ్యంలో బంగాల్ మిషన్ కూడా పూర్తవుతుందనే ఆత్మవిశ్వాసంతో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా ఇటీవలె 'అంగ, బంగ, కళింగ' వ్యాఖ్య చేశారు. ఆయన అన్నట్టుగానే గత రెండేళ్ల వ్యవధిలో తూర్పు భారతదేశంలోని రాష్ట్రాలపై బీజేపీ పట్టు గణనీయంగా పెరిగింది.

