ఆప్ చేసిన పాపాలకు దీపావళిని నిందించకండి: బీజేపీ నేత కీలక వ్యాఖ్యలు
దిల్లీలో కాలుష్యం పెరగడానికి కారణం ఆప్ పంజాబ్ ప్రభుత్వమే కారణం- పంజాబ్లో పంట వ్యర్థాలను కాల్చడం వల్లనే దిల్లీలో కాలుష్యం పెరిగిపోతోంది- దానికి దీపావళి పండగను నిందించవద్దు: బీజేపీ నేత అమిత్ మాలవీయ!
Published : October 21, 2025 at 5:10 PM IST
Amit Malviya Comments On Aap Party: దేశ రాజధాని దిల్లీలో వాయు కాలుష్యం పెరగడానికి కారణం ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేతృత్వంలోని పంజాబ్ ప్రభుత్వమేనని భారత జనతా పార్టీ (బీజేపీ) నేత అమిత్ మాలవీయ ఆరోపించారు. వారు పంట వ్యర్థాలను కాల్చడం వల్లనే రాజధానిలో కాలుష్యం పెరిగిపోతోందని అన్నారు. ఇందుకు దీపావళి పండుగలో వాడే క్రాకర్స్ కారణం కాదని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.
"అరవింద్ కేజ్రీవాల్కు చెందిన ఆప్ పార్టీ పంజాబ్లో పంట వ్యర్థాలు కాల్చివేయడం ఆపకపోతే దిల్లీ, ఎన్సీఆర్ ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతూనే ఉంటాయి. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ చేసిన పాపాలకు దీపావళిని నిందించడం ఆపండి. పండుగ, దీపాలు, బాణసంచా కాదు, వారి పొగ దిల్లీ ఆకాశాన్ని చీకటిమయం చేస్తోంది. వారి చీకటి నీడ ఇప్పటికీ రాజధానిపై పెద్ద ఎత్తున ఉంది" అని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
Unless Arvind Kejriwal–ruled Punjab stops burning stubble, Delhi and NCR will continue to choke.— Amit Malviya (@amitmalviya) October 21, 2025
Stop blaming Deepawali for the sins of the Aam Aadmi Party — it’s their smoke, not the festival’s lamps or firecrackers, that darkens Delhi’s skies.
Their dark shadow still looms…
దీపావళి మరుసటి రోజు దేశ రాజధాని దిల్లీలో గాలినాణ్యత క్షీణించింది. ఫలితంగా మంగళవారం ఉదయం దిల్లీని దట్టమైన పొగమంచు కప్పేసింది. గాలి నాణ్యత సూచీ- (ఏక్యూఐ) ఉదయం 8 గంటలకు 352గా నమోదైంది. 38 పర్యవేక్షణ కేంద్రాలలో 36 చోట్ల కాలుష్య స్థాయి రెడ్ జోన్లో నమోదైంది. అయితే దీపావళి బాణసంచా, వ్యవసాయ వ్యర్థాలు తగలబెట్టడమే కాలుష్యం పెరగడానికి కారణమైందని కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి(సీపీసీబీ) వెల్లడించింది. మరోవైపు నిర్మాణ వ్యర్థాలు సైతం దిల్లీ పర్యావరణంపై ప్రభావం చూపుతున్నట్లు పేర్కొంది. సుప్రీంకోర్టు నిర్దేశించిన రెండు గంటల పరిమితికి మించి దిల్లీలో దీపావళి వేళ టపాసులు కాల్చినట్టు తెలుస్తోంది. దృశ్యమానత తగ్గడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. తీవ్రమైన వాయు కాలుష్యం నేపథ్యంలో ఉదయం బయట తిరగొద్దని నిపుణులు సూచించారు.
మరోవైపు దేశ రాజధానిలో గాలి నాణ్యత క్షీణించడంతో ప్రజల ఆరోగ్య దృష్ట్యా ఆరోగ్య నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, శ్వాసకోస వ్యాధులతో బాధపడేవారిపై దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపారు. గాలి నాణ్యత తగ్గిపోవడంపై అపోలో హాస్పిటల్స్ రెస్పిరేటరీ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ నిఖిల్ స్పందించారు. కాలుష్యం పెరిగడం వల్ల అలెర్జీలు, ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు ఉన్నవారిలో శ్వాసతీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, దగ్గు, కళ్లలో నీరు కారడం, ఇతర సమస్యలను ఎదురవుతాయని తెలిపారు. పిల్లలు, వృద్ధులు బయటకు వెళ్లేటపుడు 'మాస్క్' తప్పకుండా ధరించాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.
కాలుష్యం వల్ల గర్భిణిలు కూడా సమస్యలు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుందని సిర్ గంగారామ్ హాస్పిటల్ పీడియాట్రిక్ పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ ధీరెన్ గుప్తా పేర్కొన్నారు. పిల్లల అవయవాలు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయని అన్నారు. వీటితో పాటు వాహన కాలుష్యం కూడా అతిపెద్ద సమస్యల్లో ఒకటి అని ఆయన అన్నారు.
కాగా దిల్లీ, ఎన్సీఆర్లో హరిత బాణాసంచా అమ్మకాలకు సుప్రీం కోర్టు ఇటీవలే అనుమతిచ్చింది. అక్టోబర్ 18నుంచి 21వరకు మాత్రమే గ్రీన్క్రాకర్ల వినియోగానికి అనుమతిస్తున్నట్లు ధర్మాసనం తెలిపింది. సాయంత్రం 6నుంచి రాత్రి 10గంటల లోపే వాటిని కాల్చాలని నిర్దేశించింది. ఆన్లైన్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బాణాసంచా అమ్మకాలు చేయవద్దని స్పష్టం చేసింది.
