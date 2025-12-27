'హిందువులు ఏకమవ్వకపోతే బంగ్లాలో అదే పరిస్థితి'- బంగాల్లో బీజేపీ కాగడాల ర్యాలీ
జీవనాధారాల కోసం పోరాడినట్లే, మతం కోసం పోరాడాల్సిన అవసరం ఉందని వ్యాఖ్యానించిన బంగాల్ బీజేపీ శ్రేణులు
Published : December 27, 2025 at 8:23 AM IST
Bangladesh Violence : బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీలపై, ముఖ్యంగా హిందువులపై జరుగుతున్న దాడులు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి. ఈ ఘటనలకు నిరసనగా బీజేపీ శ్రేణులు బంగాల్లోని సిలిగురిలో కాగడాల ర్యాలీ నిర్వహించాయి. ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్న బీజేపీ నేత అనితా మహతో మాట్లాడుతూ, "హిందువులు ఏకమవకపోతే ఇలాంటి హింసాత్మక ఘటనలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. బంగ్లాదేశ్లో సనాతన హిందువులపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలు బాధాకరమైనవి. మతం కోసం కూడా మనం జీవనాధారాల కోసం పోరాడినట్లే పోరాడాల్సిన అవసరం ఉంది" అని వ్యాఖ్యానించారు.
దాడులు ఆపాలని డిమాండ్
బంగ్లాదేశ్లో ఇటీవల ఇద్దరు హిందువులు మూక దాడి, హత్యకు గురికావడం భారత రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనలకు బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ బంగాల్తో పాటు అసోం రాష్ట్రాల్లోనూ ఆందోళనలు జరిగాయి. కోల్కతా వీధుల్లో శుక్రవారం పెద్ద సంఖ్యలో నిరసనకారులు, ముఖ్యంగా కాషాయ దుస్తులు ధరించిన హిందూ కార్యకర్తలు ర్యాలీలు నిర్వహించారు. మైనారిటీలపై జరుగుతున్న దాడులను వెంటనే ఆపాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా, బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీలపై కొనసాగుతున్న హింసపై భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. న్యూఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) ప్రతినిధి రంధీర్ జైస్వాల్, "బంగ్లాదేశ్లో హిందువులు, క్రైస్తవులు, బౌద్ధులు వంటి మైనారిటీలు ఎదుర్కొంటున్న నిరంతర శత్రుత్వం మాకు తీవ్రంగా కలవరపెడుతోంది. మైమెన్సింగ్లో ఇటీవల ఓ హిందూ యువకుడి హత్యను మేం ఖండిస్తున్నాం. ఈ నేరానికి పాల్పడినవారిని చట్టం ముందు నిలబెట్టాలని ఆశిస్తున్నాం" అని తెలిపారు.
పౌర యుద్ధంలాంటి పరిస్థితులు
ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తరప్రదేశ్ మంత్రి జయవీర్ సింగ్ కూడా స్పందించారు. "బంగ్లాదేశ్లో అధికార మార్పు తర్వాత అక్కడ పరిస్థితులు పౌరయుద్ధంలా తయారయ్యాయి. ముఖ్యంగా హిందూ సమాజమే ఎక్కువగా లక్ష్యంగా మారుతోంది. వారి ఆస్తులను తగలబెడుతున్నారు. ఇది తీవ్ర ఆందోళనకరమైన విషయం. ఈ అంశంపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు జరుగుతున్నాయి. భారత్ ఈ పరిస్థితిని సహించదు" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
మైనారిటీల రక్షణ అక్కడి ప్రభుత్వ బాధ్యతే
మరోవైపు, బీజేపీ నేత షాజియా ఇల్మీ కూడా బంగ్లాదేశ్లో హిందువులపై జరుగుతున్న హింసను తీవ్రంగా ఖండించారు. "అతివాదులు హిందువులను హత్యలు చేయడం, లించింగ్కు పాల్పడటం తాత్కాలిక ప్రభుత్వ నాయకత్వం కళ్లముందే లేదా వారి ప్రోత్సాహంతోనే జరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది. ఇది అత్యంత దురదృష్టకరం. ఏ నాగరిక సమాజంలోనూ ఇది ఆమోదయోగ్యం కాదు" అని ఆమె అన్నారు. బంగ్లాదేశ్లోని మైనారిటీల రక్షణ అక్కడి ప్రభుత్వ బాధ్యతేనని, ఈ విషయంలో మానవ హక్కుల సంస్థలు, ప్రతిపక్షాలు ఎంపిక చేసిన విధంగా స్పందించకూడదని ఆమె సూచించారు.
నిర్ధరించాల్సిన బాధ్యత భారత ప్రభుత్వానిదే!
కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఈ అంశంపై స్పందించింది. కాంగ్రెస్ ఎంపీ అఖిలేశ్ ప్రసాద్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, "బంగ్లాదేశ్లో హిందువుల భద్రతను నిర్ధరించాల్సిన బాధ్యత భారత ప్రభుత్వానిదే. ఈ సమస్యను సంభాషణల ద్వారా పరిష్కరించాలి. విదేశాంగ మంత్రి, ప్రధాని మోదీ వెంటనే బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వంతో మాట్లాడాలి" అని డిమాండ్ చేశారు. కాంగ్రెస్ నేత హరీశ్ రావత్ మాట్లాడుతూ, "ప్రపంచంలోని అన్ని నాగరిక దేశాలు బంగ్లాదేశ్లో జరుగుతున్న హింసను ఖండిస్తున్నాయి. ఈ అంశంపై మన హైకమిషన్లు, రాయబార కార్యాలయాల ద్వారా అంతర్జాతీయంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి” అని అన్నారు. బంగ్లాదేశ్లోని జరుగుతున్న ఘటనలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తూ పరిస్థితులను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోంది. బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని భారత ప్రభుత్వం బంగ్లాదేశ్ను కోరుతోంది.
