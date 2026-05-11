బంగాల్​లో SIR వల్లే బీజేపీ విజయం- కేరళలో మాత్రం మాకు అదే లాభం: శశిథరూర్

స్టాన్‌ఫోర్డ్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్‌లో నిర్వహించిన 'ఇండియా, దట్ ఈజ్ భారత్' రౌండ్‌టేబుల్ సమావేశం- పాల్గొన్న కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్, బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య, కే అన్నామలై

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 11, 2026 at 9:09 AM IST

Shashi Tharoor On Bengal Results : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓటరు జాబితాల నుంచి భారీ స్థాయిలో పేర్లు తొలగించడం, అప్పీళ్ల పరిశీలనలో జాప్యం వంటివి ఎన్నికల ఫలితాలపై ప్రభావం చూపి ఉండొచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. దీని వల్లే బంగాల్​లో బీజేపీ గెలిచిందని పేర్కొన్నారు. స్టాన్‌ఫోర్డ్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్‌లో నిర్వహించిన 'ఇండియా, దట్ ఈజ్ భారత్' రౌండ్‌టేబుల్ సమావేశంలో మాట్లాడిన థరూర్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. థరూర్​తో పాటు బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య, కే అన్నామలై పాల్గొన్నారు.

'ప్రత్యేక సవరణ ప్రక్రియ (ఎస్‌ఐఆర్)లో భాగంగా బెంగాల్ ఓటరు జాబితాల నుంచి సుమారు 91 లక్షల పేర్లు తొలంగించారు. వారిలో 34 లక్షల మంది తాము నిజమైన ఓటర్లమని పేర్కొంటూ అప్పీలు దాఖలు చేశారు. అయితే ప్రతి కేసును విడివిడిగా పరిశీలించాల్సిన నిబంధనల కారణంగా ఎన్నికల ముందు కొన్ని వందల కేసులకే విచారణ జరిగింది. ఇప్పటికీ 31 నుంచి 32 లక్షల మంది నిజమైన ఓటర్లుగా తేలే అవకాశం ఉంది. కానీ విచారణ కొనసాగుతున్న సమయంలో వారు ఓటు వేసే అవకాశాన్ని కోల్పోయారు. బీజేపీ సుమారు 30 లక్షల ఓట్ల ఆధిక్యంతో బంగాల్​లో గెలిచింది. అదే సమయంలో లక్షలాది ఓటర్ల అప్పీలు పెండింగ్‌లో ఉండటం ప్రజాస్వామ్యపరంగా ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది ఇది పూర్తిగా న్యాయమైన, ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియ అని చెప్పగలమా? నకిలీ, మరణించిన, వలస వెళ్లిన ఓటర్ల పేర్లు తొలగించడంపై నాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు' అని శశి థరూర్ అన్నారు.

'ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ కేరళలో కాంగ్రెస్‌కు లాభం'
కేరళలో మాత్రం ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ కాంగ్రెస్​కు లాభం చేకూర్చి ఉండొచ్చని శశి థరూర్ అభిప్రాయపడ్డారు. అక్కడ సీపీఎం నేతృత్వంలో ఒకే వ్యక్తి పేరు రెండు, మూడు నాలుగు బూత్​ల్లో నమోదు అయ్యే అవకాశాలు గతంలో జరిగేవని ఆరోపించారు. ఎస్‌ఐఆర్ వల్ల అవి తొలగించినట్లు పేర్కొన్నారు. కేరళ, తమిళనాడులో అప్పీలు చాలా తక్కువగా వచ్చాయని, కానీ బంగాల్​లో మాత్రం 34 లక్షల అప్పీలు నమోదయ్యాయని థరూర్ పేర్కొన్నారు.

బీజేపీ, వివేకానంద భావజాలం ఒక్కటే : తేజస్వి సూర్య
బంగాల్ ఫలితాలు రాష్ట్ర రాజకీయ, సిద్ధాంత పరమైన దిశను మార్చేశాయని బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య అన్నారు. స్వామి వివేకానంద బోధించిన మౌలిక సిద్ధాంతాల పునరుజ్జీవనం ఇప్పుడు బంగాల్​లో కనిపిస్తోందని వ్యాఖ్యనించారు. ఈ విధానాలను వ్యతిరేస్తే రాజకీయ చర్చల స్వభావం పూర్తిగా వక్రీకృతమవుతోందని పేర్కొన్నారు. రాజ్యాంగ సమానత్వాన్ని కోరిన వారినే మతవాదులుగా ముద్ర వేస్తున్నారని, ఇదే ప్రధాన సమస్య అని తెలిపారు. స్వామి వివేకానంద జన్మభూమైన బంగాల్​లో ఆయన సిద్ధాంతాలను మళ్లీ స్థాపించడానికి గత 12 ఏళ్లుగా భారీ కృషి చేశామని చెప్పారు. ఇప్పుడు బంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ఆ మౌలిక సిద్ధాంతాల పునరుజ్జీవనం కనిపిస్తోందని వెల్లడించారు. ఇదిలా ఉండగా, కర్ణాటక ప్రభుత్వం మైనారిటీ కాలనీల అభివృద్ధికి రూ.600 కోట్ల కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఆమోదించడంపై తేజస్వి సూర్య తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

స్టార్ట్​ప్​లాగనే వ్యవస్థలో మార్పు అవసరం : అన్నామలై
తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలపై బీజేపీ నేత కే అన్నామలై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో టీవీకే విజయం ఒక బ్లాక్ స్వాన్ ఈవెంట్ అని బీజేపీ నేత కే అన్నామలై వ్యాఖ్యానించారు. 2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సంప్రదాయ ద్రావిడ పార్టీల ఆధిపత్యానికి ఎదురుదెబ్బ తగలడం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక మలుపుగా అభివర్ణించారు. ఈ ఫలితాలు రాజకీయ వ్యవస్థలో ఏర్పడిన పెద్ద చీలిక లాంటిదని, స్టార్ట్‌ప్​ ప్రపంచంలో జరిగే విప్లవాత్మక మార్పులతో దీనిని పోల్చారు. జాతీయ పార్టీలు కూడా వింధ్య పర్వతాలను దాడటి ధైర్యంగా ముందడుగు వేలయలేకపోయాయని అన్నారు. ద్రావిడ రాజకీయాల నమూనా, ప్రాంతీయ పార్టీల ఒత్తిడి వల్ల జాతీయ పార్టీలు కూడా పాత పద్ధతులకే పరిమితమయ్యాయని పేర్కొన్నారు. సంప్రదాయ మార్గం నుంచి భిన్నంగా వెళితే అది తప్పు దారిగా భావించే పరిస్థితి ఏర్పడిందని చెప్పారు.

