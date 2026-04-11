భవానీపుర్‌ నుంచి నా అభ్యర్థిత్వాన్ని రద్దు చేయించడానికి బీజేపీ ప్రయత్నం: మమత

నాపై తప్పుడు కేసులు పెట్టాలని చూశారు- కానీ, బీజేపీ ప్రయత్నాలను మా పార్టీ నేతలు తిప్పికొట్టారు- బీజేపీపై సంచలన ఆరోపణలు చేసిన మమతా బెనర్జీ

Bengal CM Mamata
Published : April 11, 2026 at 3:14 PM IST

MAMATA ALLEGATIONS ON BJP AND EC : బంగాల్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు పోలింగ్‌ దగ్గరపడుతున్న వేళ ముఖ్యమంత్రి, టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. భవానీపుర్‌ నుంచి తన అభ్యర్థిత్వాన్ని రద్దు చేయించడానికి బీజేపీ ప్రయత్నించిందని ఆరోపించారు. అందుకోసం ఎన్నికల సంఘం సాయంతో తనపై తప్పుడు కేసులు పెట్టాలని బీజేపీ ప్రయత్నించిందని ధ్వజమెత్తారు. అయితే, ఆ ప్రయత్నాలను తమ పార్టీ నేతలు, ప్రజలు తిప్పికొట్టారని మమతా వెల్లడించారు. పశ్చిమ్‌ మిడ్నాపుర్‌ జిల్లాలో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచారం మమతా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికల్లో పోరాడి గెలిచే ధైర్యం లేక మోసపూరిత మార్గాల ద్వారా విజయం సాధించాలని బీజేపీ కుట్ర పన్నుతోందని మమతా ఆరోపించారు. బంగాల్‌ ప్రజలు ప్రతిరోజూ తమ పౌరసత్వాన్ని నిరూపించుకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడిందని దీదీ ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. అలాగే, ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​) ప్రక్రియ సమయంలో 90 లక్షల మంది ఓటర్ల పేర్లను ఎన్నికల జాబితాల నుంచి బీజేపీ బలవంతంగా తొలగించిందని బెనర్జీ వ్యాఖ్యానించారు.

