సొంత కోటల్లో కుప్పకూలిన దిగ్గజాలు- మమత, స్టాలిన్ భవిష్యత్ ఏమిటి?
బంగాల్లో బీజేపీ, తమిళనాడులో విజయ్ ప్రభంజనం - దీదీ, స్టాలిన్ రాజకీయ ప్రస్థానం ముగిసినట్లేనా?
Published : May 5, 2026 at 8:17 PM IST
Are Mamata And Stalin Finished : గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఓటమి ఎరుగని, ఎవరికీ తలవంచని ప్రాంతీయ పార్టీల దిగ్గజాలు నేడు తమ సొంత గడ్డపైనే ఘోర పరాజయాన్ని మూటగట్టుకున్నారు. బంగాల్లో మమతా బెనర్జీ కోటను బీజేపీ బద్దలు కొట్టగా, తమిళనాడులో ఎంకే స్టాలిన్ను సినీ నటుడు విజయ్ పార్టీ 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (టీవీకే) ఓడించింది. ఇప్పటికే ఏడు పదుల వయస్సు దాటిన ఈ రాజకీయ దిగ్గజాలు వచ్చే ఎన్నికల వరకు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో కొనసాగుతారా? లేదా? అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తిగా మారింది. ఒకవేళ వారిద్దరూ రాజకీయాల్లో కొనసాగితే ఎలాంటి వ్యూహాలు అనుసరించే అవకాశం ఉందో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
2025 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు 71 ఏళ్ల మమతా బెనర్జీ, 73 ఏళ్ల ఎంకే స్టాలిన్లకు ఒక చేదు జ్ఞాపకాన్ని మిగిల్చాయి. అంతేకాదు ఇది వారి రాజకీయ భవిష్యత్తుకు అతిపెద్ద అగ్నిపరీక్షలాగా మారింది. వయసు మీద పడుతున్న సమయంలో ఈ ఓటమి వారిద్దరిపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెంచుతోంది. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల నాటికి దీదీకి 76 ఏళ్లు, స్టాలిన్కు 78 ఏళ్లు నిండుతాయి. అందువల్ల ఈ ఇద్దరు నేతలు తమ తమ రాష్ట్రాల్లో అధికార పార్టీలను ఎలా ఎదుర్కొంటారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. బంగాల్ వర్సెస్ ఔట్సైడర్స్ అనే నినాదంతో దీదీ మళ్లీ పోరాటం మొదలుపెట్టే అవకాశలున్నాయి. పార్టీ నేతలు వలస వెళ్లకుండా కాపాడుకోవడం అనేది ఇప్పుడు మమతా బెనర్జీ ముందున్న అతిపెద్ద సవాల్గా భావిస్తున్నారు. ఇక ద్రవిడ వాదానికి తామే అసలైన వారసులం అనే నినాదంతో విజయ్ను ఎంకే స్టాలిన్ ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే అన్నాదురై, ఎంజీఆర్, పెరియార్ సిద్ధాంతాలను విజయ్ కూడా బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంతో, ఆయన్ను ఎదుర్కొనేందుకు స్టాలిన్ కొత్త వ్యూహాలు రచించాల్సి ఉంటుంది.
మమత కోటకు బీటలు
దాదాపు 15 ఏళ్లుగా బెంగాల్లో బీజేపీ, కమ్యూనిస్టు పార్టీలను అడ్డుకుంటూ వచ్చిన మమతా బెనర్జీ సామ్రాజ్యానికి ఎట్టకేలకు బీటలు వారాయి. ఎన్నికల ప్రచారంలో బీజేపీ కనబరిచిన దూకుడు ముందు ఆమె తలవంచక తప్పలేదు. 2016 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కేవలం 3 స్థానాలు గెలిచిన బీజేపీ, 2019 నాటికి 77 సీట్లు సాధించింది. ఇప్పుడు ఏకంగా 206 స్థానాలతో బంగాల్లో ప్రభంజనం సృష్టించింది. దీదీ స్వయంగా తన సొంత నియోజకవర్గం భవానీపూర్లో తన మాజీ అనుచరుడు, ప్రస్తుత బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి చేతిలో ఓడిపోవడం గమనార్హం. అయితే ఈ ఫలితాలపై మమత తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఇది బీజేపీ సాధించిన అనైతిక విజయం అని, ఎన్నికల సంఘం పూర్తిగా బీజేపీకి కొమ్ముకాసి, వందకు పైగా సీట్లను లూటీ చేశారని ఆమె ఆరోపించారు. అయినా తమ పోరాటం ఏమాత్రం ఆగదని ఆమె తేల్చిచెప్పారు.
స్టాలిన్కు ఊహించని ఓటమి
ఇక, తమిళనాడులో ఎవరికీ అంతుచిక్కని విధంగా సినీ నటుడు విజయ్ డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకేలను ఓడించారు. గత ఏడేళ్లుగా వివిధ ఎన్నికల్లో వరుస విజయాలతో ఎదురులేకుండా దూసుకుపోతున్న డీఎంకే, విజయ్ చరిష్మా ముందు నిలబడలేకపోయింది. దీనితో విజయ్ టీవీకే పార్టీ ఏకంగా 108 స్థానాలు సాధించి, మ్యాజిక్ ఫిగర్కు కేవలం 10 సీట్ల దూరంలో నిలిచి సంచలనం సృష్టించింది. మరోవైపు, కొళత్తూరు నియోజకవర్గంలో 2011లో స్టాలిన్ గెలుపునకు వీఎస్ బాబు వ్యూహరచన చేయగా, ఆ తర్వాత అతన్ని స్టాలిన్ దూరం పెట్టారు. ఇప్పుడు ఆ వీఎస్ బాబు చేతిలోనే స్టాలిన్ ఓడిపోవడం గమనార్హం. అయితే ఇది డీఎంకేకు ముగింపు కాదని ఒక కొత్త అధ్యాయానికి నాంది అని స్టాలిన్ వ్యాఖ్యానించారు. తాము నిర్మాణాత్మక ప్రతిపక్షంగా వ్యవహరిస్తామని చెప్పారు.
ఓ వైపు సొంత నియోజకవర్గాల్లో పరాజయం, మరోవైపు రాష్ట్రాల్లో చేజారిన అధికారం, ఈ పరిణామాలను దీదీ, స్టాలిన్ ఎలా డీల్ చేస్తారో వేచి చూడాలి. ఏవైనా కొత్త వ్యూహాలతో తిరిగి ప్రజల ముందుకు వస్తారా? లేదా పాత వ్యూహాలతోనే ముందుకు వెళ్తారా అనేది కాలమే తేల్చాలి.
