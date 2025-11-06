బిహార్ ఎన్నికల్లో ఓట్లు చోరీ చేసేందుకు బీజేపీ యత్నం : రాహుల్ గాంధీ
ఓట్ చోరీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడాల్సిన బాధ్యత యువకులపైన ఉందన్న రాహుల్ గాంధీ
Published : November 6, 2025 at 3:45 PM IST
Bihar Election 2025 : బిహార్ ఎన్నికల్లో ఓట్లు చోరీ చేసేందుకు బీజేపీ ప్రయత్నిస్తుందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ గురువారం ఆరోపించారు. దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాల్సిన బాధ్యత యువకులపైన ఉందని తెలిపారు. పూర్ణియాలో నిర్వహించిన ఎన్నికల ర్యాలీలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీజేపీ ప్రతీ ఎన్నికల్లో ఓట్లు చోరీ చేసి గెలుస్తుందని విమర్శించారు. యువతకు ఉపాధి కల్పించకుండా మోదీ కోటీశ్వరుల కోసమే పనిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు. బిహార్ ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకపడిన ఆయన, రాష్ట్ర యువతను కార్మికులుగా మారుస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
బీజేపీ, ఎన్నికల సంఘం కలిసి హరియాణా ఎన్నికల్లో ఓట్లు చోరీ చేసిందని ప్రపంచానికి చూపించాం. అచ్చం అలాగే బిహార్లో కూడా ఓట్లు చోరీ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని నాకు అనిపిస్తుంది. గత బిహార్ ఎన్నికల్లో కూడా ఓట్లను దొంగిలించారు. ఓట్ చోరీలో నరేంద్ర మోదీ, అమిత్ షా, ఎన్నికల సంఘం పాత్ర ఉంది. దీనిని అడ్డుకుని రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత బిహార్ యువతపైన ఉంది. మీరందరూ పోలింగ్ బూత్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
--రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
"బిహార్ అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ విశ్వవిద్యాలయాలు, ఆస్పత్రులు బిహార్లో స్థాపించాలి. బిహార్ గ్లోబల్ టూరిజం, ఇండస్ట్రియల్ హబ్గా మారాలి. కానీ, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, బిహార్ ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ ఈ పనులను కానివ్వరు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతిలో నీతీశ్ కుమార్ రిమోట్గా మారడం వల్లే ఏ పని చేయలేకపోతున్నారు. బిహార్ ప్రభుత్వం నీతీశ్ కుమార్ చేతుల్లో లేదు. బిహార్, దిల్లీ అధికారులతో పాటు ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా చేతుల్లోనే ప్రభుత్వం ఉంది." అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు.